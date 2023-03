Amdouni et Zeqiri avec la Nati contre la Biélorussie et Israël

«J'ai eu Haris au téléphone et j'ai eu une bonne conversation. Il a vécu une période difficile à Istanbul et il retrouve du temps de jeu après son transfert au Celta Vigo. C'est très réjouissant. La décision n'était pas contre Seferovic et la porte reste ouverte pour lui. Mais actuellement, le momentum parle en faveur de Zeki Amdouni et Andi Zeqiri. Et il s'agit aussi de donner une chance aux jeunes.»

Murat Yakin, sélectionneur national