Pourquoi la France et la Nati n'ont pas le même brassard

«Le mot respect, qui est inscrit dessus, rassemble beaucoup de causes, comme la lutte contre le racisme. Ce n'est pas seulement pour la cause LGBT. C'est un joli brassard. Nous n'étions pas au courant de cette initiative de l'UEFA, c'est un oubli et nous l'avons appris seulement ce samedi. On va en parler entre nous.»

Laurent Bonadei, sélectionneur de l'équipe de France féminine.