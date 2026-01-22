Vidéo: instagram/Red Bull

Ce Suisse dompte «le parcours le plus étroit du monde»

Fabian Bösch, skieur freestyle obwaldien, a réussi une prouesse technique ce mois dans les Alpes italiennes.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que Fabian Bösch a eu beaucoup de courage pour s'élancer sur un tracé pareil! Avec trois compères, le skieur freestyle suisse a dompté ce mois «le parcours de slopestyle le plus étroit du monde», comme le fait savoir Red Bull.

C'est la marque autrichienne, très active dans les sports extrêmes, qui a organisé cet événement et conçu ce parcours sur une crête des Alpes juliennes, en Italie.

Cette piste, faite de sauts et de barres qui s'enchaînent sur une bande de neige particulièrement étriquée, a de quoi donner les mains moites à toutes les personnes qui ont un tant soit peu le vertige.

Notamment sur le gap rail, cette barre large de seulement quelques centimètres sur laquelle l'Obwaldien de 28 ans et ses coéquipiers ont glissé sur plusieurs mètres. De chaque côté, il y a des précipices avec des rochers. Autant dire que la moindre imprécision sur ce terrible gap rail est interdite...

Le parcours en vidéo, comme si vous le faisiez Vidéo: instagram/Red Bull

Fabian Bösch n'a pas tremblé sur ce parcours aussi insolite que difficile techniquement, comme il l'a confié à Red Bull:

«Je suis toujours tellement concentré quand je skie que je ne remarque rien à droite ni à gauche. Je ne vois alors que la piste. Ça m’a vraiment aidé ici!»

L'Allemand Felix Georgii, l'un des quatre protagonistes, admet quand même:

«Quand je me suis retrouvé au départ de cette piste étroite et sinueuse pour la première fois, j'ai eu le vertige»

Le fameux gap rail n'a pas non plus laissé de marbre Fabian Bösch. Même pour cet athlète majeur de la discipline, double champion du monde de ski freestyle, «mentalement, c’était un sacré challenge».

Fabian Bösch, 28 ans, mettra un terme à sa carrière de skieur freestyle de compétition à la fin de cette saison. Image: KEYSTONE

L'un des derniers de sa carrière, puisque l'Obwaldien a annoncé au début du mois qu'il mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Avec, assurément, encore quelques belles montées d'adrénaline et des images spectaculaires durant ces derniers mois à venir.

(yog)