Le nouveau documentaire sur Roger Federer « Twelve Final Days» débarquera le le 20 juin sur Amazon Prime Video. Image: Prime Video

Le docu sur les derniers jours de Federer s'annonce poignant

Le 20 juin, un documentaire sur les derniers jours de Roger Federer en tant que joueur de tennis, Twelve Final Days, sera diffusé sur la plateforme Prime Video. L'immersion s'annonce poignante pour les fans du Mozart du tennis mondial.

«J'espère que je n'aurai pas besoin des mouchoirs, mais je suis un émotif, alors on ne sait jamais», souffle Roger Federer au micro, un sourire aux lèvres.

L'ancienne superstar du tennis sera de retour sur le devant de la scène le 20 juin pour narrer ces derniers instants en tant que joueur professionnel dans un documentaire.

Twelve Final Days est un documentaire produit par Prime Video, qui revient sur les douze derniers jours de la carrière stratosphérique du Bâlois. Une équipe de tournage a accompagné le «Maestro» pendant sa tournée d'adieu à la Laver Cup 2022 qui s'est déroulée à Londres.

Asif Kapadia, une pointure à la réalisation

En fait, les images n'étaient destinées qu'à la famille et aux amis. Mais lorsque les responsables ont réalisé qu'ils avaient là quelque chose de spécial, ils ont changé d'avis et un accord a été conclu avec Prime Video.

«C'est un documentaire très personnel, un instantané de ma vie pendant ces douze jours, qui est assez hardcore et intéressant» Roger Federer qui répond à Bloomberg.

Sortez les mouchoirs, ça va être émotionnel! Image: Screenshot Youtube

Le documentaire, réalisé par l'excellent réalisateur Asif Kapadia (qui a remporté un Oscar en 2016 pour son documentaire Amy) avec Joe Sabia, donne également la parole à de nombreuses stars du tennis. Nous retrouvons les plus grands rivaux de Federer: Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. Il y a aussi une dimension plus intime, avec la présence de la mère Lynette et l'épouse de Federer, Mirka, qui apparait dans la bande-annonce.

Le 20 juin sera donc une date où les émotions prendront l'ascenseur. Les extraits évoquent «un voyage intime à travers les derniers jours d'une carrière légendaire».

Le documentaire sort d'ailleurs quelques jours seulement avant le début de Wimbledon - le tournoi que Federer a gagné huit fois.