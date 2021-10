Lara Gut-Behrami 1e après e la première manche du géant de Sölden

1re manche: Gut-Behrami devant Shiffrin Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Championne du monde en titre de la discipline, Lara Gut-Behrami a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Sölden. La marge de la Tessinoise, qui a déjà triomphé à deux reprises (2013, 2016) dans la traditionnelle course d'ouverture de saison, est toutefois infime. Elle ne compte que 0''02 d'avance sur l'Américaine Mikaela Shiffrin, soit le même écart que celui qui séparait les deux femmes au terme du géant des Mondiaux de Cortina. Six autres skieuses ont lâché moins d'une seconde sur Lara Gut-Behrami, qui a confirmé la forme affichée à l'entraînement. Les Autrichiennes Stephanie Brunner (à 0''54) et Katharina Liensberger (à 0''63) sont respectivement 3e et 4e, l'étonnante Canadienne Valérie Grenier 5e à 0''74. Incertaine jusqu'au dernier moment, Michelle Gisin est pour sa part 16e après le passage de 30 concurrentes. La troisième du classement général 2020/21, qui se remet d'une mononucléose contractée cet été et n'a que sept jours de ski derrière elle, a concédé 1''69 à sa compatriote.

Alex Quiñonez assassiné à Guayaquil Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Médaillé de bronze sur 200 m aux Mondiaux 2019, Alex Quiñónez a été tué dans la nuit de vendredi à samedi à Guayaquil. L'Equatorien de 32 ans a été abattu par des inconnus armés, ont rapporté des médias locaux. Selon des témoins, Alex Quiñónez se trouvait aux abords d'une zone commerciale en compagnie d'une autre personne lorsque tous deux ont été interceptés par des malfaiteurs qui ont tiré à plusieurs reprises depuis leur véhicule. La personne qui accompagnait le sprinter est également décédée dans l'attaque. Les rapports d'enquête préliminaires suggèrent que les tueurs portaient des vêtements réfléchissants afin de se faire passer pour des policiers. La police nationale a lancé une vaste opération pour capturer les coupables. Alex Quiñonez, dont le décès tragique survient quelques jours à peine après le meurtre de la Kényane Agnes Tirop, avait créé la sensation en se parant de bronze sur 200 m lors des Mondiaux 2019 à Doha. Son record personnel sur 200 m (19''87) avait été établi quelques semaines auparavant à Athletissima.

Les Houston Astros qualifiés pour les World Series Image: KEYSTONE/AP/Kevin M. Cox Les Astros de Houston se sont qualifiés vendredi pour leurs troisièmes World Series en cinq ans. La franchise texane a battu les Boston Red Sox quatre victoires à deux en finale de la Ligue américaine. Sacrés en 2017 mais battus lors des World Series en 2019, les Astros ont remporté 5-0 le sixième match décisif, joué sur leur terrain. Ils affronteront en finale du championnat nord-américain les Atlanta Braves ou les Los Angeles Dodgers.

Barty renonce au Masters et met fin à sa saison Ashleigh Barty est forfait pour le Masters Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Le Masters WTA de Guadalajara (10-17 novembre) se disputera sans la meilleure joueuse du monde. Ashleigh Barty (WTA 1) a en effet annoncé samedi qu'elle mettait un terme à sa saison. "C'était une décision difficile, mais je dois donner la priorité à mon corps et à ma récupération après cette saison 2021 et me concentrer pour avoir la pré-saison la plus forte pour l'été australien", a expliqué dans un communiqué Ashleigh Barty. "Avec les défis permanents que représentent le retour dans le Queensland et les exigences de quarantaine, je ne suis pas prête à compromettre ma préparation pour le mois de janvier", poursuit l'Australienne de 25 ans, qui avait atteint les demi-finales de l'Open d'Australie en 2020. Ashleigh Barty est rentrée en Australie juste après l'US Open, dans lequel elle a été éliminée dès le 3e tour. Elle a cueilli cinq titres en 2021, le dernier en date à Cincinnati où elle avait dominé Jil Teichmann en finale. Elle est surtout devenue en juillet la première Australienne à triompher à Wimbledon depuis 1980. Muguruza et Swiatek OK Le forfait d'Ashleigh Barty pour le Masters permet par ailleurs à Garbiñe Muguruza et à Iga Swiatek de valider leur ticket. L'Espagnole et la Polonaise rejoignent Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova et Maria Sakkari parmi les qualifiées. La dernière place reviendra à Paula Badosa, Ons Jabeur ou Anett Kontaveit.

