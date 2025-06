Avec l'Euro féminin, la RTS veut «envoyer un signal»

«Le premier, c'était les Mondiaux de ski. L'Euro est le deuxième par ordre chronologique. Le ski était important car ce sport est dans l'ADN des Suisses, et que nos athlètes y font d'excellents résultats. Le foot féminin, c'est quelque chose d'essentiel aussi, non seulement sur le plan de la compétition, mais aussi pour le signal qu'envoie le service public, car contrairement à ce que pensent certains masculinistes attardés, le foot féminin évolue de manière fulgurante et on veut le soutenir.»