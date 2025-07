Euro 2025: la France ferait peut-être mieux de perdre

Lors de la dernière journée du groupe D, ce dimanche soir, la France, l’Angleterre et les Pays-Bas se disputent la 1re place...mais la 2e pourrait être plus avantageuse.

Ce soir ont lieu les derniers matchs de la phase de groupes de l’Euro féminin de football en Suisse. Dans le groupe D, l’Angleterre affronte le pays de Galles (21h) et les Pays-Bas rencontrent la France (21h). Tandis que le pays de Galles a besoin d’un miracle (une large victoire contre l’Angleterre, favorite, et une victoire de la France contre les Pays-Bas) pour se qualifier, les trois autres équipes se battent encore pour une place en quart de finale, voire pour la victoire de groupe.

Forte de ses deux victoires face à l’Angleterre et au pays de Galles, la France part avec un net avantage. Un simple match nul suffit aux Bleues pour s’assurer la première place. De son côté, l’Angleterre devrait espérer un faux pas français et s’imposer largement face au pays de Galles pour passer en tête. Quant aux Pays-Bas, ils n’ont d’espoir de finir premiers qu’en cas d’exploit gallois contre l’Angleterre.

Mais au vu du déroulement de l’Euro jusqu’ici, un scénario inattendu pourrait se dessiner lors de l’ultime journée du groupe D: une défaite de la France contre les Pays-Bas pourrait s’avérer presque plus avantageuse qu’une victoire — à condition toutefois qu’elle ne soit pas trop sévère.

L’explication réside dans l’arbre du tournoi: le deuxième du groupe D se retrouve dans la moitié supérieure du tableau, qui paraît plus accessible sur le papier, avec la Suède (vainqueur du groupe C), la Norvège (vainqueur du groupe A) et l’Italie (deuxième du groupe B). La moitié inférieure, en revanche, rassemble les poids lourds que sont l’Espagne, grande favorite, et l’Allemagne, actuelle numéro 3 mondiale.



En cas de deuxième place, la France affronterait en quart la Suède, certes impressionnante hier face à l’Allemagne. Mais la Mannschaft, après un bon début, s’est pratiquement sabordée en multipliant les erreurs naïves. En demi-finale, les Bleues retrouveraient ensuite le vainqueur du duel Norvège–Italie — deux adversaires largement à leur portée.

Alors, comment la France peut-elle décrocher la deuxième place? Il faudrait que l’Angleterre batte logiquement le pays de Galles, et que les Bleues s’inclinent face aux Pays-Bas, à condition que la défaite ne dépasse pas deux buts d’écart. Une défaite par trois buts ou plus les reléguerait en revanche à la troisième place, les privant des quarts de finale.

Rien que pour cette raison, on peut douter que l’équipe dirigée par Laurent Bonadei prenne le risque d’un tel pari. Sans compter qu’aucune athlète professionnelle n’a vraiment envie de perdre délibérément. Mais l’idée d’éviter les Espagnoles jusqu’en finale pourrait malgré tout avoir de quoi séduire…