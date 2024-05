Vidéo: twitter

Federer et Nadal nous ont réservé une jolie surprise

Les deux stars du tennis apparaissent ensemble dans une pub pour Louis Vuitton sur un sommet des Dolomites, en Italie.

Les dernières images de Roger Federer et Rafael Nadal ensemble remontent à septembre 2022, quand le Bâlois avait disputé l'ultime match de sa carrière à la Laver Cup à Londres. Un double joué avec son grand rival et ami espagnol, au terme duquel les deux tennismen avaient fondu en larmes. Ils se sont retrouvés depuis, dans un lieu que l'on n'aurait pas imaginé: un sommet enneigé des Dolomites, en Italie.

Les deux stars du tennis réunies en plein milieu des Alpes. image: louis vuitton

Cette réunion des deux stars est l'œuvre de Louis Vuitton. La marque de luxe les a faites poser pour sa nouvelle campagne «Core Values» («Valeurs fondamentales»), sous l'objectif de la célèbre photographe Annie Leibovitz. Cette dernière a déjà réalisé quelques célèbres clichés pour Louis Vuitton, notamment celui de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo jouant une partie d'échecs et publié juste avant la Coupe du monde 2022.

Le making of de la pub en pleine montagne 📺 Vidéo: twitter

A en croire la vidéo du making of, Federer et Nadal semblent s'être bien amusés sur ce sommet à près de 3'000 mètres d'altitude situé entre Cortina d'Ampezzo et Val Badia. Ils y jouent «le rôle de deux alpinistes en pleine ascension, tous deux porteurs de sacs à dos en toile Monogram» emblématique de Louis Vuitton, comme le rappelle L'Equipe. La scène colle parfaitement au slogan de la campagne: «Certains voyages se transforment en légendes».

Une vidéo annexe a également été tournée avec les deux champions, dans laquelle ils évoquent notamment leurs premières confrontations sur un terrain et donnent des conseils aux jeunes athlètes.

La discussion entre Federer et Nadal 📺 Vidéo: twitter

Après la montagne, reverra-t-on un jour les deux compères ensemble sur un court de tennis? (yog)