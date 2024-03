Il traque les runners qui trichent

Il s'appelle Derek Murphy et tient un blog: Marathon Investigation. Son passe temps? Débusquer les coureurs amateurs qui fraudent sur les épreuves grand public.

Derek Murphy est un ancien coureur de marathon. Et durant son temps libre, il tente à sa manière de rendre la course à pied juste et équitable. Non pas en aidant les organisations antidopage, car l'Américain traque d'autres tricheurs, ceux animés par la roublardise.