Chris Paul atteint les 20'000 points Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez Chris Paul a écrit une page d'histoire de la NBA vendredi. Le meneur de Phoenix est devenu le premier joueur à dépasser les 20'000 points et les 10'000 passes décisives en carrière. Finaliste des play-off cet été avec les Suns, Chris Paul (36 ans) s'est fait l'auteur de 23 points et 14 assists vendredi lors d'un match remporté 115-105 sur le parquet d'une équipe des Los Angeles Lakers battue pour la deuxième fois en deux matches cette saison. Il a atteint les 20'000 points lors du deuxième quart-temps. Désigné en début de semaine parmi les 75 meilleurs joueurs de NBA de tous les temps, Chris Paul est le cinquième meilleur passeur de l'histoire et le 47e joueur à inscrire 20'000 points ou plus. Seuls Oscar Robertson - qui s'est arrêté à 9887 assists - et John Stockton - qui en est resté à 19'711 points - se sont approchés du doublé 20'000 points/10'000 assists en carrière.

4e succès en 4 matches pour Meier et les Sharks Logan Couture a inscrit 2 buts pour les Sharks vendredi Image: KEYSTONE/AP/Evan Buhler Privé de play-off la saison dernière, San José effectue un début d'exercice 2021/22 tonitruant en NHL. Les Sharks ont dominé les Maple Leafs 5-3 vendredi à Toronto pour cueillir leur quatrième succès en autant de sorties. Et Timo Meier n'est pas étranger à cet excellent départ. Auteur d'un but - le 2-1 à la 24e - et crédité d'une mention d'assistance sur le 4-2 signé Jonathan Dahlen à la 41e, l'attaquant appenzellois des Sharks affiche déjà 7 points (2 buts, 5 assists) à son compteur personnel dans ce championnat. Timo Meier, qui a terminé cette partie avec un bilan de +3, partage le statut de meilleur pointeur des Sharks avec son compère de ligne Logan Couture. L'ancien pigiste de Genève-Servette a réussi 2 buts et 1 assist vendredi pour être désigné première étoile de cette rencontre, devant l'Appenzellois.

Fin de série pour Fribourg-Gottéron Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Fribourg-Gottéron n'a pas évité la peau de banane vendredi soir en National League. Victorieuse de ses dix derniers matches, la troupe de Christian Dubé s'est inclinée 5-4 sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers. Genève-Servette a pour sa part été battu 3-0 à Davos dans le même temps. Invaincu depuis le 21 septembre et une défaite subie face au LHC, Gottéron semblait pourtant en mesure de poursuivre sa fabuleuse série. Les Dragons, avec Connor Hughes devant leur filet, menaient ainsi 4-3 à l'issue du deuxième tiers-temps, grâce notamment aux 8e et 9e réussites de la saison de Chris DiDomenico. Mais Rapperswil-Jona n'a rien lâché et a renversé la vapeur dans les dix dernières minutes de jeu. Auteur lui aussi d'un doublé, Sandro Zangger a inscrit le 4-4 à la 53e, Yannick-Lennart Albrecht marquant le but de la victoire à 3'34'' de la fin du temps réglementaire. Gottéron a sorti son gardien à 1'12'' de la fin, en vain. Six à la suite pour Davos Genève-Servette n'a rien ramené non plus de son déplacement des Grisons, si ce n'est des regrets dus à son manque d'efficacité. Privés de Valtteri Fillpula, malade et remplacé dans l'alignement par le "revenant" Marc-Antoine Pouliot qui a voyagé vendredi seulement, les Aigles ont cédé sur trois contres davosiens. Des réussites signées Jung (10e), Bromé (25e) et Stransky (36e) ont permis aux hommes du coach Christian Wohlwend de faire rapidement la différence et de s'envoler vers une sixième victoire consécutive. Pour Genève-Servette, cette défaite est la septième subie dans les huit derniers matches de National League... Un triplé pour Bachofner Au repos forcé mardi en raison de plusieurs cas de Covid-19 dans son effectif, Zoug n'a pas manqué son retour aux affaires. Le champion de Suisse en titre a dominé Berne 5-2 grâce à un triplé de Jérôme Bachofner pour décrocher une quatrième victoire dans ses cinq derniers matches de championnat. Cinquième du classement, le club de Suisse centrale reste à une longueur des Zurich Lions (4es) qui sont pour leur part allés s'imposer 2-0 à Ambri-Piotta. Le dernier match de la soirée a vu Langnau s'imposer 6-5 après prolongation face à Lugano, qui a arraché un point grâce à deux buts signés Libor Hudacek à la 60e.

