Quatre descentes auraient dû avoir lieu devant le Cervin cette saison, mais elles ont toutes dû être annulées en raison des conditions météorologiques. Image: keystone

A Zermatt, le triomphe de la nature sur la folie des grandeurs

Les quatre descentes prévues cette saison au pied du Cervin ont été annulées. Les démons de la montagne ont ruiné le projet le plus mégalo de l'histoire du ski.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Pourquoi organiser des courses de ski à une altitude qui rend la respiration difficile? (le départ de la descente masculine aurait dû être donné à 3720m) Pourquoi préparer une piste dans ce paysage alpin d'une beauté à couper le souffle? La réponse la plus simple est peut-être à chercher dans la déclaration mythique de George Mallory. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il voulait conquérir le mont Everest, le célèbre alpiniste britannique a répondu: «Because it is there». («Parce qu'il est là»). Pour la petite histoire, Mallory perdra ensuite la vie sur le mont Everest, si bien que nul ne sait avec certitude s'il a été le premier homme à atteindre le sommet de la plus haute montagne.

Derrière les courses de ski à Zermatt/Cervinia se cache un peu de cet esprit de pionnier: les organisateurs ont décidé d'aménager une épreuve de Coupe du monde au pied du Cervin, pour la simple et bonne raison que cette possibilité existe et qu'elle représente un défi.

Bien sûr, derrière cette aventure se cachent des intérêts économiques tout à fait profanes, et sans doute aussi quelques vanités. Car ces épreuves auraient offert un spectacle comme le monde du ski européen n'en avait encore jamais vu, ce qui explique l'intérêt affiché par les sponsors et la station de Zermatt, pour laquelle la publicité aurait été grandiose.

Mais soyons clairs: Zermatt n'avait pas plus besoin de cette course que les Américains d'aller sur la Lune. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'aventure italo-valaisanne a été qualifiée «d'alunissage du ski de compétition».

Organiser des courses de ski avec des conditions plus ou moins régulières ici en novembre, lorsque la météo est la plus imprévisible, relève à la réflexion de la folie des grandeurs. Or la nature a triomphé de cette folie des grandeurs.

Mais il n'y a pas que des raisons de critiquer, bien au contraire. Derrière l'idée d'une Coupe du monde au Cervin, il y a l'esprit pionnier, le courage de braver l'imprévisibilité de la montagne dans un 21e siècle hautement technologique. C'est l'esprit de pionnier qui a rendu possible la conquête des Alpes, leur ouverture au tourisme et donc la prospérité alpine. Ce sont des traits de caractère qui ont fait de notre pays ce qu'il est aujourd'hui. Ce sont les audacieux qui changent le monde, pas ceux qui se posent sans cesse des questions.

Le général du Comité d'organisation Franz Julen, issu du clan familial le plus puissant de la station, incarne l'esprit pionnier des Zermattois et leur capacité à combiner cet esprit avec le capitalisme et le patriotisme local. Il n'a pas mérité cette défaite, c'est-à-dire l'annulation des quatre courses, mais il devait s'y attendre. Avec ce projet de Coupe du monde, il s'est élevé à des hauteurs où l'esprit pionnier, l'ambition et l'audace s'arrêtent et où commence la chance - et la chance l'a quitté.

Les habitants de Zermatt ont tenté leur chance en respectant l'esprit de George Mallory, tout simplement parce qu'il était possible de relever le défi d'une grande compétition de ski alpin au pied du Cervin. Rien que pour cela, nous devrions les admirer un peu, et pas seulement les critiquer.

Adaptation en français: Julien Caloz