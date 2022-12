Le ballon est-il sorti? Le deuxième but japonais contre l'Espagne à la Coupe du monde fait couler beaucoup d'encre. image: twitter

Sondage

But décisif du Japon: alors, il était sorti ou pas ce ballon?

Les discussions sont animées sur les réseaux sociaux et au café du commerce ce vendredi matin: l'arbitre a-t-il eu raison de valider le deuxième goal du Japon face à l'Espagne (2-1), qui a qualifié les Asiatiques? On veut votre avis.

On entend souvent que le football se joue sur des détails ou qu'une victoire dépend parfois de quelques centimètres, voire de millimètres. L'épilogue complètement fou du groupe E à la Coupe du monde jeudi soir donne raison à ces théories.

Le Japon s'est qualifié pour les 8e de finale grâce à sa victoire sur l'Espagne (2-1), au détriment de l'Allemagne. En cas de match nul, les Asiatiques auraient été contraints de céder leur ticket aux Allemands, vainqueurs dans le même temps du Costa Rica (4-2). Et la victoire nippone n'a tenu qu'à un cheveu. Très fin ou très court, comme vous préférez.

Le deuxième but du Japon contre l'Espagne, en vidéo Vidéo: twitter

Le deuxième but des «Samouraïs bleus» à la 51e minute a engendré un gros débat, notamment sur Twitter. Son sujet: le ballon était-il sorti des limites du terrain juste avant la passe décisive de Kaoru Mitoma pour Ao Tanaka?

La règle, pour rappel Un ballon doit avoir entièrement franchi la ligne pour être considéré comme sorti du terrain ou entré dans le but, comme le montre l'image ci-dessous tirée de Ifab, l'instance qui régit les règles du football. C'est valable pour les ballons à terre ou en l'air.

Dans le cas d'un ballon dans la cage image; capture d'écran rmc sport

Après consultation de la VAR, l'arbitre, Monsieur Victor Gomes, a décidé que non, le ballon n'était pas sorti, et a donc validé la réussite. Mais de nombreux internautes (Allemands notamment, on l'imagine bien) ne sont pas d'accord.

Selon vous, l'arbitre a-t-il pris la bonne décision? Oui. De toute façon je n'ai pas l'esprit rebelle: l'autorité, ça se respecte Oui. Mais cette règle est absurde: ce sont les points de contacts du ballon au sol qui devraient faire foi Non. On voit clairement que le ballon a entièrement franchi la ligne, sous tous les angles de vue Je ne sais pas. Je n'ai pas bien vu, j'étais en train de chercher mon verre de contact tombé par terre à la salle de bain Je m'en fiche: la géométrie et moi, ça fait 36! Tant que la bière est bonne à la mi-temps, c'est tout ce qui m'importe

Il faut dire que le cas est très particulier: tous les points de contact du ballon avec le sol sont effectivement derrière la ligne de but. Sauf que c'est la sphère entière qui fait foi (assez logique, sinon il serait impossible de déterminer pour les ballons aériens). Et avec certains angles de vue, notamment depuis en dessus, on constate que la balle, sur une petite surface, est bel et bien sur la ligne.

C'est une question de perspective, comme se sont amusés à le démontrer certains utilisateurs de Twitter, qui ont reproduit l'action chez eux.

Reste à savoir quel angle de vue a été présenté sur l'écran de la VAR à l'arbitre. Car la technologie en 3D «goal line technology», la plus précise à ce jour pour ce genre de cas, ne fonctionne que dans les cages. Un détail d'une très grande importance: l'homme en noir a-t-il pu bénéficier d'une image objective, parfaitement alignée sur la cage? Ce n'est pas sûr. Et comme on l'a constaté, le verdict peut changer selon une différence de prise de vue, même petite.

On espère quand même qu'il n'y a pas eu trop d'étouffements à cause de bretzels et bradwursts avalés de travers chez nos voisins allemands. Parce que oui, on peut comprendre leur déception...