Aux JO de Pékin 2022, Ashley Cain-Gribble et Timothy LeDuc ont choisi de ne pas présenter d'histoires romantiques dans leurs programmes, comme c'est souvent le cas dans le patinage artistique en couple. Image: twitter

Pékin 2022

Ce duo de patineurs n'est pas tout à fait comme les autres

Ashley Cain-Gribble et Timothy LeDuc ont choisi de ne pas présenter d'histoires romantiques dans leurs programmes, comme c'est souvent le cas dans le patinage artistique en couple.

Le patinage artistique, et plus particulièrement le patinage artistique en couple, s'est construit sur une idéologie plutôt hétéronormative. Le «couple» de patineurs américain, composé d'Ashley Cain-Gribble et de Timothy LeDuc, a décidé de remettre en question certaines de ces idées reçues lors des JO qui se tiennent actuellement à Pékin.

D'ailleurs, Timothy LeDuc, âgé de 31 ans, est devenu le premier athlète non binaire, publiquement déclaré, à participer à des Jeux olympiques d'hiver, selon Team US, l'organisation qui regroupe tous les athlètes américains.

Pour le duo, qui concourt ensemble depuis 2016 et qui a fait des pauses dans le patinage en couple de compétition, la préparation des Jeux a été l'occasion de réfléchir à leurs propres parcours respectifs:

«Pendant longtemps, Timothy et moi ne nous sommes pas vus représentés, et nous ne nous sentions pas vraiment à notre place. Les gens avaient tout le temps des choses à dire sur nous. Même lorsque nous faisions équipe, ils avaient beaucoup de choses à dire sur mon corps, ou sur la sexualité de Timothy. Les gens font encore ces commentaires aujourd'hui.» Ashley Cain-Gribble

En parlant des JO de Pékin: Pékin 2022 A 49 ans, elle est la plus vieille compétitrice des JO de Jacqueline Chelliah

«Très souvent, dans les programmes de patinage de couple, la fille est représentée comme étant très fragile, et l'homme arrive pour la sauver. Ou alors c'est une histoire romantique de Roméo et Juliette qui est souvent racontée. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais dans ces histoires, mais cela donne l'image que c'est la seule histoire qui mérite d'être couronnée d'une victoire. Ashley et moi sommes tout simplement différents dans ce sens. Nous avons toujours cherché à montrer l'égalité et à montrer deux athlètes extraordinaires qui s'unissent pour créer quelque chose de beau, sans que cela doive être le fruit d'une histoire romantique.» Timothy LeDuc

«L'authenticité est au cœur de la philosophie de ce duo de patineurs, mais c'est quelque chose qui peut être difficile à trouver dans un sport aussi ancré dans la tradition», comme l'explique Erica Rand, professeur d'art et de culture visuelle et d'études sur le genre et la sexualité au Bates College, situé près de Boston, aux Etats-Unis.

«Nous voulons sentir qu'en quittant cette glace, nous avons donné tout ce que nous pouvions» Ashley Cain-Gribble et de Timothy LeDuc

Comme le rapporte CNN, maintenant qu'ils ont la chance d'exposer leur style authentique et propre à eux-mêmes sur la scène olympique, Ashley et Timothy veulent avant tout savourer chaque moment à Pékin. Que les meilleurs gagnent!