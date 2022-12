Les Grisons Stefan Rogentin (7e) et Gino Caviezel (10e) ont pris place dans le top 10. Le Valaisan Justin Murisier s'est classé 13e, complétant ainsi le bon résultat collectif des Suisses. (ats/yog)

Grâce à ce succès, Odermatt égale le futur retraité Beat Feuz au palmarès de la Coupe du monde avec seize victoires. Seuls cinq skieurs helvétiques ont fait mieux que le Nidwaldien: Pirmin Zurbriggen (40 succès), Peter Müller et Michael Von Grünigen (21) et Franz Heinzer (17).

Sur une piste Stelvio, une nouvelle fois verglacée, Marco Odermatt a réussi une nouvelle démonstration, malgré une faute dans le haut du parcours. A l'arrivée, il a laissé l'Autrichien Vincent Kriechmayer, vainqueur de la descente la veille, à 0''64 et le Valaisan aux racines neuchâteloises Loïc Meillard à 1''22.

Marco Odermatt fait une démonstration et gagne le Super G à Bormio

La plateforme de streaming diffuse depuis le 13 décembre la série Last Chance U: Basketball (saison 2). On y découvre la terrible rage de vaincre de jeunes basketteurs américains et les difficultés de leurs coachs.

Le cinéma s'est souvent inspiré des exploits sportifs pour dégager des destins, des histoires que le grand Hollywood a dépouillé sans retenue. Pour beaucoup, le discours mythique d'Al Pacino dans L'Enfer du dimanche (Any Given Sunday) est souvent cité comme l'un des plus motivants jamais dégoisé au cinéma.