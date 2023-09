A quoi sert-il de se couvrir les bras quand on court?! 🤔

Moralité: si vous voulez prendre exemple sur Eliud Kipchoge et les autres stars du marathon en manches longues, commencez par muscler vos jambes. Pour les accessoires, vous verrez plus tard!

Cette chaussure coûte 600 francs et s'use après une seule course

Selon certaines études, la compression aiderait à stabiliser les muscles du bras. Elle augmenterait également le flux sanguin, ce qui favoriserait la récupération après un exercice intense ou des blessures mineures. Les équipementiers, comme Nike, avancent ainsi un gain de deux centièmes pour les sprinters, mais France Info insiste sur le fait que «rien ne prouve que ces manchons ont une quelconque utilité» . Le média cite d'ailleurs une étude publiée dans The International Journal of Sports Physiology and Performance révélant que ces vêtements de compression «permettent un gain de performance significatif auprès des athlètes qui croient déjà à leur utilité». En gros: il ne s'agirait que d'un accessoire aux effets placebos.

«Honnêtement, je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle des coureurs portent ce genre de choses, nous a avoué lundi un ancien marathonien suisse que nous avons sollicité. Je n'en vois pas non plus l'utilité. Peut-être qu'il s'agit d'un coup marketing, histoire de vendre quelques manchons au grand public».

On comprend l'idée en basket ou en tennis, où les bras travaillent, mais quel est l'intérêt en course à pied?

On a donc cherché pourquoi certains cadors du marathon portaient ce que l'on appelle des manchons de compression aux bras. Il s'agit de tissus synthétiques élastiques exerçant une pression sur les parties du corps qu'ils entourent. Objectif? Stimuler la circulation sanguine. «Il s'agit d'amener davantage d'oxygène dans les muscles pour optimiser le fonctionnement de ceux-ci et repousser la fatigue», nous explique Vincent Gremeaux, médecin du sport au Centre hospitalier universitaire vaudois (Chuv).

La question, pas idiote du tout, est venue d'une personne avec laquelle on regardait le marathon de Berlin dimanche: «Pourquoi certaines personnes courent-elles en se couvrant les bras?» On n'a pas répondu tout de suite, d'abord parce qu'on était tout entier concentré sur la performance stratosphérique de l'Ethiopienne Tigst Assefa, nouvelle détentrice du record du monde sur la distance (2h11'53''), ensuite parce qu'il faut bien avouer qu'on n'était pas trop sûr de l'explication à donner.

Jean-Pierre Nsame est le cauchemar des défenses: une stat folle le prouve

L'attaquant d'YB est le footballeur en activité qui a marqué le plus contre presque chacune des équipes de Super League! Il a encore fait des dégâts ce week-end. Seuls quelques rares clubs lui résistent encore et ça s'explique facilement.

On s'est amusé, pour chacune des équipes de Super League, à trouver le joueur en activité lui ayant inscrit le plus de buts. Et un nom est revenu très souvent en tête de liste: celui de Jean-Pierre Nsame. Le Camerounais, pourtant moins aligné en ce début de saison, reste le cauchemar absolu de six formations. C'est lui qui a le plus martyrisé leur gardien au cours des dernières années. Dimanche, il a de nouveau frappé contre sa victime préférée, le FC Lugano, en marquant un doublé (victoire 4-1 des Bernois).