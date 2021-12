Le FC Sion battu à Berne +++ Déception pour Wanders

Super League: Sion n'y arrive toujours pas dans la capitale Kanga inscrit le premier but des Bernois Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le FC Sion n'y arrive toujours pas à Berne. Les Valaisans se sont inclinés 4-3 au Wankdorf contre les Young Boys, après avoir pourtant menés 2-0 après 16 minutes de jeu. Sion ne s'est pas imposé en championnat dans la capitale depuis le 17 août 1996. Le club du président Constantin reste sur 36 matches sans victoire à Berne, dont 31 défaites. L'entame de partie avait cependant laissé espérer mieux. Des réussites de Ndoye (3e) et Stojilkovic (16e) avaient en effet placé les visiteurs en position très favorable. Mais Sion n'a pas tenu la distance. Kanga a réduit l'écart (25e) avant que Baltazar ne soit expulsé à la 41e. En supériorité numérique, YB a renversé la situation après la pause grâce à des buts de Ngamaleu (60e/pen), Sulejmani (61e) et Kanga encore (80e). La réduction de score de Cavaré à la 95e n'a rien changé à l'issue de la rencontre.

Abou Dhabi: Max Verstappen s'impose au bout du suspense Image: KEYSTONE/EPA/Ali Haider Max Verstappen (Red Bull-Honda) est devenu champion du monde de formule 1 en remportant un GP d'Abou Dhabi au finish fou. Le Néerlandais a dépassé Lewis Hamilton (Mercedes) lors du dernier tour. Hamilton, qui avait pris la tête au départ, semblait destiné à un huitième titre. Mais l'entrée en piste de la voiture de sécurité au 53e des 58 tours a tout changé. Le Britannique, qui comptait à cet instant plus de 10'' d'avance, est resté en piste alors que Verstappen est passé aux stands pour mettre des pneus tendres. La course a repris pour un seul tour. La direction de course, après avoir dit le contraire, a permis aux pilotes doublés de dépasser la safety car. Verstappen s'est donc retrouvé juste derrière Hamilton et a pu le passer lors du dernier tour grâce à ses pneus plus frais. Le podium a été complété par l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari). Maigre consolation pour Mercedes, l'équipe a décroché le titre des constructeurs pour la huitième fois de suite.

Grande discrétion suisse Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Des quatre Suisses en lice, Julien Wanders s'est montré le moins bon aux Championnats d'Europe de cross à Dublin. Le Genevois, médaillé de bronze de l'édition précédente, a échoué au 63e rang. Wanders a concédé, après un peu plus de 10 km, près de 3 minutes au vainqueur, le champion olympique du 1500 m Jakob Ingebrigtsen (NOR). Meilleur Helvète, le Zurichois Jonas Raess est arrivé 17e, à 1'01. La Norvégienne Karoline Grövdal a enfin obtenu la consécration chez les femmes, pour un doublé scandinave, devant la Suédoise Meraf Bahta. La Suisse a pris la 7e place d'une nouvelle épreuve, le relais mixte 4x1500 m, à 30'' des gagnantes britanniques. Deuxième à l'issue du premier relais, la Valaisanne Lore Hoffmann a tiré son épingle du jeu,

Noël triomphe en slalom, Yule 4e Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Le Français Clément Noël a survolé les débats dans le premier slalom de l'hiver dimanche à Val d'Isère, cueillant son 9e succès en Coupe du monde. Meilleur Suisse, Daniel Yule a terminé 4e. Le Valaisan, 9e de la première manche, a opéré une belle remontée pour échouer à 0''04 du Croate Filip Zubcic (3e). Cette 4e place lui fera du bien: il avait en effet terminé hors du top 5 lors des 12 derniers slaloms, sa dernière performance de choix remontant au 28 janvier dernier à Schladming (3e). Daniel Yule a aussi profité des malheurs de ses adversaires pour s'illustrer. Quatrième de la première manche à 0''41 de Clément Noël, Tanguy Nef a ainsi enfourché la... première porte sur le second parcours. La déception est immense pour le Genevois de 25 ans, qui lorgnait son premier podium à ce niveau. Cette deuxième manche a également été fatale au Grison Sandro Simonet, remarquable 8e le matin avec le dossard 25, ou à l'Autrichien Manuel Feller, 5e après la manche initiale. La "palme" revient toutefois à Alex Vinatzer: deuxième sur le premier tracé, l'Italien a manqué la dernière porte de ce slalom... 1''40 d'avance pour Noël Clément Noël, dont la marge sur Alex Vinatzer était de 0''12 après la première manche, n'a en revanche pas tremblé et s'impose pour la première fois à Val d'Isère. Le Français de 24 ans a devancé de 1''40 son dauphin suédois Kristoffer Jakobsen, qui a gagné quatre places en deuxième manche. Les autres rescapés suisses n'ont guère brillé. Ramon Zenhäusern, seulement 24e de la première manche, ne s'est pas vraiment rassuré sur le second tracé. Le Haut-Valaisan, qui souffre de l'épaule droite depuis une chute survenue lors de sa préparation automnale, a terminé 22e, juste devant Reto Schmidiger.

