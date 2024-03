Voici les chambres du village olympique à Paris

A quatre mois du début des JO 2024 dans la capitale française, nos confrères de L'Equipe ont pu visiter les futurs logements des athlètes. Visite guidée en images.

La récupération est primordiale pour les athlètes s'ils veulent performer. Alors on conseille fortement à ceux qui participeront aux JO de Paris de ne pas faire chambre commune avec un ronfleur. Et pour cause: les chambres du village olympique sont particulièrement petites, en plus d'être spartiates. Deux athlètes doivent cohabiter dans 12 mètres carrés. Chacun possède un lit individuel en carton, muni d'un matelas construit à base de filets de pêche recyclés. Ces types de lits et matelas, qui se veulent durables – comme l'entier du village olympique, d'ailleurs – ont déjà été utilisés lors des derniers JO d'été à Tokyo en 2021.

Nos confrères de L'Equipe ont pu visiter ces chambres, qui feront toutes la même taille, sans privilège donc pour les athlètes stars. Elles ne sont pas équipées de climatisation, mais d'un système de réfrigération avec des tuyaux dans les sols. Le média français précise que les résidents pourront choisir entre trois niveaux de fermeté pour leur matelas.

Mais ne vous y trompez pas, ils ne sont pas logés dans un palace. Une autre preuve? Les salles de bain, elles aussi rudimentaires, seront partagées entre quatre personnes. Autrement dit: il y en a une pour deux chambres.

Quant à la cuisine, il n'y en a tout simplement pas dans ces logements. La raison est logique: les athlètes auront à disposition un immense restaurant sur le site.

La chambre. image: l'Equipe

Le lit et son matelas durables. image: l'equipe

La salle de bain. image: l'equipe

Le village olympique de Paris accueillera 14'500 personnes. Les premiers visiteurs y logeront dès le 18 juillet, soit une semaine avant le début des Jeux (26 juillet au 11 août).

Le site se trouve à 15 minutes du centre-ville. Les logements ont été construits dans des bâtiments existants (locaux d'entreprise, studios de cinéma ou d'entrepôts), qui seront réhabilités après les JO en quartier résidentiel écologique pour environ 6'000 habitants, avec 3'000 logements. (yog)