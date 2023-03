image: keystone/SHUTTERSTOCK

Qui sont les athlètes de sports d'hiver les mieux payés? Classement

C'est le ski alpin qui rémunère le mieux ses représentants, et de loin. Les écarts avec d'autres disciplines sont parfois abyssaux.

Le printemps est arrivé, la saison des sports d'hiver est terminée, du moins pour les professionnels. En ski alpin, la Suisse a été la nation la plus performante et Marco Odermatt a remporté le classement général de la Coupe du monde.

Mais en termes de gains amassés durant la saison, il doit laisser son trône à une autre skieuse: Mikaela Shiffrin. Aucune autre sportive ou sportif d'hiver n'a gagné autant que la surdouée américaine, lauréate du classement général de la Coupe du monde. Le premier athlète de cette liste à ne pas pratiquer le ski alpin est un sauteur à ski, Halvor Egner Granerud. Le Norvégien n'a même pas empoché la moitié de l'argent gagné par Shiffrin ou Odermatt.

Les gains des athlètes de toutes les disciplines réunies

Mikaela Shiffrin (USA), Ski alpin

CHF 964'200 Marco Odermatt (SUI), Ski alpin

CHF 941'200 Aleksander Kilde (NOR), Ski alpin

CHF 623'182

Halvor Egner Granerud (NOR), Saut à ski

CHF 431'800

Henrik Kristoffersen (NOR), Ski alpin

CHF 372'680

Vincent Kriechmayr (AUT), Ski alpin

CHF 354'410

Johannes Thingnes Bö (NOR), Biathlon

CHF 344'930 Sofia Goggia (ITA), Ski alpin

CHF 338'000

Federica Brignone (ITA), Ski alpin

CHF 317'575 Lara Gut-Behrami (SUI), Ski alpin

CHF 314'230

Petra Vlhova (SVK), Ski alpin

CHF 288'920

Lucas Braathen (NOR), Ski alpin

CHF 264'800 Johannes Hoesflot Klaebo (NOR), Ski de fond

CHF 263'300 Wendy Holdener (SUI), Ski alpin

CHF 256'450 Stefan Kraft (AUT), Saut à ski

CHF 246'600 Dawid Kubacki (POL), Saut à ski

CHF 230'650

Marco Schwarz (AUT), Ski alpin

CHF 224'710 Marta Bassino (ITA), Ski alpin

CHF 223'220 Loïc Meillard (SUI), Ski alpin

CHF 217'000

Sturla Holm Lagreid (NOR), Biathlon

CHF 210'170

Julia Simon (FRA), Biathlon

CHF 206'410

Anze Lanisek (SLO), Saut à ski

CHF 193'600

Vetle Sjastad Christiansen (NOR), Biathlon

CHF 192'520 Ragnhild Mowinckel (NOR), Ski alpin

CHF 181'195 Alexis Pinturault (FRA), Ski alpin

CHF 180'400 Ilka Stuhec (SLO), Ski alpin

CHF 176'630 Daniel Yule (SUI), Ski alpin

CHF 174'425

Dorothea Wierer (ITA), Biathlon

CHF 167'650

Lisa Vitozzi (ITA), Biathlon

CHF 162'000​ Denise Hermann-Wick (GER), Biathlon

CHF 152'400



Ski alpin

Dans les sports d'hiver, ce sont toujours les skieurs alpins qui gagnent le plus d'argent. Même le troisième skieur le plus titré de la saison, Aleksander Kilde, a empoché une bonne part de plus que les meilleurs sauteurs à ski, biathlètes ou spécialistes de ski de fond.

Dames

Avec Lara Gut-Behrami et Wendy Holdener, deux Suissesses se classent parmi les dix skieuses les mieux payées.

Mikaela Shiffrin (USA)

CHF 964'200 Sofia Goggia (ITA)

CHF 338'000 Federica Brignone (ITA)

CHF 317'575 Lara Gut-Behrami (SUI)

CHF 314'230 Petra Vlhova (SVK)

CHF 288'920 Wendy Holdener (SUI)

CHF 256'450

Marta Bassino (ITA)

CHF 223'220 Ragnhild Mowinckel (NOR)

CHF 181'195 Ilka Stuhec (SLO)

CHF 176'630 Cornelia Hütter (AUT)

CHF 151'360​

Lara Gut-Behrami a été la 4ème skieuse la mieux payée cette saison. image: keystone

Messieurs

Marco Odermatt (SUI)

CHF 941'2000 Aleksander Kilde (NOR)

CHF 623'182 Henrik Kristoffersen (NOR)

CHF 372'680 Vincent Kriechmayr (AUT)

CHF 354'410​ Lucas Braathen (NOR)

CHF 264'800

Marco Schwarz (AUT)

CHF 224'710 Loïc Meillard (SUI)

CHF 217'000 Alexis Pinturault (FRA)

CHF 180'400 Daniel Yule (SUI)

CHF 174'425 James Crawford (CAN)

CHF 149'165​

Aleksander Kilde (à gauche) a, comme sa compagne Mikaela Shiffrin, gagné un joli montant cette saison. image: keystone

Saut à ski

Chez les sauteurs à ski, les tout meilleurs peuvent empocher une coquette somme, mais les écarts sont importants. Chez les femmes, personne ne franchit la barre des 100 000 francs.

