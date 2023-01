Commentaire

Le plus grand joueur de l'Histoire n'est pas celui que vous pensez

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s'affrontent ce jeudi soir à 18h (heure suisse) dans un match amical qui pourrait bien être le dernier duel entre les deux stars. L'occasion de revenir (une ultime fois?) sur l'éternel débat.

Je ne voulais pas écrire ce commentaire. Cela me donne l'impression de tirer sur l'ambulance, celle qui mène une ancienne gloire à la maison de retraite. Surtout que, pour moi, le débat est clos depuis longtemps. Mais ma collègue Ana a craché ça:

«Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de l'Histoire» (Pelé se retourne dans sa tombe, Maradona aussi)

Je ne veux pas que watson soit accusé de répandre de fausses infos, alors me voici obligé de réagir. Cristiano Ronaldo n'est pas le meilleur joueur de l'Histoire. Pour une raison toute simple: il n'est même pas le plus grand de sa génération. Comme je le disais, le débat est clos depuis longtemps. Et s'il ne l'était pas pour vous, cette image devrait achever de vous convaincre:

Au-delà de ce titre, Messi a joué 2 finales de Coupe du monde, 4 de Copa America. Ronaldo? 2 finales d'Euro, aucune en Coupe du monde. Image: EPA

Oui, c'est facile. Mais il semblerait que certains aient besoin de ce genre d'arguments pour trancher. Comme si leurs yeux ne leur suffisaient pas. Messi, c'est le football. Un magicien capable de marquer, de faire marquer, d'inventer des espaces, de rallonger le temps, de rendre l'impossible banal.

Avant lui, Olive et Tom n'était qu'un dessin animé

Entendons-nous bien, Ronaldo est un monument du football. Cinq ballons d'or, cinq ligues des champions, un Euro avec le Portugal. Ce joueur a fait lever les foules, il a travaillé comme un acharné pour rester aussi longtemps que possible un buteur formidable. Retraite dorée ou pas, il mérite tout le respect du ballon rond.

Mais Messi est meilleur. C'est une évidence. Comme 3+4 font 7 (ballons d'or). Bientôt 8. Pour ceux qui ne jurent que par les chiffres, les rares records majeurs que Ronaldo possède encore tomberont bientôt. Le débat, créé par les médias pour les fans de foot, n'a en fait jamais eu de raison d'être. Ce sont deux joueurs tellement différents. Un monstre face à un extraterrestre.

La Pulga est le meilleur joueur que j'aie vu poser les crampons sur une pelouse. Le meilleur, pas mon préféré. Ceux qui m'ont fait rêver s'appellent plutôt Steven Gerrad, Andrès Iniesta, Ngolo Kanté. Vous avez donc totalement le droit d'apprécier Ronaldo. Certains adulent Lebron plutôt que Jordan. D'autres écoutent Jul plutôt qu'Eminem. Libre à vous de penser que Batman a une chance face à Superman.

A quoi bon continuer d'argumenter? Messi contre Ronaldo, c'est comme une guerre des religions. Difficile de convertir les païens. Mais il semblerait que l'une des églises compte davantage de fidèles que l'autre. Le passionnant site MessivsRonaldo a recueilli les avis de plus de 131 millions de votants à travers le globe.

Le résultat est sans appel 👇

Comme ils ont les yeux en face des trous, les lecteurs de watson ont, eux-aussi, tranché. Et s'ils ne sont pas sûrs que l'Argentin soit le GOAT, CR7 ne fait visiblement pas partie de l'équation.

Désolé Ana

Malgré tout ça, jamais je n'oserai affirmer que Messi est le meilleur joueur de l'Histoire. Je n'ai pas vu évoluer Pelé, Maradona, Platini, Cruyff quand ils faisaient vibrer les stades. Alors pour mettre fin à l'éternel débat, j'ai décidé de faire parler les statistiques et le nom du plus grand joueur de tous les temps va vous surprendre: