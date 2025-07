Les Suissesses étaient très attendues à Bâle. Keystone

La Nati féminine a pulvérisé un record sur la RTS

Le match Suisse-Norvège de mercredi à l'Euro a suscité un intérêt encore jamais vu pour une rencontre de football féminin sur la chaîne publique.

L'équipe de Suisse féminine a subi une défaite rageante, mercredi soir lors du premier match de «son» Euro, puisqu'elle s'est inclinée 2-1 face à la Norvège malgré une nette domination. Elle n'a toutefois pas tout perdu au Parc Saint-Jacques de Bâle, où elle a été encouragée par 34 063 fans, soit le double du record jusqu'ici enregistré pour un match de football féminin dans notre pays.

Une belle ferveur a donc escorté l'équipe de Pia Sundhage pour son premier match du groupe A, mais cet enthousiasme a-t-il aussi gagné les foyers romands? Pour le savoir, nous avons contacté la RTS afin qu'elle nous fournisse l'audience du match Suisse-Norvège. Et le résultat est historique.

Selon les premières estimations disponibles, le match a été suivi dans son ensemble par une audience moyenne de 176 000 personnes et une part de marché de 50,3%, laquelle atteint même 64,9% lors de son pic en fin de partie. Les sites et applications Play RTS et RTS Sport comptent pour leur part 35 700 ouvertures vers le match en direct.

Il s’agit de la meilleure audience historique réalisée par un match de football féminin sur les antennes de la RTS. Le précédent record remontait à la finale de l’Euro 2022 disputée entre l’Angleterre et l’Italie, laquelle avait réuni en TV une audience moyenne de 88 000 personnes et une part de marché de 31,5%.

Une nouvelle marque pourrait être établie dimanche soir, pour le deuxième match de la Nati féminine face aux Islandaises. Cette rencontre est déjà décisive pour les deux équipes, qui se sont inclinées en ouverture de l'Euro. Le coup d'envoi sera donné à 21h et la partie sera à suivre en direct sur RTS 2.