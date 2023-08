Décès de l'ancien joueur de beach-volley Martin Laciga

«Je voulais juste jouer et avoir du plaisir. Je n'avais plus de force pour ce combat»

Martin Laciga est considéré comme l’un des pionniers du beach-volley en Suisse et était l'un des joueurs suisses les plus talentueux de tous les temps. Pendant 18 ans, il a remporté de nombreux succès internationaux et a contribué à l'essor du beachvolley.

Les présentations de joueurs sont devenues des délires: notre top 5

Le marché des transferts va bientôt fermer. Plus décomplexés que jamais, les clubs y ont bricolé des vidéos originales, sinon bizarres, pour présenter leurs nouveaux joueurs. On a sélectionné les «meilleures».

En Europe, le mercato ferme le jeudi 31 août à minuit. Déjà. On ne sait pas ce qui nous manquera le plus entre les sommes folles que les clubs alignent pour attirer des joueurs et les vidéos délirantes qu'ils multiplient pour aguicher des followers. Une fois n'est pas coutume, on a choisi de vous parler d'argent de septième art en vous présentant une sélection des «meilleures» bandes-annonces.