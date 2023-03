Lara Gut-Behrami sacrée: «Plus je prends de l'âge, plus je pleure»

«J'ai juste essayé de skier comme je le pouvais, arrêter de penser, rester concentrée sur la ligne et essayer d'être rapide. Cet hiver, j'ai connu beaucoup de hauts et de bas. Remporter le globe après tout ça, c'est fou. Je suis très émue. Plus je prends de l'âge, plus je deviens sensible, il me semble que je pleure tout le temps, mais bon...»