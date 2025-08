Les terrains de sport sont parfois jonchés d'objets pour le moins inattendus... IMAGE: WATSON

7 objets improbables lancés des tribunes pendant un match

L'apparition d'un sex-toy sur le parquet a interrompu deux matchs de basket aux Etats-Unis la semaine dernière. Ce n'est pourtant pas le projectile le plus dingue lancé depuis les gradins...

On connaissait les fumigènes, fusées, briquets, bouteilles d'eau ou canettes de bière. De grands classiques. Mais l'histoire du sport nous montre que les supporters ont fait parfois preuve d'une grande imagination en termes de lancer d'objets.

La semaine dernière, l'équipe de basket de WNBA (la NBA femmes) des Golden State Valkyries a vu deux de ses matchs interrompus à cause... d'un sex-toy (un pénis factice) lancé sur le parquet.

Un parquet qui n'est plus immaculé. image: capture d'écran x

Ces incidents ont tout à la fois fait rire, indigné et suscité la peur. Celle par exemple de la joueuse de New York Liberty, Isabelle Harrison, qui réclame que la sécurité dans les salles soit renforcée. «Ce n'est pas drôle. Ça ne l'a jamais été. Lancer quoi que ce soit sur le terrain est tellement dangereux», a-t-elle tonné sur X.

Ce n'est pas la première fois qu'un sex-toy est lancé sur un terrain de sport depuis les tribunes. En 2018, l'arbitre du match de Premier League Brighton-West Ham avait dû interrompre la partie pour ramasser sur le pré un zizi en plastique.

Non, ce n'est pas un montage. image: capture d'écran x

Les sex-toys ne sont pas les seuls objets insolites à avoir atterri au milieu des joueurs. La preuve avec les exemples ci-dessous.

Une truite

Les derbies entre le HC Bienne et le HC Ajoie sont intenses. Une preuve? Au printemps 2008, en pleine demi-finale des play-off de Ligue nationale B, un supporter biennois avait lancé sur la glace de Porrentruy... une truite. Oui oui, le poisson.

Au moins, la malheureuse aura respecté la chaîne du froid. L'histoire ne dira pas si elle a été consommée.

Une pluie de pop-corn

En mai 2021, un fan des Sixers a lancé du pop-corn sur la star des Wizards, Russell Westbrook, lors du match opposant Washington à Philadelphie. On peut dire qu'il a vu rouge.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

En tout cas, le lanceur s'est vu bien mal récompenser le partage de son snack: il a été banni indéfiniment de la salle de la franchise de Philadelphie.

Un peu dans le même esprit, en 2014, Zlatan Ibrahimovic, alors au PSG, s'était vu lancer des cacahuètes de la part des fans de Bastia. Sauf que lui en avait profité pour en grignoter quelques-unes. Chacun son truc.

Une tête de cochon

Dans le genre plus sanglant (et encore moins agréable), en 2000, lors du Clasico entre le Barça et le Real, un supporter catalan mécontent avait lancé des tribunes une véritable tête de cochon. Il visait le joueur Luis Figo, passé chez «l'ennemi», alors que celui-ci s'apprêtait à tirer un corner.

Précision: la tête était grillée. Remarquez, c'est peut-être meilleur.

Pas toujours sympa d'aller botter un corner devant les fans adverses... image: capture d'écran x

Des rats morts

Mais on trouve plus glauque encore chez nos amis du Nord! En 2017, quelques minutes avant la fin d'un derby entre Brøndby et le FC Copenhague, deux clubs de la capitale danoise, des supporters se sont mis à jeter des rats morts sur le terrain.

On y aurait pas pensé...

En 2023, des fans du club belge de Charleroi ont commis le même méfait, mais en balançant cette fois des cadavres de rongeurs directement sur les fans du grand rival, le Standard de Liège, dans les tribunes.

Un scooter

Dans le genre vraiment improbable, le scooter balancé sur une autre partie de la tribune, lors d'un match entre l’Inter Milan et l’Atalanta en 2001.

Bon, on aura vu plus délicat, comme envol... Vidéo: twitter

La version Harry Potter est plus réussie.

Des manettes de jeux vidéo

On conclut cette liste cocasse avec un épisode qui a eu lieu en Suisse. Il s'est produit en septembre 2018, lors du match de foot de Super League opposant Young Boys au FC Bâle. Après quelques minutes de jeu, les fans bernois ont balancé des dizaines de balles de tennis et quelques manettes de consoles de jeux vidéo sur la pelouse synthétique du Wankdorf.

La raison de leur geste symbolique? Leur colère et peur de voir les clubs (dont le leur) investir davantage dans le e-sport, et délaisser ainsi le football traditionnel.

La petite chorégraphie a été agrémentée d'un tifo en tribune, avec le déroulement d'une bâche sur laquelle était dessiné le symbole ⏸️, signifiant «pause».

La pelouse synthétique du Wankdorf a accueilli des objets insolites ce jour-là... image: capture d'écran rts sport

Les ultras du FC Bâle ont salué l'action de leurs rivaux en déroulant eux aussi une banderole, puis en lançant à leur tour, plus tard dans le match, des projectiles. Pourtant, c'est bel et bien un score de Playstation que leur équipe a encaissé ce jour-là, avec un cinglant 7-1 pour YB.

image: wikipedia.org