Sarah Hoefflin 2e à Coire Image: KEYSTONE/FR171662 AP/TYLER TATE Cette saison olympique a démarré de manière quasi idéale pour Sarah Hoefflin. La Genevoise a pris la 2e place de la manche de Coupe du monde de Big Air de Coire, derrière la Française Tess Ledeux. La championne olympique 2018 de slopestyle a été créditée de 93,25 points pour son deuxième passage en finale, contre 95,25 pour la championne du monde 2019 de Big Air. Deuxième Suissesse engagée vendredi soir, Giulia Tanno a terminé 4e avec 88 points. Seul Helvète en lice dans une finale masculine marquée par des chutes à répétition, Kim Gubser n'a pu éviter le 10e et dernier rang. L'Autrichien Matej Svancer a triomphé en obtenant 99,00 pour son deuxième "run" quasi parfait. Les finalistes n'ont pu effectuer que deux passages vendredi soir, contre trois en temps normal. Mais le fort vent a contraint les organisateurs à repousser les finales de près de deux heures et à en modifier la formule.

Imhof 4e de la poursuite individuelle Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Claudio Imhof n'a pas signé d'exploit vendredi soir aux Mondiaux sur piste de Roubaix. Le Thurgovien a logiquement subi la loi de la star italienne Filippo Ganna dans le match pour la médaille de bronze du tournoi de poursuite individuelle. Le vice-champion d'Europe 2021, qui s'était qualifié pour cette petite finale en établissant un nouveau record de Suisse dans l'après-midi (4'07''609), n'a pas à rougir de cet échec synonyme de 4e place. Il s'est heurté à bien plus fort que lui vendredi soir. Même au sommet de son art, Claudio Imhof n'aurait sans doute rien pu faire pour contrer un Filippo Ganna revanchard. Privé de finale pour plus d'une demi-seconde, le quadruple champion du monde de la spécialité a rattrapé le Thurgovien après moins de 3 km! Lambie en or Claudio Imhof (31 ans) en reste donc à une médaille mondiale, celle de bronze conquise en 2016 dans l'épreuve du scratch. Mais, en menant aussi le "quatre" helvétique à la 5e place de ces Mondiaux et à la 3e des récents Européens de Granges, il est parvenu à effacer la déception de sa non-sélection pour les JO de Tokyo. Battu par Filippo Ganna en finale des Mondiaux 2020 à Berlin, Ashton Lambie a décroché pour sa part le premier grand titre de sa carrière. L'Américain de 30 ans, premier homme à être passé sous les 4' (3'59''930 cet été à Aguascalientes), a réalisé 4'05''060 en finale pour dominer l'Italien Jonathan Milan. Thiébaud 6e de la course aux points Membre de l'équipe de poursuite, Valère Thiébaud a par ailleurs terminé à une belle 6e place dans la course aux points, remportée par l'impressionnant Français Benjamin Thomas. Le Neuchâtelois, qui a récolté 16 points, n'a toutefois jamais semblé en mesure de monter sur le podium.

