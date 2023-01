Dans les montagnes valaisannes, Léo Messi n'a pas lésiné sur les dépenses. Image: watson

People

Voici l'hôtel dans lequel Messi a séjourné à Crans-Montana

Les montagnes valaisannes frémissent encore du passage de la star du PSG. Alors que journalistes et touristes se sont essayés à la chasse à l'homme, d'autres auraient identifié l'hôtel de luxe des Messi. Et ça a coûté cher.

L'effervescence Lionel Messi a gagné Crans-Montana. Des curieux ont enquêté et les rebondissements ont été nombreux dans la saga «Messi fait du ski à Crans-Montana». Les villageois en ont discuté et ont chassé la star pour un selfie désespéré. Contactée par téléphone hier, l'équipe de communication de la station nous expliquait le gros coup de pouce d'une telle venue à Crans-Montana.

Malgré les magnifiques pentes valaisannes et les dernières chutes de neige, l'Argentin n'a pu qu'observer ses enfants dévaler les pistes. Mais faut-il rappeler qu'en tant que joueur grassement payé, son contrat ne lui autorise à chausser les lattes. Le cas Manuel Neuer rappelle qu'une mauvaise chute est vite arrivée - le portier allemand s'est fracturé la jambe et Yann Sommer en a profité pour prendre place dans la cage bavaroise.

Mais les vacances du septuple Ballon d'Or ont bousculé le petit village montagnard et vu ses habitants frémir de la venue de la star argentine. Le Nouvelliste s'est rendu au café du coin et tenté de courir après Messi, alors que le 20 Minutes aurait trouvé le nid luxueux où la famille du footballeur séjournait.

La résidence à Crans-Montana de Lionel Messi Vidéo: watson

Sur la base des photos publiées sur le compte Instagram de Lionel Messi, le quotidien dit avoir réussi à trouver le lieu qui a accueilli la tribu Messi. Il s'agirait d'une maison privée appartenant à Ultima Collection, un groupe spécialisé dans les demeures touristiques de grand standing.

Les tarifs se montent à minimum 300 000 frs. pour une semaine qui doit être assurément sympathique. Le fameux chalet est accompagné d'un petit lac privé, d'une piscine chauffée où nous avons pu voir que la famille a profité d'un petit bain, un spa, un fitness, une salle de cinéma. Bref, le grand luxe comme le souligne 20 Minutes.

De retour pour caresser le cuir

Mais les folies financières et les paysages somptueux de la station valaisanne font partie désormais du passé. Ne le cherchez plus, il a pris la poudre d'escampette pour faire son retour sur les pelouses. Le footballeur de 35 ans était à l'entraînement aujourd'hui. Retour aux affaires pour un joueur qui, rappelons-le, doit négocier une prolongation de contrat et surtout être opérationnel dans quatre jours face à Reims. (svp)