Mauro Caviezel met fin à sa carrière avec effet immédiat

«L’école de vie qu’est le ski de compétition m’a marqué, façonné, beaucoup appris et a fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui. J’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve et me réjouis d’ouvrir un nouveau chapitre, ponctué de nouveaux défis.»

Mauro Caviezel, dans le communiqué de Swiss-Ski