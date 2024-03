Galthié, Tuchel: ces «entraîneurs de beau temps» pris dans la tempête

Le sélectionneur de l'équipe de France de rugby (qui reçoit l'Angleterre samedi) et le coach du Bayern Munich (en déplacement à Darmstadt le même jour), peinent à séduire et fédérer depuis que leur équipe enchaîne les mauvais résultats.

La France est un grand pays de marins. Aussi, quand il s'agit d'évoquer l'attitude du sélectionneur de rugby Fabien Galthié sur le pont du XV de France, Le Parisien manie la métaphore iodée:

«Il n'a pas son pareil sur les mers calmes, dénichant des routes improbables, profitant comme personne des vents porteurs, réglant au mieux des embarcations toutes neuves. Face à la tempête, en revanche, l'homme n'est plus du tout dans son élément.»

Le problème, pour les rugbymen tricolores et le capitaine de leur navire, c'est que la France navigue en eaux troubles depuis plusieurs mois avant de recevoir l'Angleterre ce samedi pour la dernière journée du tournoi des VI Nations. C'est comme si elle ne s'était jamais remise de sa douloureuse élimination en quart de finale de «son» Mondial face à l'Afrique du Sud, en octobre dernier. Les Bleus, qui menaient encore de six points à un quart d'heure du terme, s'étaient inclinés d'un petit point (28-29) face à des adversaires roublards et rugueux.

Depuis, les humeurs macèrent, et en ouverture du tournoi des VI Nations face à l'Irlande le 2 février, Galthié avait essuyé la plus grosse défaite de son mandat (38-17). La question lui avait été posée en conférence de presse, car les journalistes voulaient savoir: «L’échec de la Coupe du monde a-t-il pesé?» Mais Fabien Galthié sait botter en touche quand il le faut. «Je pense surtout qu’il faut qu’on lève la tête, qu’on digère cette défaite.»

Raté. La France s'est imposée dans la douleur en Ecosse (20-16), a fait match nul contre l'Italie (13-13) avant d'être enfin séduisante contre le Pays de Galles (45-24), mais c'est trop tard pour espérer remporter le tournoi et, pour l'homme au costume, de se débarrasser de cette étiquette d'«entraîneur de beau temps» que certains lui ont collé.

«Pour sortir d'une crise, il faut faire émerger des leaders, faire confiance aux hommes et Galthié en est incapable. Il se cache, il ne dit pas les choses» Mourad Boudjellal, ancien président de Galthié au RC Toulon, cité par Le Parisien.

Fabien Galthié, bien sûr, n'est pas le seul technicien cyclothomique, celui qui est radieux quand il gagne et tempétueux quand il perd. Il y en a beaucoup d'autres, à commencer par Thomas Tuchel, l'entraîneur (de football cette fois) du Bayern Munich. Lui aussi vit une période compliquée dans son club, distancé en championnat et sorti sans gloire en Coupe d'Allemagne.

Mourad Boudjellal (cité plus haut) dit de Fabien Galthié qu'il est «bipolaire dans la difficulté». «Un jour, il est combatif et le suivant, il est résigné.» Or, l'histoire a aussi montré qu'il y avait deux Thomas Tuchel, comme le relevait notre ancien collègue Christian Despont dans un article datant de mai 2023:

Le premier Tuchel, polyglotte et énergique, est volontiers séducteur. Il est capable de défendre ses opinions à la force du poignet, malgré une éducation bourgeoise et une silhouette freluquette «taillée dans un casse-croûte de bal musette», comme dirait l'agent Gilles Favard. L'autre Tuchel est particulièrement rétif à l'autorité. Certaines personnes sont comme ça, sans filtre et sans concession. Jamais contentes, pas bien méchantes.

Il est souvent difficile de savoir auquel des deux on a affaire. Un rugbyman, sous couvert d'anonymat, raconte cette anecdote sur Fabien Galthié:

«Au début, tout allait bien. On discutait tous les deux, il était passionnant. Et puis je me suis blessé et quand je suis revenu, je ne sais pas pourquoi, il a cessé de me parler. Je ne comptais plus» source: Le Parisien

Cette attitude changeante peut parfois perturber les joueurs et agacer les dirigeants. De fait, le Français comme l'Allemand sont souvent partis de leur club en mauvais termes. La presse française raconte que l'histoire de Galthié à Toulon a tourné court, que le coach est ensuite parti fâché contre son groupe (et en procès avec son président) à Montpellier tandis qu'il a quitté le Stade Français avec le vestiaire contre lui.

Une succession de mésaventures qui se lit aussi dans la trajectoire de Thomas Tuchel.

Ça s’est mal terminé pour lui à Dortmund , où le jeune entraîneur de l'époque n'était pas suffisamment écouté à son goût (il en était même venu aux mains avec son directeur du recrutement, Sven Mislintat, mais la suite a montré que le coach allemand n'avait pas complètement tort).

, où le jeune entraîneur de l'époque n'était pas suffisamment écouté à son goût (il en était même venu aux mains avec son directeur du recrutement, Sven Mislintat, mais la suite a montré que le coach allemand n'avait pas complètement tort). Ça s’est mal terminé à Paris aussi , où «TT» avait accumulé les différends avec Leonardo puis toute la direction du PSG.

, où «TT» avait accumulé les différends avec Leonardo puis toute la direction du PSG. Ça s’est mal terminé encore avec les propriétaires américains de Chelsea, après que Todd Boehly l'a appelé dans son bureau pour lui demander de jouer en 4-4-3 (soit douze joueurs, version démentie par Chelsea mais maintenue par Bild).

Et maintenant? Thomas Tuchel a deux mois et demi pour réussir sa sortie avec le Bayern Munich. Le club bavarois et son entraîneur ont en effet déjà annoncé qu'ils ne poursuivraient pas leur collaboration au-delà de la présente saison, même si Tuchel était au bénéfice d'un contrat jusqu'en 2025.

L'aventure de Fabien Galthié à la tête des Bleus devrait en revanche continuer. Il est peu probable que le sélectionneur soit démis de ses fonctions pour deux raisons: d'abord parce que son mandat court jusqu'en 2028, soit après la prochaine Coupe du monde en Australie (2027). Ensuite et surtout parce que les finances de la FFR sont aux abois et que dans ce contexte, la Fédération ne peut pas se permettre de virer un entraîneur possédant encore quatre années de contrat.

C'est donc avec Fabien Galthié sur le pont que le XV de France devra affronter les prochaines tempêtes, et celle qui s'annonce ce samedi à Lyon, dans le choc face aux Anglais, ne sera pas la moins rude: «Ça va taper fort», prévient le sélectionneur des Bleus, dont la ténacité sera une nouvelle fois à l'épreuve.