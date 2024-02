L'entraîneur du RC Lens Franck Haise veut rester en tribune une partie du match pour mieux observer les deux équipes. image: capture d'écran x

Cet entraîneur de foot a une idée pour révolutionner le coaching

Le technicien du RC Lens, Franck Haise, veut s'inspirer des sélectionneurs nationaux en rugby, qui, contrairement à beaucoup d'autres sports, ne prennent pas place derrière la ligne de touche mais dans les tribunes. Et ils ont de bonnes raisons.

En football, quand un entraîneur est envoyé en tribune, ce n'est pas un bon signe pour lui. C'est généralement la conséquence d'une expulsion à cause d'un mauvais comportement sur le banc. Et les impacts sont négatifs: le technicien ne peut plus faire passer directement ses consignes à ses joueurs et ne peut que difficilement motiver ceux-ci avec son body language et/ou sa voix. Sans compter que les palabres avec les arbitres et autres officiels deviennent impossibles.

Malgré tout, le coach du RC Lens, Franck Haise, a retiré du positif de cette expérience. Suspendu trois matchs, il a dû suivre les prestations de ses joueurs depuis les gradins et veut rééditer l'expérience même après sa suspension, comme il l'a expliqué la semaine dernière:

«A distance, la vue est bien meilleure et permet de mieux analyser le jeu et le match»

Franck Haise veut expérimenter une nouvelle méthode de coaching. image: capture d'écran x

Le technicien des Sang et Or est aussi persuadé qu'«avoir une distance émotionnelle plus importante a du bon». Ainsi, il prévoit de passer les prochaines premières mi-temps en hauteur et redescendre sur son banc après le thé. En agissant de la sorte, il copie les sélectionneurs de rugby, qui préfèrent prendre place dans les gradins, comme on a pu le constater lors de la dernière Coupe du monde. Et ils ont de bonnes raisons.

Lors du match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande, on a par exemple vu le Français Fabien Galthié et son homologue Ian Foster confortablement installés, à côté d'une partie de leur staff, derrière un pupitre équipé d'écrans TV et de casques audio au milieu des tribunes du Stade de France. Pourtant, aucun règlement ne les oblige à se placer hors du banc.

Le sélectionneur français Fabien Galthié dans les tribunes du Stade de France pour suivre son équipe face à la Nouvelle-Zélande lors du dernier Mondial. image: instagram

Vision panoramique et ralentis

«Une position plus haute permet d'avoir une vision panoramique», argumente Emmanuel Descamps, ancien entraîneur du Stade Lausanne (1re division suisse). Ainsi, comme le soulevait également Franck Haise, les coachs peuvent mieux analyser la rencontre, notamment ses aspects tactiques, ce qui est plus difficile à observer à ras le gazon. L'ex-technicien lausannois précise:

«Le sélectionneur sud-africain a pu constater, depuis les tribunes, que ses joueurs extérieurs avaient tendance à monter très rapidement face à l'Ecosse. De cette position, on peut aussi voir par exemple si les défenseurs adverses tentent de plaquer à un ou deux hommes» Emmanuel Descamps, ex-entraîneur du Stade Lausanne

Loin de la tension et de l'agitation du bord du terrain, les sélectionneurs hauts perchés ont aussi tout le loisir (et le temps) de visionner tranquillement les ralentis ou d'effectuer des arrêts sur image, là encore à des fins tactiques.

Proximité physique et motivation

Toutefois, même s'ils peuvent communiquer avec leurs joueurs via des casques-micros, les coachs perdent la proximité physique avec leurs protégés et se privent donc de la possibilité de galvaniser ceux-ci le long de la touche. «Si un joueur n'est pas motivé pendant un match de Coupe du monde, c'est qu'il y a un sacré problème», balaie Emmanuel Descamps.

«Les encouragements des supporters leur suffisent, et il ne faut pas oublier non plus que le sélectionneur voit ses protégés avant le match et à la mi-temps» Emmanuel Descamps

Le sélectionneur de l'Australie durant cette Coupe du monde, Eddie Jones, avait néanmoins émis l'idée en 2020 de se rapprocher de la pelouse à un moment précis, dans des propos rapportés par L'Equipe:

«Dans l'idéal, vous pourriez passer la première période dans la tribune pour voir tous les schémas tactiques qui se mettent en place et les modifications à faire pour la deuxième période. Cette dernière se joue beaucoup plus sur l'émotion, la faculté à aller chercher au plus profond de soi et vous auriez plus de valeur en étant au bord du terrain. Quand j'entraînais au Japon, j'ai pu le faire et vous avez clairement une influence plus grande sur votre équipe.» Eddie Jones, sélectionneur de l'Australie

Eddie Jones (aucun lien de parenté avec Indiana, malgré les apparences). Image: keystone

Et quid de la possibilité perdue, à cause d'un éloignement du banc, de parler à l'arbitre et tenter de l'influencer? Aucune conséquence: selon le règlement de la fédération internationale, les coachs ne sont pas autorisés à communiquer avec les officiels durant les parties.

Des staffs à rallonge

Les sélectionneurs ont donc plus d'avantages à aller en tribune plutôt que sur le banc. D'autant que les places sur celui-ci sont limitées et que les staffs des équipes de rugby sont grands. «Il y a beaucoup d'entraîneurs spécifiques: celui des touches, des mêlées, des placages, de l'attaque ou encore du jeu au pied. Sans compter les physios et le médecin», énumère Emmanuel Descamps. Soit des profils qui, contrairement au coach principal, sont davantage utiles au bord de la pelouse que dans les gradins. «L'un d'eux peut, en plus, avoir le rôle de relais entre le sélectionneur et les joueurs pour transmettre des consignes», ajoute l'expert.

Inutile donc de vous inquiéter si vous n'apercevez pas le sélectionneur de votre équipe préférée sur le banc. Il ne s'est pas fait expulser ou n'a pas été victime d'un malaise, il a juste mis toutes les chances de son côté pour faire gagner les siens. Depuis quelques jours, cette remarque est donc aussi valable pour les fans du RC Lens. Reste à savoir si d'autres entraîneurs de foot suivront ce mouvement initié par Franck Haise.

Cet article est adapté d'une première version publiée le 14 septembre 2023 sur notre site.