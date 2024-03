L'Arabie saoudite a accueilli ses premières épreuves de ski

Certains des meilleurs freestylers de la planète se sont rendus à Riyad cette semaine pour une exhibition de big air. L'événement fait polémique.

La compétition n'a rien à voir avec la Fédération internationale de ski (FIS). Il ne s'agit pas d'une épreuve de Coupe du monde, plutôt une simple exhibition.

Elle a néanmoins attiré les meilleurs freestylers de la planète, avec des primes conséquentes offertes aux premiers, au moins équivalentes à celles des X Games, l'événement phare de la discipline.

Tous les participants ont également reçu 2'000 dollars en plus de ne rien payer du voyage. De quoi assurer aux organisateurs un joli plateau, car «les athlètes ont besoin de financer leur saison», regrettait dans les colonnes de L'Equipe Grégory Guenet, entraîneur du freeski français.

Le tremplin de Big Air de Riyad. image: snowboardmag.com

Une compétition qui crée la polémique

La SnowBlast KSA Cup - c'est le nom donné à cette exhibition, tenue du 26 au 29 février dans le cadre du Riyadh Season, un immense festival de divertissement et de sport financé par l'Etat saoudien - a nécessité 500 tonnes de neige artificielle, ce qui suscite l'indignation étant donné les 25°C affichés cette semaine dans la capitale du pays.

Vue sur la ville depuis le haut du tremplin. @stefcande

Mais l'aspect écologique n'est pas le seul à poser problème. Dans un pays où les femmes ne jouissent pas des mêmes droits que les hommes, les épreuves féminines ont été snobées, alors que les compétitions habituelles de freestyle sont généralement proposées en respectant l’égalité entre les sexes. Il n'y avait donc que des hommes - adeptes du ski et du snowboard freestyle - en haut de la plateforme temporaire de 150 mètres de long, 30 mètres de haut et 20 mètres de large.

C'est peut-être pour toutes ces raisons que peu d'informations et d'images nous parviennent de Riyad. Les athlètes évitent d'ailleurs de s'afficher sur les réseaux sociaux. Nous savons néanmoins que le Suédois Henrik Harlaut s'est imposé en ski, devant l'Italien Ralph Welponer et l'Américain Colby Stevenson.

Pour rappel, l’Arabie saoudite doit accueillir les Jeux asiatiques d’hiver en 2029. Elle prévoit pour cela la création d'une station de ski insensée (Trojena, dans les monts de Madian à l'Ouest du pays), où il ne neige quasiment pas. Le projet fait partie d'un vaste chantier: NEOM, incluant The Line, une mégalopole longiligne et neutre en carbone et Oxagon, un port flottant automatisé.