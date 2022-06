Une polémique en finale de coupe Stanley à l'aube du puck de match

Description de la séquence de jeu:

On remarque la présence de six patineurs de l’Avalanche sur la patinoire. En regardant plusieurs fois les reprises, il devient vite évident que Nazem Kadri saute sur la patinoire bien avant que Nathan MacKinnon, venu en relève, ne soit de retour ne serait-ce que près du banc. Quand Kadri reçoit la passe et qu’il bifurque sur sa gauche pour foncer dans le camp adverse, MacKinnon n’est toujours pas au banc.



L’infraction n’a pas été signalée. Kadri a marqué. L’Avalanche l'a emporté.