Candide Pralong (16e) devant Cologna Image: KEYSTONE/AP/Fredrik Varfjell Candide Pralong a quelque peu illuminé un bilan suisse bien terne en se classant 16e du 15 km en skating de Davos. Le Valaisan a distancé de huit places Dario Cologna, décevant 24e. Le quadruple champion olympique est apparu très loin de sa meilleure forme, et il faudra un petit miracle pour qu'il s'illustre aux JO de Pékin en février. A l'inverse, Pralong, libre dans sa tête et qui se prépare en marge des structures de Swiss-Ski tout en figurant dans le cadre A, s'épanouit, à 31 ans. Pralong a décroché son billet pour Pékin. "Je me suis senti bien dès le départ et suis supercontent de ma course", a-t-il confié à SF DRS. Les autres Suisses sont hors du top 30. Les Norvégiens ont réussi un festival. Simen Hegstad Krüger l'a emporté avec 23'' d'avance sur son compatriote Johannes Klaebo, fêtant son sixième succès en Coupe du monde. Le Russe Sergey Ustyugov a pris la 3e place, devant trois autres Norvégiens. Klaebo avait remporté le sprint de samedi.

Fanny Smith 2e dimanche à Val Thorens, Alex Fiva victorieux Image: KEYSTONE/AP TT News Agency En difficulté samedi, les Suisses ont parfaitement réagi dimanche sur la neige de Val Thorens. Fanny Smith a terminé au 2e rang, alors qu'Alex Fiva a triomphé pour la 13e fois en Coupe du monde. Sortie dès les quarts de finale samedi, Fanny Smith a décroché dimanche son 58e podium en Coupe du monde. Elle n'a toutefois rien pu faire en finale face à sa grande rivale suédoise Sandra Näslund. Cette dernière a signé le doublé à Val Thorens, atteignant ainsi la barre des 20 succès en Coupe du monde. Détentrice du Globe de cristal, Fanny Smith en reste pour l'heure à 29 victoires à ce niveau. Mais sa 2e place dominicale effacera largement sa déconvenue de la veille: avant de se contenter d'un 10e rang samedi, elle avait terminé parmi les 7 premières lors de ses... 27 courses précédentes! Fiva impérial Eliminé pour sa part dès les qualifications samedi, Alex Fiva a lui aussi apporté la meilleure 24 heures plus tard. Le Grison de 35 ans a remporté ses quatre manches dans la phase à élimination directe, devançant en finale le vainqueur de la veille Terence Tchiknavorian (2e). Meilleur Helvète samedi (4e), Joos Berry a échoué en quarts.

Lara Gut-Behrami se fait peur, doublé italien Image: KEYSTONE/AP/Marco Tacca Le 2e Super-G de St-Moritz a souri aux Italiennes, auteures d'un doublé signé Federica Brignone devant Elena Curtoni, mais a mal tourné pour Lara-Behrami. Celle-ci a lourdement chuté, sans gravité. La Tessinoise était partie comme une bombe sur le haut et comptait une nette avance au premier temps intermédiaire après le passage de sept concurrentes avant d'être déséquilibrée quelques secondes plus tard à l'abord d'une compression. Emportée par sa vitesse, à près de 100 km/h, un peu chahutée sur une piste balayée par le vent, elle a giclé dans les filets de protection, qui n'ont pas pu la retenir. La Tessinoise est passée au travers, avant de s'immobiliser. Elle est ensuite restée assise dans la neige pendant cinq minutes, faisant craindre une blessure. Mais elle a fini par se relever, dans une démarche rassurante, pour remettre ses skis et franchir la ligne sous les vivats des supporters. "Elle sera bien courbaturée demain (lundi), mais ça ira", a rapidement informé un responsable de Swiss-Ski. La magnifique série de la skieuse de Comano, faite de sept podiums consécutifs en Super-G dont cinq victoires, a ainsi fin de façon brutale. Pour rappel, Gut-Behrami, reine de la discipline, s'était imposée aussi en... 2008 en Super-G dans la huppée station grisonne. Forza Italia Lers Italiennes se sont montrées irrésistibles. Federica Brignone a fêté le 17e succès de sa carrière, le 5e dans cette discipline et par ailleurs aussi le 5e sur sol suisse, avec 0''11 d'avance sur sa compatriote Elena Curtoni. L'Américaine Mikaela Shiffrin, 3e comme la veille, complète le podium. Elle creuse son avance en tête du général car sa première poursuivante, l'Italienne Sofia Goggia, trop prudente ce dimanche, s'est classée 6 Les Italiennes ont occupé cinq des neuf premières places, dans une course marquée par une nouvelle défaillance des Autrichiennes, à l'exception de Ramona Siebehofer (5e). Jasmin Fleury première Suissesse La meilleure Suissesse a été Jasmine Flury, 7e à 0''82. Michelle Gisin a aussi signé un top-10 et se montrait ravie. "Aujourd'hui, avec ce vent, il fallait non seulement se montrer agressive mais aussi jouer un peu tactique et descendre avec intelligence", a-t-elle observé. Le parcours avait été raccourci à cause des rafales de vent soufflant sur le haut, vers 2500 m d'altitude. Le départ a été donné avec trois quarts d'heure de retard.