Un 3e succès en 3 matches pour la Suisse Image: KEYSTONE/WALTER BIERI L'équipe de Suisse dames a cueilli vendredi son troisième succès en trois matches dans les qualifications au Mondial 2023. Mais la sélection de Nils Nielsen s'est contentée du service minimum face à la Roumanie, battue 2-0 à Zurich. Les Suissesses, qui avaient largement battu la Lituanie (4-1) et la Moldavie (6-0) en septembre, ne sont donc pas parvenues à soigner leur différence de buts. Elles sont désormais à égalité parfaite avec l'Italie, favorite de ce groupe G, qui affiche un "goal average" de 11-0 après avoir vaincu la Croatie 3-0 vendredi. La capitaine Lia Wälti et ses équipières ont pourtant largement dominé les débats face à la Roumanie, qu'elles avaient battue 6-0 et 2-0 dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2022. Elles sont ainsi créditées de 13 tirs cadrés au final, contre un seul pour leurs adversaires. Un doublé de Crnogorcevic Le but inscrit à la 48e par Ana-Maria Crnogorcevic, qui a repris de la tête un ballon repoussé par la gardienne roumaine Andrea Paraluta après un centre-tir de Ramona Bachmann, est longtemps resté sans écho. Les occasions nettes se sont pourtant enchaînées après l'ouverture du score. Les Suissesses ont manqué d'efficacité, comme Crnogorcevic sur sa reprise de volée à bout portant de la 79e. Mais aussi de chance, comme sur ces deux coup-francs de Bachmann sur la transversale (39e et 55e) ou cette frappe de Sandy Mändli qui a touché deux fois les montants (80e). C'est un penalty transformé par Crnogorcevic (90e) qui a permis aux Suissesses de doubler la mise. Mais ce manque de tranchant pourrait s'avérer fatal au décompte final. Seuls les vainqueurs de groupe seront directement qualifiés pour la phase finale prévue en Océanie, les deuxièmes étant contraints de passer par la case barrages. Enchaîner mardi Les protégées de Nils Nielsen tenteront de poursuivre leur parcours sans faute mardi, à 19h sur cette même pelouse du Letzigrund qu'elles ont découverte vendredi. Elles retrouveront la Croatie, qu'elles ont également affrontée lors des qualifications pour l'Euro 2022 (victoire 2-0 à Thoune, nul 1-1 en Croatie).

Dario Cologna souffre d'un genou Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Dario Cologna souffre d'une entorse du ligament croisé postérieur et d'une contusion du ménisque. Le Grison de 35 ans s'est blessé à un genou en chutant lors d'un entraînement de ski à roulettes à Davos, annonce Swiss-Ski. La date à laquelle le quadruple champion olympique pourra à nouveau s'entraîner à plein régime dépend du processus de guérison, précise la Fédération suisse. Selon elle, il devrait pouvoir s'aligner en ouverture de saison à Ruka (27/28 novembre) s'il se rétablit comme prévu.

Kilde forfait pour le géant de Sölden Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Aleksander Aamodt Kilde ne disputera pas le géant d'ouverture de la Coupe du monde dimanche à Sölden. Le Norvégien a annoncé son forfait vendredi sur les réseaux sociaux. Vainqueur du général de la Coupe du monde 2019/20, Aleksander Aamodt Kilde a décidé de se concentrer sur sa préparation pour les premières courses de vitesse de cet hiver olympique. Il entrera donc en scène fin novembre à Lake Louise au Canada. Le Norvégien de 29 ans a été victime d'une déchirure des ligaments croisés du genou droit en janvier dernier à l'entraînement. Il avait été contraint de mettre un terme à sa saison, renonçant notamment aux Championnats du monde de Cortina d'Ampezzo en février.

