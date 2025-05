Le numéro un mondial Jannik Sinner peut compter sur le soutien des tifosi. image: getty

Sinner a reçu un accueil très spécial pour son retour

Suspendu trois mois pour dopage, Jannik Sinner – de retour à la compétition cette semaine à Rome – a déjà été dignement célébré par le public italien, avant même son entame dans le tournoi. Dans le même temps, il ne cesse de jouer la carte de la victimisation auprès des médias transalpins.

Simon Häring

Lorsqu'il a joué lundi pour la première fois de l'année au Foro Italico de Rome, 6 000 spectateurs étaient présents. Ils l'ont accueilli par des applaudissements et des chants, tandis que la télévision a diffusé des images en direct de sa session. L'euphorie autour de Jannik Sinner semble sans limite en Italie, alors qu'il ne faisait que s'entraîner.

Les journaux locaux ont eux aussi couvert le retour du triple vainqueur en Grand Chelem avec frénésie. La Gazzetta dello Sport a ainsi écrit que le joueur allait vivre un «retour royal». «Toute la ville de Rome, toute l'Italie, l'attend avec des palpitations», a ajouté dans ses pages le célèbre quotidien rose. Sinner lui-même doit ressentir des palpitations, après avoir été contraint de se retirer du circuit depuis le mois de février.

L'euphorie autour de Sinner lors de sa première séance d'entraînement à Rome. image: keystone

Pour rappel, le tennisman avait été testé positif au clostébol à deux reprises en mars 2024, et avait été suspendu quelques jours dans la foulée, de manière provisoire. Le public n'a eu vent de tout cela qu'une fois la procédure terminée.

A l'époque, la substance était entrée dans son corps par l'intermédiaire d'une crème appliquée par son physiothérapeute. Sinner s'est depuis séparé de Giacomo Naldi ainsi que de son préparateur physique Umberto Ferrara, et s'apprête donc à reprendre du service au Masters de Rome, qui débute ce mercredi.

Aucune repentance

Lorsque Jannik Sinner parle des derniers mois, il ne montre aucun remords. Ce fut pour lui une période difficile durant laquelle il a «vécu une grande pression personnelle», concède-t-il. Cela, car il n'a pas eu la possibilité de parler à beaucoup de monde de toute cette affaire.

Sinner souhaitait notamment profiter de sa pause forcée pour encourager des amis actifs dans le cyclisme et le sport automobile. Mais cela n'a pas été possible, car sa sanction l'a empêché d'assister à des manifestations sportives, quel que soit le sport.

Des gradins bien remplis lors de l'entraînement de Sinner à Rome. image: keystone

Des critiques parmi les joueurs

Jannik Sinner se considère toujours comme une victime. La suspension a été difficile à accepter pour lui, car il sait exactement ce qu'il s'est produit. «Parfois, dans les très mauvais moments, il faut savoir choisir le meilleur», a déclaré le tennisman de 23 ans à propos de son accord avec l'Agence mondiale antidopage (AMA). Cette dernière a accepté l'argumentation de Sinner, selon laquelle la substance interdite a été introduite dans son corps par inadvertance.

Parmi les joueurs, des voix se sont élevées pour dénoncer un traitement inégal. D'autant plus qu'en fin de saison dernière, il a été révélé qu'Iga Swiatek avait été testée positive à une substance interdite à l'été 2024, lorsqu'elle était encore numéro une mondiale. Elle a écopé d'un mois de suspension durant sa période de repos. Récemment, Serena Williams a déclaré dans le Time Magazine qu'elle aurait reçu «20 ans de suspension» dans une situation similaire.

«Soyons honnêtes! On m'aurait retiré mes titres en Grand Chelem» Serena Williams

Toujours numéro un mondial

Jannik Sinner a toujours rejeté de telles critiques. Bien qu'il n'ait joué (et remporté) qu'un seul tournoi en 2025, à savoir l'Open d'Australie, il reste toujours en tête du classement mondial. En revanche, il n'a gardé contact qu'avec une poignée de joueurs. «Certains messages m'ont agréablement surpris. D'autres, que j'attendais, ne sont finalement pas arrivés», a-t-il fait savoir devant la presse italienne. Le double vainqueur de la Coupe Davis se dit toutefois optimiste et pense que «tout se réglera avec le temps».

Pendant son absence, la hiérarchie du tennis masculin a été bouleversée, sans que quelqu'un ne parvienne à prendre le pouvoir. Lors des quatre Masters 1000 et des six tournois labellisés 500, il y a eu dix vainqueurs différents, le dernier étant Casper Ruud à Madrid. Etonnement, Novak Djokovic ne figure pas dans cette longue liste de joueurs victorieux. Il reste sans titre et est absent à Rome, sans la moindre explication.

Sinner continue donc de mener le classement mondial avec une avance de 1 645 points sur Alexander Zverev. Cela ne devrait pas changer jusqu'au début des Internationaux de France, le 25 mai prochain.