Nef en embuscade après la 1re manche Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Tanguy Nef a été la bonne surprise côté suisse de la 1re manche du slalom de Val d'Isère. Le Genevois a signé le 4e temps, avec son dossard 18, à 0''41 du Français Clément Noël. Nef, pour son 35e départ en Coupe du monde, peut rêver d'un premier podium, à 25 ans. Le Genevois a bien maîtrisé son parcours sur la Face de Bellevarde, contrairement à ses compatriotes Luca Aerni, Loïc Meillard et Marc Rochat, qui ont "fauté" et subi l'élimination. L'étonnant Sandro Simonet, 9e à 0''98, et Daniel Yule, 10e à 1 seconde pile, après le passage de 35 concurrents, n'ont pas démérité. Mais le podium devrait se jouer entre les six premiers de cette première manche, qui se tiennent grosso modo en cinq dixièmes. Derrière Noël, qui visera devant son public un 9e succès sur le circuit, l'Italien Alex Vinatzer, 2e à 0''12, a dans le viseur un premier succès, tandis que le Norvégien Sebastian Voss-Solevaag, 3e à 0''17, semble s'être enhardi après sa première victoire il y a onze mois à Flachau. Il s'agit du premier slalom de l'hiver. Jamais à ce jour un Suisse n'est monté sur un podium à Val d'Isère. Silvan Zuirbriggen, 4e en 2010, avait été le plus près d'y parvenir.

Un 8e succès pour Julie Zogg Image: KEYSTONE/EPA/IGOR KUPLJENIK Julie Zogg a cueilli dimanche son 8e succès en Coupe du monde en s'adjugeant le slalom parallèle de Bannoye. La St-Galloise de 29 ans a battu la Japonaise Tsubaki Miki de 0''17 en finale. C'est la troisième fois déjà que Julie Zogg s'impose en slalom parallèle à Bannoye, après ses succès obtenus en décembre 2019 et en février 2021. Douzième la veille en géant sur la neige russe, la championne du monde 2019 n'avait pourtant signé que le 7e temps des qualifications dimanche matin. Meilleure Suissesse lors du géant (6e), Ladina Jenny a été éliminée au stade des quarts de finale dimanche, tout comme Patrizia Kummer. Chez les messieurs, Nelvin Galmarini a quelque peu sauvé l'honneur après la débâcle de la veille (aucun qualifié en géant). Mais le champion olympique a été stoppé dès les 8es de finale en slalom.

Mazepin, positif au Covid-19, est forfait (écurie Haas) Image: KEYSTONE/EPA/Antonin Vincent Le Russe Nikita Mazepin (Haas), testé positif au Covid-19, ne participera pas au dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Abou Dhabi ce dimanche. Il ne sera pas remplacé, a annoncé son écurie. "Nikita se porte bien physiquement, étant asymptomatique, mais il va s'isoler et adhérer aux directives des autorités de santé publique", précise Haas dans un communiqué.

