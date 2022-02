La cérémonie d'ouverture des JO de vendredi a «seulement» attiré 16 millions de téléspectateurs américains pour la chaîne NBC à travers la télévision et le streaming. En d'autres termes, un énorme flop. Image: sda

Pékin 2022

Aux Etats-Unis, personne n'a envie de regarder les JO d'hiver à Pékin

Les Jeux olympiques d'hiver de cette année ont déjà établi un nouveau record, mais pas un record dont ils peuvent être fiers: la plus faible audience jamais enregistrée, jusqu'ici, à la télévision américaine.

La cérémonie d'ouverture des JO de vendredi a «seulement» attiré 16 millions de téléspectateurs américains pour la chaîne NBC à travers la télévision et le streaming. En d'autres termes, un énorme flop. Cela correspond à 43% de moins que l'audience des Jeux d'hiver de 2018 en Corée du Sud, selon une analyse de Yahoo sports.

Les raisons

Le Covid-19 , évidemment, avec des stades vides en raison des protocoles sanitaires. La présence de supporters et de proches dans les tribunes rend les JO plus agréables à regarder, en direct. Selon le média Axios, c'est d'ailleurs pour cette même raison que l'audience des Jeux de Tokyo de l'été dernier a également été très faible aux Etats-Unis;

, évidemment, avec des stades vides en raison des protocoles sanitaires. La présence de supporters et de proches dans les tribunes rend les JO plus agréables à regarder, en direct. Selon le média Axios, c'est d'ailleurs pour cette même raison que l'audience des Jeux de Tokyo de l'été dernier a également été très faible aux Etats-Unis; Une sorte de «lassitude olympique» : La plupart du temps, il y a un intervalle de deux ans entre les Jeux olympiques, mais les Jeux d'été de Tokyo viennent d'être diffusés il y a seulement quelques mois;

: La plupart du temps, il y a un intervalle de deux ans entre les Jeux olympiques, mais les Jeux d'été de Tokyo viennent d'être diffusés il y a seulement quelques mois; Des images limitées : Les équipes de NBC, le seul diffuseur américain, ne peuvent pas quitter le «circuit fermé» du village olympique de Pékin, ce qui les empêche de réaliser des prises de vue qui plongeraient les téléspectateurs dans la culture chinoise;

: Les équipes de NBC, le seul diffuseur américain, ne peuvent pas quitter le «circuit fermé» du village olympique de Pékin, ce qui les empêche de réaliser des prises de vue qui plongeraient les téléspectateurs dans la culture chinoise; Les Ouïghours: les Etats-Unis et d'autres pays ont organisé un boycott diplomatique pour protester contre le génocide de la Chine contre les Ouïghours, ce qui pourrait également affecter l'audience.

NBC garde quand même espoir

NBC a beaucoup investi dans les JO. La chaîne a tout de même payé 7,75 milliards de dollars au Comité international olympique pour diffuser les Jeux jusqu'en 2032, et le succès de Peacock, sa plateforme de streaming, repose sur la réussite de l'événement.

Mais il y a une raison pour laquelle NBC reste optimiste, malgré ces débuts d'audience laborieux: Historiquement, l'audience augmente au cours de la première semaine (donc, ces prochains jours), car de plus en plus de téléspectateurs commencent à regarder, surtout lorsqu'il y a des médailles de la fameuse TEAM USA (le nom de l'équipe olympique américaine). Ce qui signifie que des pics d'audience peuvent surgir à tout moment. The show must go on.