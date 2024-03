La future patinoire de Genève-Servette en 7 images

Chabanne Architecte/AER Studio

On sait à quoi va ressembler la nouvelle patinoire genevoise. Les autorités ont dévoilé ce mardi le nom et les images de ce nouveau futur temple du hockey intitulé Le Nid des Aigles.

Les Genevois ont découvert ce mardi à quoi allait ressemble leur nouvelle patinoire. Cette dernière nommée Le Nid des Aigles sera construite sur la commune de Lancy près de la garde Ceva.

Image: Chabanne Architecte/AER Studio

Une fois achevé - à horizon 2028 -, ce nouveau temple du hockey devrait remplacer les Vernets vieillissants. La nouvelle patinoire va ainsi compter 8500 places et une patinoire secondaire de 300 places, indiquent les autorités genevoises.

Image: Chabanne Architecte/AER Studio

Pour créer la future patinoire de Genève, répondant aux normes pour le hockey sur glace et la formation des jeunes talents, un concours d'architecture a été lancé. Frank Herbert, de l'agence genevoise Architech, l'a remporté. Tous les projets seront exposés du 20 au 28 mars 2024 à l'Event Center de la Praille.

Image: Chabanne Architecte/AER Studio

«En plus de garantir des espaces de haute qualité, le projet lauréat intègre aussi de façon optimale les différentes spécificités du site», indiquent les autorités. En effet, le site de Trèfle-Blanc présente de nombreux avantages, tels que sa proximité avec le centre-ville, son accessibilité optimale en transports en commun et son accès direct à l’autoroute.

Image: Chabanne Architecte/AER Studio

De plus, sa configuration urbaine favorisera la connexion souhaitée par les autorités cantonales et municipales entre le quartier de Lancy-Bachet et les autres quartiers de la commune de Lancy, comme Palettes et Chapelle-Gui. Les autorités l'assurent:

«Le projet de la patinoire du Trèfle-Blanc respecte aussi sans équivoque un processus de transition écologique respectueux de nos ressources»

Image: Chabanne Architecte/AER Studio

Les considérations de durabilité environnementale et énergétique ont été intégrées dans la sélection des projets, indique le canton. L'accent sera mis sur l'utilisation maximale des matériaux d'excavation sur place et la réduction de la consommation énergétique. Le projet vise à atteindre un bilan énergétique neutre et à inclure des installations solaires photovoltaïques.

Image: Chabanne Architecte/AER Studio

