Scène improbable entre deux stars de la NBA

«Ça sent le pari perdu tout ça...» Sur le réseau social X, le community manager du très populaire compte «50NuancesDeNBA» n'a pas pu s'empêcher de se marrer, et de suspecter un gage, en voyant ce qu'il s'est passé vendredi soir lors du match de préparation entre les Spurs de San Antonio et les Warriors de Golden State.

Il y a bientôt un an, le pistard Claudio Imhof remportait l’UCI Track Champions League, à la surprise générale. Le Thurgovien remet son titre en jeu dans la catégorie endurance, alors que le coup d’envoi de la troisième édition sera donné samedi à Majorque.

Il ne possède pas le palmarès le plus fourni. Claudio Imhof ne fait pas non plus partie des plus grandes figures du cyclisme suisse. Il a toutefois vécu son quart d’heure de célébrité l’an passé, lorsqu’il a remporté le classement final de la Track Champions League, ce nouveau circuit mondial monté de toutes pièces par l’instance faîtière du sport cycliste. L’athlète, aujourd’hui âgé de 33 ans, avait été le plus régulier au cours des différentes manches, pour s’offrir lors des finales à Londres la tunique de vainqueur.