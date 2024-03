Monty Ioane, après avoir inscrit ce week-end un nouvel essai international. Image: keystone

L'Italie a prouvé qu'elle méritait sa place

Le XV d'Italie, souvent raillé pour ses mauvais résultats, vient de réussir le meilleur Tournoi des VI nations de son histoire. Les questions portant sur la légitimité sportive des Transalpins n'ont désormais plus de sens.

La Géorgie en lieu et place de l'Italie au Tournoi des VI nations? Le sujet, sensible, est régulièrement revenu dans les discussions ces dernières années. Rien d'illogique, tant les Transalpins n'ont pas existé dans la compétition annuelle de 2016 à 2021. Six éditions sans la moindre victoire et certaines défaites concédées sur des scores fleuves: le rugby italien ne stagnait pas, il régressait indéniablement.

Le temps de l'apprentissage, offert à la Squadra Azzurra au début des années 2000, lorsque l'événement est passé de cinq à six nations, semblait réduit à néant. Et les années prometteuses, celles de 2007 et 2013, lorsque l'équipe terminait à la 4e place du classement, paraissaient soudain très loin.

A mesure que les performances frustraient les tifosi et que le Stadio Olimpico se vidait de ses spectateurs, certains pensaient que l'Italie avait fait son temps aux côtés des nations fortes que sont l'Angleterre, l'Irlande, la France, l'Ecosse et le Pays de Galles. On est obligé aujourd'hui de reconnaître qu'ils se trompaient, que nous nous trompions.

Les Transalpins retrouvent depuis quelque temps de l'allant sur les terrains de rugby. Il y a d'abord eu cette victoire d'un point au Millennium Stadium en 2022, mettant fin à une incroyable série de 36 défaites consécutives, tous matchs confondus.

Il est vrai que la cuvée 2023 n'a pas été couronnée de succès. Le XV d'Italie est néanmoins parvenu à envoyer du jeu, à inquiéter ses adversaires, si bien qu'il abordait la Coupe du monde dans la peau d'un outsider, visant une qualification en quart de finale.

Mais alors que l'espoir était en train de renaître, les Transalpins ont été balayés par la France (60-7) et la Nouvelle-Zélande (96-17), en phase de groupes du Mondial. Des résultats décevants, qui n'étaient toutefois que de simples faux pas. Aucunement un énième plongeon au fond du trou.

Un changement de sélectionneur plus tard, les Italiens sont parvenus à réciter leur rugby en ce début d'année. Sous la houlette de l'Argentin Gonzalo Quesada, ils ont réalisé le meilleur Tournoi des VI nations de leur histoire, en battant avec sérieux l'Ecosse et le Pays de Galles. Les «Latins» ont également fait match nul contre la France, alors qu'ils avaient la pénalité de la gagne au bout du pied. Sans ce ballon tombé du tee, les Azzurri se seraient probablement imposés au Stade de France. Et que dire de ce match contre l'Angleterre, perdu de trois points lors de la première journée du tournoi?

Un tour d'honneur mérité, après le succès à domicile des Italiens contre l'Ecosse. Image: keystone

La cinquième place des Transalpins, obtenue cette année, est importante. Car pour la première fois depuis 2015, l'Italie ne figure pas en bas du tableau. Le classement n'est pourtant pas révélateur de l'excellente compétition réalisée par les hommes de Quesada.

Avec un peu plus de réussite, l'Italie aurait pu terminer à une exceptionnelle 3e place.

Les Azzurri (re)trouvent doucement le chemin de la victoire et nous ne pouvons que nous incliner, tant cette nation privilégie depuis longtemps le jeu à la main. Un style risqué, intense et spectaculaire, qui a souvent valu aux Italiens la défaite. Il suffisait parfois d'un turnover pour mettre fin aux belles avancées transalpines, trop souvent stériles. Pire, la Squadra Azzurra ne parvenait pas à tenir le rythme durant 80 minutes. Dans le coup à la mi-temps, elle laissait régulièrement échapper le match en deuxième période, ce qu'elle a désormais corrigé.

Solide défensivement, l’Italie peut aujourd'hui compter sur de jeunes talents, à l’instar d’Ange Capuozzo (24 ans), capable de faire la différence à tout moment. Elle dispose en la personne de Garbisi (23 ans) d’un buteur solide, affichant cette année 75% de réussite au pied. Michele Lamaro (25 ans), lui, n’est pas qu’un plaqueur redouté. Il est déjà un capitaine respecté. Outre ces noms, la relève pousse dans les catégories jeunes. Pour preuve cette 3e place lors du Tournoi des VI Nations des moins de 20 ans, l’an passé. Jamais un tel résultat n'avait été obtenu.

Le XV d'Italie s’est également renforcé par le biais des naturalisations, comme cela se fait souvent dans le milieu du rugby. L’Australien Monty Ioane, deux essais durant ce Tournoi, est ainsi une valeur sûre de la Squadra.

Et grâce aux récents bons résultats, l'engouement suit inexorablement dans la botte. Alors que le Stadio Olimpico sonnait creux ces dernières années, bien loin de l'ambiance que nous connaissions à Flaminio, ils étaient près de 70'000 personnes à assister à la victoire 31-29 des Azzurri contre l'Ecosse, le 9 mars dernier à Rome. Preuve qu'il y a bien une place pour le rugby en Italie, derrière le foot, le cyclisme ou encore les sports mécaniques.

Les Italiens ont vécu une longue et difficile période, comme celle que les Gallois tentent de surmonter à l'heure actuelle. Ils se sont néanmoins relevés, pour poursuivre ce qui a été entrepris par le passé par les Bergamasco, Parisse, Castrogiovanni et autres Canale. Les belles années de l'Italie dans le Tournoi sont à venir. Cessons de remettre en cause la légitimité de cette nation: elle a largement prouvé qu'elle méritait sa place dans l'élite du rugby européen.