Les Sixers battent les Warriors et frustrent Curry Stephen Curry (Golden State Warriors) devra patienter. Image: KEYSTONE/AP/Chris Szagola Stephen Curry devra encore patienter pour s'emparer du record de tirs à 3 points réussis en saison régulière de Ray Allen. Les Philadelphia Sixers l'ont contraint à un piteux 3 sur 14 dans l'exercice samedi, s'adjugeant la victoire 102-93 face aux Golden State Warriors. A son entrée sur le terrain, Curry n'avait besoin que de dix 3 points pour dépasser les 2973 tirs primés réussis par le légendaire shooteur, une performance qu'il a déjà réalisée 22 fois dans sa carrière. "Ce n'était un secret pour personne qu'il allait tenter de battre ce record dès maintenant", a déclaré après la rencontre Matisse Thybulle, qui a défendu sur Curry pendant la rencontre. "Pendant l'échauffement, Joel (Embiid) et moi avons parlé, et il m'a dit qu'il n'était pas question qu'on le laisse faire ça sur notre parquet." Stephen Curry a fini la rencontre avec 18 points, avec un mauvais 6/20 aux tirs. Côté Sixers, le pivot camerounais Joel Embiid a fini meilleur marqueur, avec 26 points et 9 rebonds, Tobias Harris ajoutant 16 points et 9 rebonds.

Jan Scherrer 2e à Copper Mountain Image: KEYSTONE/AP/Hugh Carey Jan Scherrer a idéalement lancé sa saison à Copper Mountain. Le St-Gallois a terminé au 2e rang de la première manche de la Coupe du monde de half-pipe, remportée par le Japonais Ruka Hirano. Cinquième des qualifications dans le Colorado, Jan Scherrer a obtenu 88,50 points sur son troisième "run" en finale pour échouer à 0,75 point du vainqueur. Il décroche ainsi à 27 ans le cinquième podium de sa carrière en Coupe du monde, le premier depuis sa (seule) victoire obtenue à Secret Garden en décembre 2018. Deux autres Helvètes ont pris part à cette finale. Pat Burgener n'a pas pu éviter la 10e et dernière place, David Hablützel se classant quant à lui 9e. La légende Shaun White, qui rêve d'un quatrième titre olympique, a fait à peine mieux: l'Américain a terminé 8e, avec 75,50 points.

Deux passes décisives pour Meier Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Timo Meier a repris la main samedi dans le duel qui l'oppose à Roman Josi pour le titre de meilleur compteur suisse de NHL. L'attaquant des Sharks a réussi deux assists dans un match gagné 2-1 face à Dallas et totalise 28 points, soit un de plus que le défenseur bernois des Predators. L'Appenzellois a réussi deux passes décisives samedi. Son tir de la 9e minute a été dévié par le genou de Tomas Hertl pour l'ouverture du score, et sa passe en retrait de la 37e a été parfaitement exploitée par Erik Karlsson pour le 2-0. Il en est à 11 buts et 17 assists, en 23 matches. La soirée fut également belle pour Nino Niederreiter. L'attaquant grison a inscrit son 6e but de la saison pour les Hurricanes, qui ont signé face à Edmonton (3-1) leur quatrième succès consécutif. Il affiche désormais 13 points à son compteur 2021/22, dont 6 dans les quatre derniers matches. Kevin Fiala (Minnesota), Jonas Siegenthaler (New Jersey) et Philipp Kurashev (Chicago) ont quant à eux signé un assist tout en connaissant la défaite. Le Wild a vu sa série de victoires s'arrêter à huit en s'inclinant 2-1 à Los Angeles, les Devils ont subi face aux Islanders (4-2) une sixième défaite dans leurs sept derniers matches, alors que les Blackhawks ont été battus 5-4 à Toronto.

New York remporte son premier titre Le New York City FC a cueilli le premier titre de son histoire Image: KEYSTONE/AP/Amanda Loman Le New York City FC a remporté le premier titre de son histoire en MLS. Les New-Yorkais ont battu les Portland Timbers aux tirs au but (1-1, 4-2) au terme d'une finale à rebondissements. La franchise new-yorkaise, qui avait ouvert le score à la 41e minute sur une tête de Valentin Castellanos, paraissait sûre de sa victoire après avoir largement dominé un match assez décousu. Mais Felipe Mora est parvenu à égaliser pour les Timbers de façon miraculeuse à quelques secondes du coup de sifflet final. Malgré les protestations furieuses des new-yorkais qui réclamaient un hors-jeu, les deux équipes ont dû disputer une prolongation. Celle-ci n'a rien donné, et le New York City FC a forcé la décision aux tirs au but grâce à deux parades de son gardien Sean Johnson. C'est le défenseur péruvien Alex Callens qui a eu l'honneur d'inscrire le penalty de la victoire. Cette finale, la première de l'histoire pour le New York City FC, a été marquée par un incident. Le Paraguayen de New York Jesus Medina a été touché à la tête par une canette de bière lancée depuis les tribunes, juste après le but de son équipe en première mi-temps.