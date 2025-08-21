faible pluie17°
Etats-Unis

NFL: Cheerleaders hommes chez les Vikings du Minnesota

Blaize Shiek et Louie Conn suscité de nombreuses réactions.
Blaize Shiek et Louie Conn suscité de nombreuses réactions.Image: Instagram

Le choix de cette équipe de NFL rend les conservateurs furieux

Les Minnesota Vikings, franchise de football américain, viennent d’engager deux cheerleaders hommes. Les deux sportifs sont la cible de violentes attaques en ligne de la part de la droite conservatrice.
21.08.2025, 09:1721.08.2025, 09:17
Blaize Shiek et Louie Conn viennent de rejoindre l’équipe de cheerleaders des Minnesota Vikings, composée de danseuses et danseurs qui soutiennent l’équipe de football américain et galvanisent les supporters au stade. Mais depuis l’annonce et leurs premières apparitions, ils sont la cible de nombreux commentaires négatifs, haineux et souvent homophobes en ligne.

À ses débuts, le cheerleading était pratiqué exclusivement par des hommes. Quatre anciens présidents américains ont d’ailleurs été cheerleaders durant leurs années universitaires: Ronald Reagan, Dwight D. Eisenhower, Franklin D. Roosevelt et George W. Bush. Dans la NFL, des cheerleaders masculins sont officiellement engagés comme danseurs depuis 2018. Les Los Angeles Rams ont été les premiers à intégrer des hommes à leur équipe de cheerleaders. La saison dernière, sept franchises de NFL comptaient déjà des hommes dans leurs effectifs.

Le duo en vidéo:

Vidéo: instagram

Pas question de céder à l’intimidation

Ni les deux cheerleaders, ni les Minnesota Vikings ne se laissent intimider par la vague de haine en ligne. Shiek a publié une photo de lui et Conn sur Instagram avec pour légende, en substance: «Oh… quelqu’un a parlé de nous?»

En réponse à la polémique, les Minnesota Vikings ont diffusé un bref communiqué:

«Si beaucoup de supporters découvrent pour la première fois des cheerleaders masculins lors des matchs des Vikings, il faut rappeler que ceux-ci ont déjà fait partie d’équipes précédentes du club et sont depuis longtemps présents dans le cheerleading universitaire et professionnel.»
Minnesota Vikings

Il faut noter également que de nombreux commentaires positifs et messages de soutien ont accompagné les deux cheerleaders dans leur début de carrière chez les Vikings du Minnesota.

(hde)

