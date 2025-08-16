assez ensoleillé26°
DE | FR
burger
Sport
Montagne

VTT: Nino Schurter va arrêter sa carrière

Nino Schurter of Switzerland, in action during the Cross Country Elite Men, XCO, European MTB Championship, on Sunday, July 27, 2025, in Melgaco, Portugal. (KEYSTONE/Maxime Schmid)
Nino Schurter restera comme un grand champion de notre pays.Keystone

Une légende du sport suisse va mettre fin à sa carrière

Nino Schurter va ranger son VTT à l'issue de cette saison. Le Grison disputera la dernière course de sa carrière professionnelle le 21 septembre à Lenzerheide.
16.08.2025, 17:2316.08.2025, 17:25
Plus de «Sport»

Champion olympique en 2016 à Rio, Schurter fera ses adieux au sport de haut niveau devant son public lors de l'étape grisonne de la Coupe du monde. «J'ai donné mon corps, mon esprit et mon âme au VTT. Un sport magnifique, mais aussi brutal au plus haut niveau. Ce fut une sacrée aventure», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Cette course marquera la fin d'une ère pour le VTT helvétique. Durant sa carrière, Nino Schurter a en effet remporté un set complet de médailles olympiques (bronze à Pékin en 2008, argent à Londres en 2012 et or à Rio en 2016). Il a également remporté dix titres de champion du monde (le dernier en 2022) et détient le record de victoires en Coupe du monde avec ses 36 succès.

Martin Vidaurre Kossmann of Chile, left, and Nino Schurter of Switzerland #4, in action during the Men&#039;s Cross-country race at the 2024 Paris Summer Olympics in Paris, France, Monday, July 29, 20 ...
Aux JO de Paris.Image: KEYSTONE

Une semaine avant de terminer son voyage à Lenzerheide, - sa «course préférée» -, Schurter participera à ses derniers Mondiaux, aussi devant le public suisse. Les championnats du monde de VTT se dérouleront du 28 août au 14 septembre en Valais. Les épreuves de cross-country auront lieu à Crans-Montana. (jcz/ats)

Plus d'articles sur le sport

Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Le prochain adversaire du LS en Europe a des fans barjos: la preuve
de Yoann Graber
Reusser ne voulait surtout pas que Ferrand-Prévot gagne le Tour
de Romuald Cachod
Une dépense étonnante fâche les supporters de Dortmund
de Lisa Slomka
Vague de disqualifications en saut à ski
de Romuald Cachod
L'Espagne a trouvé un moyen ingénieux de protéger ses arbitres
de Yoann Graber
2
Voici pourquoi la Supercoupe a lieu dans une petite ville italienne
de Julien Caloz
Le «Pelé palestinien» alliait élégance, vitesse et sens du but
de Romuald Cachod
Ce pilote suisse brille malgré un énorme coup dur
de Soraya Sägesser
Alisha Lehmann explique son curieux transfert
de Adrian Bürgler
Cet ancien gardien suisse pourrait devenir le patron de la Nati
de Etienne Wuillemin
Ce geste est entré dans la légende de Sierre-Zinal
de Julien Caloz
Voici pourquoi le FC Thoune cartonne en Super League
de Simon Häring
Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé
de Romuald Cachod
Cette star du tennis lance un débat très épineux sur les Russes
de Yoann Graber
1
«Les lutteurs suisses actuels vont trop à la salle de musculation»
de Emil Rohrbach
Ce tennisman est arrêté à l'aéroport pour une raison invraisemblable
de Yoann Graber
Ce coup de sang de la reine du sprint révèle une personnalité complexe
de Sven Papaux
Donnarumma publie une photo ambiguë sur son avenir au PSG
de Yoann Graber
Il se prend une fusée au pire endroit et il y a des dégâts 😱
de Nils Kögler
1
Pourquoi les femmes touchent le double des hommes en cas de record à Sierre-Zinal
de Margaux Habert
La nouvelle crack du tennis a un point commun fort avec les Williams
de Yoann Graber
Voici tout ce qui va changer pour Jashari à l'AC Milan
de Etienne Wuillemin
La Suisse veut défendre son titre mondial dans un sport improbable
de simon wespi
Il n'aurait jamais dû célébrer trop vite...
de Yoann Graber
Une «Nati» des mers: la voile suisse lance son projet le plus audacieux
de Yoann Graber
Le ski suisse s'arme contre les prédateurs sexuels
de Emil Rohrbach
«Un monstre»: Jean-Pierre Nsame s'est transformé
de Julien Caloz
«Un rêve»: ce Romand a écrit au petit garçon qu'il était
de Julien Caloz
Novak Djokovic est la cible de violentes attaques en Serbie
de Simon Häring
Le foot suisse va vivre une grande première
de Yoann Graber
Il n'est pas si simple de passer du rugby au foot US: la preuve
de Julien Caloz
Humeur
Cette scène prouve toute la complexité mentale du tennis
de Yoann Graber
Cette star du hockey suisse a un projet ambitieux en Asie
de Adrian Bürgler
«Je me suis épuisée»: la star de la voile imite Lara Gut-Behrami
de Julien Caloz
Le maillot de Young Boys devient la risée du web
de Yoann Graber
Cette footballeuse filme une «vidéo de la honte» sur le terrain
de Yoann Graber
Thèmes
Le monde merveilleux du cervelat
1 / 12
Le monde merveilleux du cervelat

Des cervelats à l'ail et à la sauge
source: fooby
partager sur Facebookpartager sur X
Adèle Castillon, l'ex-chanteuse de Vidéoclub qui vole de ses propres ailes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
2
TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse
3
Majorque a voulu faire fuir les touristes et ça se retourne contre elle
Reusser ne voulait surtout pas que Ferrand-Prévot gagne le Tour
Contrainte de se retirer dès le premier jour du Tour de France femmes, la Suissesse Marlen Reusser, qui a suivi à distance le sacre de Pauline Ferrand-Prévot, aurait préféré que cette dernière ne remporte pas la Grande Boucle. Cela, pour une raison bien précise.
Eloignée du peloton depuis son abandon dès le premier jour du Tour de France Femmes, Marlen Reusser reste cependant au cœur de l’attention médiatique.
L’article