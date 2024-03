La salle du Pierrier à Clarens (Montreux) accueille la 69e édition de la Coupe des Nations du 27 au 31 mars. image: instagram

La Coupe Spengler du rink-hockey se joue à Montreux

La ville vaudoise accueille le plus vieux tournoi du monde dans ce sport, de mercredi à dimanche. Ce prestigieux événement fait beaucoup penser à la mythique compétition davosienne de hockey sur glace.

Cette fin de semaine, Montreux a un petit air de Davos. La raison? Le mythique tournoi de rink-hockey organisé dans la cité vaudoise partage des similitudes troublantes avec l'illustre compétition de hockey sur glace dans les Grisons.

De mercredi à dimanche, les meilleures équipes de la planète s'affrontent lors de la Coupe des Nations, le plus vieux tournoi de rink-hockey du monde, dont la première édition a eu lieu en 1921. La Spengler, elle, a fêté ses 100 ans l'année dernière. Covid-19 oblige, la Coupe des Nations – organisée généralement tous les deux ans à Pâques – ne célèbre son jubilé que cette année, à l'occasion de sa 69e édition.

«Mettre du trafic devant le but», définition. image: instagram

Comme dans les montagnes grisonnes, c'est la crème de la crème que les spectateurs peuvent venir admirer sur les bords du Léman.

Ainsi, la Coupe des Nations est le troisième événement le plus prestigieux du rink-hockey, derrière les Championnats du monde et d'Europe. Ce qui en fait le premier en termes de tournoi amical, comme la Coupe Spengler.

L'affiche de cette édition 2024 comprend notamment l'Argentine (championne du monde en titre), l'Espagne (championne d'Europe), le Portugal (vice-champion du monde et d'Europe) ou encore la solide Italie. Comme à Davos, les équipes sont présentes sur invitation.

Le Portugal est tenant du titre à Montreux. image: instagram

Vous l'aurez compris, contrairement à la Coupe Spengler (hormis le Team Canada), le tournoi montreusien accueille des sélections nationales. Mais lui aussi voit son club local, le HC Montreux, participer à l'événement. Et devinez quoi: comme le HC Davos, les Montreusiens sont les recordmen de sacres nationaux dans leur discipline (50). Le club de la Riviera vaudoise est aussi le plus vieux du pays.

Un derby et une répétition générale

En plus de partager une riche tradition, le tournoi vaudois et son alter ego davosien ont pratiquement le même format: les huit équipes sont réparties dans deux poules, et les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Celles-ci ont lieu le samedi, la finale se joue le dimanche.

La Coupe des Nations 2024 Groupe A

Angola

Argentine

Italie

Montreux



Groupe B

Espagne

France

Portugal

Suisse



Mais ce n'est pas tout: quand les matchs deviennent chauds, dès la phase à élimination directe, la salle Omnisports du Pierrier se remplit et offre une ambiance survoltée, à l'image de la Vaillant Arena davosienne. C'est notamment le cas avec les fans angolais ou lors du derby ibérique, le classique de la Coupe des Nations qui est d'ailleurs souvent l'affiche de la finale. Ces Espagne-Portugal, ce sont les Davos-Team Canada de la Spengler. «Nous espérons accueillir entre 5'000 et 6'000 spectateurs sur les cinq jours», déclare Marc-Henri Guibert, président du comité montreusien, dans 24 Heures.

Avec les fans portugais, la salle du Pierrier devient un chaudron. image: instagram

Ce sont les Lusitaniens qui sont le plus titrés dans la compétition, avec 19 sacres. Ils sont également les tenants du titre. Lors de la dernière édition, en 2019, ils ont dominé l'Argentine en finale (5-3). Et hors de question de voir toutes ces prestigieuses formations débarquer à Montreux avec leur effectif B: la Coupe des Nations fait office de répétition générale pour les Mondiaux, qui auront lieu en septembre à Rome. Pas si étonnant, donc, d'apprendre que le tournoi sera diffusé à la TV dans les six pays invités.

La seule grande différence, au final, entre Montreux et Davos se trouve dans la nature autour de la salle, avec des palmiers qui remplacent les sapins enneigés.