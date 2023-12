Un kayakiste espagnole réussit une descente à couper le souffle

Descendre cette chute d’eau glaciaire de 20 mètres est une entrée dans les annales de l’histoire du kayak. Image:redbullmediahouse

«C’était une autre planète»

Lors d’un périple en Norvège, le kayakiste Aniol Serrasolses a navigué sur une rivière au sommet du glacier Bråsvellbreen avant de descendre une cascade de glace de 20 mètres.

Le kayakiste Aniol Serrasolses est un habitué des défis sportifs les plus extrêmes. Ce catalan n'est pas seulement un kayakiste d’élite, mais également un véritable aventurier, puisque Aniol Serrasolses a conquis la plus haute chute d’eau glaciaire du monde dans l’archipel du Svalbard, en Norvège, l’un des endroits les plus reculés de la planète.

Vidéo: watson

Pour y parvenir, 36 heures de voyage en mer et 11 km de randonnée à travers le glacier sont nécessaires, soit une véritable expédition à travers les étendues glacées de l’Arctique pour accéder à cette rivière menant à la cascade glaciaire.

L’équipe a dû faire face à de nombreux obstacles comme escalader des murs de glace ou encore traverser de ruisseaux et autres crevasses. Face à cette imposante chute d’eau glaciaire de 20 mètres, l’aventurier de 32 ans a entamé une descente qui l’a fait entrer dans les annales de l’histoire du kayak.

«La première fois que j’ai pagayé sur ces rapides, c’était absolument incroyable. C’était comme faire du kayak sur une autre planète» Aniol Serrasolses redbull

Cet exploit extraordinaire sera présenté dans Ice Waterfalls, un documentaire qui sera diffusé prochainement sur Red Bull TV. L'expédition, financée par la célèbre marque de boisson énergisante, a été entièrement filmée et promet, comme le montrent ces images, une aventure historique à travers des paysages d’une beauté à couper le souffle. (sbo)