Image: Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Ce sauteur à ski a réussi un truc de fou

Le Japonais Ryōyū Kobayashi s'est élancé d'un tremplin naturel pour établir un nouveau record du plus long saut. Les images sont à couper le souffle.

291 mètres. Soit la longueur d'environ trois terrains de football. Le nouveau record du monde de saut à ski défie tout entendement!

Il a été établi ce mercredi en Islande par le Japonais Ryōyū Kobayashi (27 ans). Le crack de la discipline – champion olympique en 2022 et vainqueur de la Coupe du monde en 2019 et 2022 – a battu la précédente marque de 37,5 mètres.

Ryōyū Kobayashi est le nouveau détenteur du record du plus long saut à ski. image: red bull

Il faut dire que tout a été mis sur pied pour que Kobayashi réalise son exploit. Son équipe s'est affairée pendant deux mois à la construction du tremplin naturel (360 mètres de dénivelé et pente de 36 degrés à l'endroit le plus raide), utilisé uniquement pour cette occasion et dont le site a été choisi après deux ans de recherches méticuleuses.

L'endroit est d'une beauté à couper le souffle. Image: Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Et pour cause: les tremplins habituellement exploités pour les compétitions ne permettent pas d'atteindre pareille distance. En plus, la star japonaise souhaitait sauter «dans un cadre sauvage que ce sport mérite», précise le communiqué de Red Bull, organisateur de l'événement.

Les téléspectateurs ne peuvent que se réjouir de ce choix: les images de ce saut en pleine nature sont magnifiques. Et on a le temps de les savourer: Ryōyū Kobayashi, propulsé à 107 km/h, est resté huit secondes en l'air.

Le saut en vidéo 📺 Vidéo: instagram/Red Bull

Il a établi son nouveau record après plusieurs tentatives, en deux jours. Même s'il avait déjà battu la précédente marque lors de ses premiers essais, le Japonais a voulu aller au bout de lui-même. Un état d'esprit qui l'accompagne depuis longtemps:

«Ce saut est un de mes rêves depuis longtemps, car j'ai toujours voulu sauter plus loin que quiconque et je veux continuer à repousser les limites» Ryōyū Kobayashi

On peut facilement imaginer que l'idée de dépasser la barre symbolique des 300 mètres lui trotte désormais dans la tête. (yog)