Les supporters du PSG ne le reconnaissent plus: Lionel Messi n'est pas le même homme, encore moins le même joueur. La preuve en six vidéos:

Pis encore, Lionel Messi s'essaie au pressing et découvre les joies de la course à pied (si!). Il gratte des ballons dans les chevilles de ses adversaires, quitte à s'aider des coudes. Clou du spectacle: il salue chaleureusement son public à la fin de chaque représentation. Au Parc des Princes, il disparaissait immédiatement dans les coulisses, souvent sous les sifflets, après avoir trainé sa peine durant 90 minutes - non sans laisser un petit but par ci, une passe décisive par là.

Il marque des buts superbes (déjà cinq), avec un relâchement qui dit tout de son plaisir. A chaque fois, il saute comme une puce et distribue des câlins. Il a déjà plus souri en un mois à l'Inter Miami qu'en deux ans au Paris Saint-Germain.

Le danger méconnu des terrains synthétiques en été

Lors des épisodes de fortes chaleurs, les pelouses artificielles se transforment en plaques de cuisson sur lesquelles les pieds des footballeurs surchauffent.

Les terrains synthétiques ont toujours aussi peu de sympathisants. La plupart des spectateurs pestent contre le football qui y est pratiqué (et qui ne ressemble pas à celui qu'ils ont connu et aimé), ces ballons au rebond haut et ce plastique dont l'éclat fait mal aux yeux, quand les joueurs redoutent de se faire mal aux cuisses et aux genoux à chaque tacle sur ce sol trop rigide pour amortir les glissades. Et c'est pire en été, car lorsqu'il fait très chaud, le terrain artificiel malmène les footballeurs sitôt le premier orteil posé.