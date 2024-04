C'était le géant «le plus long et le plus déjanté» de la saison

Une course de ski particulière s'est déroulée en Autriche. Son nom? Der Kreischer!

Nos amis Autrichiens savent fêter comme il se doit la fin de la saison de ski. Après chaque hiver, ils organisent fin mars Der Kreischer, une course tenue dans la station de Kreischberg-Murau (Styrie), qui selon les organisateurs, n'est autre que le géant «le plus long» de la saison. Et on les croit volontiers à la vue des données loufoques de cet événement, ayant attiré 812 concurrents cette année. La piste mesure 6,7 kilomètres de long, présente un dénivelé de 1250 mètres et aligne 250 portes.

Der Kreischer est «déjanté», et pas juste à cause de son côté interminable. Il est en effet possible de participer à l'épreuve avec n'importe quel matériel. Seule obligation: disposer de carres en acier!

Un aperçu de l'événement ⬇️ Vidéo: instagram

On peut donc concourir avec des skis traditionnels, un snowboard, des mini-skis, en télémark ou même avec des skis de fond. L'ancien biathlète Christoph Sumann, double médaillé d'argent aux Jeux de Vancouver, l'a ainsi démontré. Il a terminé l'épreuve de manière très habile en 15 minutes et 18 secondes. A titre de comparaison, les meilleurs coureurs, ceux équipés de skis de compétition, ont mis un peu plus de 8 minutes pour rallier l'arrivée. Même eux avaient les cuisses en feu en bas de la piste!

Ce règlement si spécial permet de prendre le départ avec des équipements insolites, voire des engins que l'on rencontre rarement sur les pistes de ski.

En voici un ⬇️ La course a dû être très longue pour ce trio! image: @kreischberg

Der Kreischer - organisé dans une ambiance familiale et festive - incite les participants à se déguiser. Pour autant, le parcours n'a rien de simple. On y trouve notamment un saut, et étant donné les supports utilisés par certains, il représente un défi de taille.

On se demande comment notre trio a franchi cet obstacle! image: @kreischberg

La ligne d'arrivée réserve également son lot de surprises. Les concurrents terminent la course en surfant une mare puis en escaladant un monticule de neige. Bref, vous ne trouverez pas plus farfelu comme géant!

(roc)