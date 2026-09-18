Une marque suisse pique Kylian Mbappé à Nike

La marque suisse On se lance dans le football avec Kylian Mbappé comme actionnaire et Thierry Henry comme directeur de cette nouvelle activité.

Plus de «Economie»

La marque suisse On fait son entrée dans le monde du football avec deux superstars françaises. L'entreprise, qui s'est fait connaître dans l'univers du running, vient de s'offrir les services de Kylian Mbappé et de Thierry Henry, rapporte L'Equipe. Une info désormais officiellement confirmée.

Pour le capitaine de l'équipe de France et attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, il s'agit d'un changement majeur. Son contrat avec Nike, son équipementier historique, avait pris fin le 31 juillet. Kylian Mbappé rejoint désormais On dans le cadre d'un partenariat de dix ans comme ambassadeur mondial.

Kylian Mbappé en On. Image: J. Teller/On/DR

Le Français de 27 ans ne se contentera toutefois pas de porter les produits de la marque suisse. Le montant de sa rémunération n'a pas été dévoilé, mais il devient également actionnaire de On et participera au développement de chaussures et de vêtements destinés au football.

Thierry Henry et des chaussures de foot On

L'entreprise suisse, lancée en 2010 et qui s'est fait connaître grâce à ses semelles à alvéoles, recrute également Thierry Henry au poste de «directeur du football». Le champion du monde 1998, lui aussi longtemps associé à Nike, participera à la création des produits On Football et à la relation avec les athlètes.

Thierry Henry. Image: J. Teller/On/DR

La collaboration entre Mbappé et On démarrera avec le lancement d'une chaussure de football utilisant la technologie «LightSpray», développée par la marque depuis 2024 et permettant un assemblage sans colle. Aucune commercialisation de chaussures ou de vêtements On Football n'est toutefois prévue avant 2027, précise L'Equipe.

On compte déjà parmi ses ambassadeurs la milieu suisse du FC Barcelone Sydney Schertenleib, sous contrat avec la marque depuis décembre et quelques autres stars comme Roger Federer et Zendaya. (jah)