Voici «Metro Guy», le chouchou des supporters venus au Qatar

Un jeune Kenyan dont le job consiste à guider les visiteurs vers le métro est devenu un phénomène grâce à ses talents d'indicateur.

Abubakr Abbass, un Kenyan de 23 ans, est devenu un phénomène sur les réseaux sociaux durant la Coupe du monde de football au Qatar. Assis sur une chaise d'arbitrage avec son gros doigt en mousse, il guide les centaines de touristes visitant le marché historique de Doha - appelé le souk Waqif - vers la station de métro la plus proche.

À l'aide de son mégaphone, il fait preuve d'un flegme et d'une nonchalance qui le rend particulièrement attachant en répétant un slogan: «Metro this way, metro that way», qui est gentiment devenu un hymne pour les touristes.

L'enthousiasme d'Abubakr, aka «Metro Guy», n'est pas passé inaperçu auprès de son employeur. Lors d'une petite cérémonie informelle, des représentants lui ont remis un maillot de football, des chaussures et d'autres articles de la Coupe du monde. Quant à lui, il adore son travail et espère que sa petite notoriété lui ouvrira des portes au Qatar. Il fait partie de ces milliers de personnes, dont la majorité provient du Kenya et du Ghana, qui ont répondu à des offres d'emplois durant l'été afin de répondre à l'afflux massif de voyageurs ayant fait le déplacement pour la Coupe du monde.

