Pas simple de reconnaître les joueurs sans les numéros. Image: keystone

On a cru revoir les maillots déchirés de la Nati

Plusieurs scènes cocasses ont marqué le premier quart de finale du Mondial de rugby, entre le Pays de Galles et l'Argentine (17-29). L'arbitre principal de la rencontre s'est blessé, et les maillots du XV du Poireau faisaient plutôt penser à un match de niveau amateur.

Vous vous en souvenez certainement. C'était à l'Euro 2016, contre la France, lors du dernier match de la poule A. En une mi-temps, pas moins de 4 joueurs de la Nati avaient dû changer leur tunique, les maillots de la marque Puma étant complètement déchirés. Pas à cause d'un excès d'engagement des Bleus, mais bien en raison d'un défaut de fabrication.

«Il y a eu un lot de tissu dont les fils ont été endommagés lors du processus de production, conduisant à une fragilisation du vêtement final» Communiqué de la marque Puma

Granit Xhaka, contraint de changer de maillot. Image: keystone

Des Gallois sans numéros

Autre sport, plus agressif et où on imagine volontiers les tenues céder: le rugby! Et c'est un peu ce qui est arrivé au XV du Poireau.

Le Pays de Galles, en rouge comme la Nati, est équipé par la marque Macron. Mais, le hasard faisant bien les choses, l'équipe était opposée pour une place en demi-finale de la Coupe du monde à l'Argentine, que l'on surnomme les Pumas.

Cette fois, pas de maillots ouverts, mais un flocage désastreux, qui a cédé dès les premières minutes de la rencontre. Plusieurs joueurs ont perdu le numéro qu'ils portaient dans le dos, pendant que d'autres couraient avec des restes pendouillants. L'intendant devra s'expliquer!

Louis Rees-Zammit sans son «14» Image: keystone

Comme si cela ne suffisait pas, le Pays de Galles s'est incliné sur le score de 17-29. Les coéquipiers de Dan Biggar menaient pourtant 17-12 à un quart d'heure du terme de la rencontre. Décidément, quand rien ne va...