Fin du procès, Benzema fixé sur son sort le 24 novembre Image: KEYSTONE/AP/Efrem Lukatsky Karim Benzema devra attendre un mois pour savoir si le tribunal le juge coupable de complicité de tentative de chantage. Le procès de "l'affaire de la sextape" a pris fin vendredi et le jugement a été mis en délibéré au 24 novembre. Le parquet avait requis jeudi dix mois de prison avec sursis contre Benzema, star du Real Madrid et ex-coéquipier en équipe de France de Mathieu Valbuena, victime présumée d'un chantage autour d'une vidéo intime et dont le "ressenti" a été au centre des plaidoiries des avocats de la défense. Une "enquête à charge" L'un des avocats de Benzema, Me Antoine Vey, a critiqué une "enquête à charge" contre son client et demandé sa relaxe. "L'élément intentionnel de l'infraction" reprochée à l'attaquant de 33 ans n'est pas caractérisé, a-t-il martelé. Le dossier a été construit sur le "ressenti" du plaignant Mathieu Valbuena, a-t-il argué, dénonçant les "hypothèses et les spéculations" avancées par l'accusation. "Il n'est jamais trop tard pour faire du droit, c'est vous le dernier rempart", a demandé au tribunal l'autre avocat de Benzema, Me Sylvain Cormier. Même argument pour Me Tewfik Bouzenoune, conseil de l'intermédiaire Younes Houass, qui a également regretté que ce soit "le ressenti de la victime qui conditionne les poursuites pénales". "Cirque médiatico-judiciaire" De manière générale, tous les avocats de la défense ont stigmatisé un dossier faible, qui ne méritait pas à leurs yeux un tel traitement de la part de l'accusation et un tel écho dans la presse. "On peut se demander ce qui intéresse vraiment les Français dans cette affaire. Le sexe ? L'argent ? Le football ? Pas la chose judiciaire en tout cas", s'est demandé Antoine Vey. Autre avocat de l'attaquant du Real Madrid, Me Cormier a, lui, tonné contre un "cirque médiatico-judiciaire" au cours duquel "on a infligé à Karim Benzema une sorte de +marche de la honte+ à l'américaine" lors de son passage devant la juge d'instruction en 2015. "Si on est dans l'orthodoxie du droit, la relaxe doit être générale", a assené Me Serge Money, avocat de Mustapha Zouaoui, la "cheville ouvrière" du projet. Benzema "s'inclut dans cette équipe" "On n'aurait pas passé autant de temps sur ce dossier s'il n'y avait pas eu Karim Benzema", avait reconnu jeudi lors des réquisitions le procureur Julien Eyraud. A ses côtés, l'autre procureure, Ségolène Marés, avait estimé que les écoutes prouvaient que la star du Real Madrid "s'inclut dans cette équipe et s'associe dans ce projet" de tentative de chantage autour d'une vidéo intime. En plus des dix mois de prison avec sursis, l'accusation a requis une amende de 75'000 euros contre l'attaquant de l'équipe de France, candidat au Ballon d'or et absent du procès. Contre les quatre autres prévenus de cette affaire, qui gravitent dans le milieu du football et constituent "une vraie brochette de comédiens" selon les mots du procureur Julien Eyraud, le ministère public a requis des peines allant de 18 mois avec sursis à quatre ans de prison.

Imhof roulera pour le bronze Imhof est en finale pour la 3e place aux Mondiaux de Roubaix Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Claudio Imhof disputera le match pour la médaille de bronze dans le tournoi de poursuite individuelle des Mondiaux sur piste de Roubaix vendredi soir. Le Thurgovien défiera Filippo Ganna. Médaillé de bronze dans la spécialité aux récents Européens de Granges, Claudio Imhof s'est qualifié pour la petite finale en signant un nouveau record de Suisse. Il a réalisé 4'07''609, soit 1''25 de mieux que la marque établie à Granges. Claudio Imhof fera figure d'outsider face à la star Filippo Ganna, qui s'est montrée 1''2 plus rapide que le Thurgovien lors des qualifications. Décevant vendredi après-midi, l'Italien n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale qui opposera le recordman du monde Ashton Lambie à un autre Transalpin, Jonathan Milan.