Dames

Eva Pinkelnig (AUT)

CHF 96'980​ Ema Klinec (SLO)

CHF 95'200 Katharina Althaus (GER)

CHF 81'150 Anna Odine Ström (NOR)

CHF 59'840 Selina Freitag (GER)

CHF 49'470 Silje Opseth (NOR)

CHF 42'880 Chiara Kreuzer (AUT)

CHF 42'010 Nika Kriznar (SLO)

CHF 33'160 Yuki Ito (JPN)

CHF 30'140 Sara Takanashi (JPN)

CHF 29'810​

Eva Pinkelnig est la sauteuse à ski qui a gagné le plus d'argent cet hiver. image: keystone

Messieurs

Halvor Egner Granerud (NOR)

CHF 431'800 Stefan Kraft (AUT)

CHF 246'600 Dawid Kubacki (POL)

CHF 230'650 Anze Lanisek (SLO)

CHF 193'600 Andreas Wellinger (GER)

CHF 121'350 Piotr Zyla (POL)

CHF 116'250 Ryoyu Kobayashi (JPN)

CHF 114,500 Daniel Tschoffenig (AUT)

CHF 99'500 Karl Geiger (GER)

CHF 98'950​ Manuel Fettner (AUT)

CHF 90'700



Granerud, vainqueur du classement général de la Coupe du monde, est aussi le sauteur à ski qui a le mieux gagné sa croûte. image: keystone

Ski de fond

En comparaison des sports d'hiver les plus médiatisés, les fondeurs et fondeuses font figure de parents pauvres. Chez les hommes, seul le dominateur Johannes Hösflot Kläbo a pu empocher plus de 200 000 francs. Les femmes ne sont pas représentées dans le top 30 inter-disciplines.

Dames

Frida Karlsson (SWE)

CHF 146'000 Tiril Udnes Weng (NOR)

CHF 102'100 Kerttu Niskanen (FIN)

CHF 100'400

Jessie Diggins (USA)

CHF 82'650 Ebba Andersson (SWE)

CHF 81'800 Emma Ribom (SWE)

CHF 61'900 Rosie Brennan (USA)

CHF 55'450 Maja Dahlqvist (SWE)

CHF 54'200 Jonna Sundling (SWE)

CHF 50'500 Katharina Hennig (GER)

CHF 50'500



Frida Karlsson, la fondeuse la plus riche cette saison. image: keystone

Messieurs

Johannes Hösflot Kläbo (NOR)

CHF 263'300 Paal Golberg (NOR)

CHF 130'300 Simen Hegstad Krüger (NOR)

CHF 114'450 Federico Pellegrino (ITA)

CHF 84'650 Hans Christer Holund (NOR)

CHF 76'700 Richard Jouve (FRA)

CHF 56'300 Didrik Tönseth (NOR)

CHF 52'800 Sjur Röthe (NOR)

CHF 46'900 Calle Halfvarsson (SWE)

CHF 41'950 Martin Löwström Nyenget (NOR)

CHF 27'500​

Johannes Hösflot Kläbo, 263'300 francs empochés cet hiver. image: keystone

Biathlon

La fédération internationale de biathlon (IBU) a fortement augmenté les prize money pour cette saison. Mais comme les biathlètes ne font pas partie de la FIS, on n'a pas accès à leurs gains. Toutefois, selon nos calculs, le lauréat de la Coupe du monde 2022/23, le Norvégien Johannes Thingnes Bö, a empoché près de 350 000 francs suisses, ce qui le place dans le top 10 des sportifs d'hiver les mieux payés de la saison.

Lors de la dernière course de la saison, Niklas Hartweg (à gauche) est monté une nouvelle fois sur le podium et a empoché 12 000 francs. image: keystone

Les femmes aussi peuvent empocher de grosses sommes en biathlon. Julia Simon, Dorothea Wierer, Lisa Vitozzi et Denise Hermann-Wick ont toutes gagné plus de 150 000 francs. Le Suisse le mieux loti financièrement a été le jeune Niklas Hartweg, qui a accumulé environ 80 000 francs.

