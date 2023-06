Novak Djokovic arbore un patch étrange à Roland-Garros.

Et maintenant, Djokovic se greffe un réacteur (c'est lui qui le dit)

Non content de parler au soleil et d'enlacer les arbres, Novak Djokovic a posé une puce électronique sur son torse pour gagner un peu de puissance. «Comme Iron Man», dit-il. Sérieux?

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Ceux qui suivent d'un oeil attentif les changements de t-shirt sur le court ont pu remarquer la présence d'une puce «électronique» sur le torse de Novak Djokovic, mercredi, dans la rencontre qui opposait le No 3 mondial à Marton Fucsovics (7-6 6-0 6-3).

En conférence de presse, passée l'inévitable question sur le Kosovo («Je ne regrette rien.» «Un Grand Chelem sans drame, ce n'est pas possible pour moi, peut-être que j'en ai besoin pour me motiver»), Djokovic fut invité à révéler le mystère de cet étrange dispositif sur son corps. L'explication est en réalité évidente: le tennisman pique des trucs à Iron Man (les journalistes sportifs sont des incultes).

La réponse de Super-Djoko «Quand j'étais enfant, j'adorais Iron Man. Donc, mon équipe a mis au point une nanotechnologie fantastique qui permet de donner ma pleine mesure. C'est le plus grand secret de ma carrière. Si je n'avais pas ça, je ne serais probablement pas ici!»

Djokovic avait l'air sérieux mais il ne faut pas sous-estimer ses talents de comédien. En observant les frémissements de ses lèvres, on jurerait presque qu'il se retient de rire et prend un malin plaisir à alimenter les fantasmes sur son compte. Vous pouvez vous forger votre propre opinion dans cette vidéo:

Vidéo: watson

Iron Man dispose effectivement d'un réacteur intégré à son armure intégrale, une sorte de cœur artificiel qui lui permet de délivrer une puissance sans pareille. Celui de Super-Djoko est visiblement encore en rodage puisque 1 h 30 ont été nécessaire pour triompher du premier set et surmonter une vilaine nervosité.

Ceci n'est pas Djokovic mais Iron Man.

Novak Djokovic a vanté un autre de ses super-héros: Nikola Jokic, la star serbe de Denver en NBA. «Quand il prendra sa retraite, les gens réaliseront encore plus ce qu'il a accompli. Etre le meilleur de cette ligue pendant trois années de suite est incroyable quand vous venez d'un petit pays, d'une petite ville de notre petit pays. Il a commencé tout jeune, très humblement et est resté très modeste. C'est vraiment un type simple, qui aime sa famille. Il a deux chevaux qu’il adore. Il a des croyances, des valeurs, et ce que les gens pensent de lui, il s'en fiche. Je suis un grand fan.»

Notre portrait de Jokic Comment cet ancien «obèse» est devenu une star de NBA de Moritz Meister

Au prochain tour, Super-Djoko affrontera l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, qui l'avait battu à Monte-Carlo l'an dernier.