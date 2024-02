Marco Odermatt et ses compatriotes ont leur camp de base chez notre voisin à l'est. image: keystone/shutterstock

Pourquoi les skieurs suisses ont leur base en...Autriche

Malgré les nombreuses stations dans notre pays, notre équipe masculine de ski alpin a ses quartiers généraux à Reiteralm, au centre de l'Autriche. Un paradoxe qui s'explique.

Plus de «Sport»

La Suisse possède des montagnes à perte de vue et quasiment autant de stations de ski, dont bon nombre ont encore le privilège de pouvoir ouvrir toute la saison. On pourrait donc imaginer que l'équipe masculine nationale de ski alpin s'entraîne à l'intérieur de nos frontières. Eh bien non! Elle a son camp de base chez notre voisin et grand rival dans ce sport, l'Autriche.

Ce n'est ni par nostalgie du joug des Habsbourg sur notre pays ni par goût pour les Apfelstrudel que Marco Odermatt et ses coéquipiers ont leurs quartiers à Reiteralm, au centre de l'Autriche, à dix minutes en voiture de Schladming. Les Helvètes ont tout simplement jeté leur dévolu sur cette station pour les excellentes conditions qu'elle propose et qui, selon eux, n'a pas son pareil en Suisse.

C'est ici image: google maps

«Reiteralm nous rend toujours possible l'impossible», loue Marco Odermatt dans une interview à l'Aargauer Zeitung. Un exemple?

«Après Schladming et Garmisch, on voulait entraîner le super-G. Mais il faisait extrêmement chaud et il pleuvait. Et pourtant, grâce aux efforts considérables des employés de Reiteralm, on a pu skier sur un tracé de 40 secondes à 8 heures du matin, en faisant quatre descentes sur une piste préparée avec 14 sacs de sel. Dans bien d'autres endroits, on nous aurait dit qu'il fallait garder ce peu de neige pour les clients normaux.»

Pistes privatisées et motoneige

Vous l'aurez compris, Reiteralm n'est pas tout à fait une station comme une autre, même si elle accueille aussi des touristes qui viennent skier pour le plaisir. Le domaine autrichien a fait de l'accueil des compétiteurs sa vitrine et une bonne partie de son business. Comme le relevaient nos confrères de la Tribune de Genève, trois pistes sont privatisées durant toute la saison pour les cracks, qui ont donc tout loisir de travailler leurs gammes. Pour garantir constamment des conditions dignes de la Coupe du monde, la station emploie cinq personnes uniquement pour la préparation et l'entretien de ces trois pistes.

Les boulevards de Reiteralm. image: instagram

En plus des excellents tracés qu'elle offre aux stars du ski, Reiteralm, qui se situe au centre de l'Europe, permet à ceux qui y logent de voyager rapidement aux quatre coins du continent, sans perdre trop d'énergie. C'est ce qui a notamment décidé le Français Alexis Pinturault à y résider et s'y entraîner, suivant les traces d'un certain Marcel Hirscher.

La station autrichienne est également équipée d'une infrastructure qui séduit les vedettes de la Coupe du monde. Le slalomeur vaudois Marc Rochat s'en réjouissait dans la Tribune de Genève:

«Pouvoir remonter en motoneige nous permet d’enchaîner jusqu’à dix manches en moins d’une heure, c’est un réel luxe et un immense gain d’énergie payant sur le long terme!»

Le prodige a choisi exceptionnellement un autre lieu d'entraînement👇 Pourquoi Marco Odermatt s'est entraîné seul sur cette montagne mythique

Ne reste plus qu'à espérer que les Autrichiens ne deviennent pas jaloux des prouesses de Marco Odermatt, grand dominateur de la Coupe du monde, et décident de saboter les pistes ou trafiquer les Apfelstrudel.