Les cavaliers suisses en finale +++ Pause forcée pour Julien Wanders

Janja Garnbret triomphe en combiné Image: KEYSTONE/EPA/Dimitris Tosidis Janja Garnbret est la première championne olympique d'escalade. La Slovène a fait honneur à son statut de favorite en finale, devançant les Japonaises Miho Nonaka (argent) et Akiyo Noguchi (bronze). La Zurichoise Petra Klingler avait échoué dès les qualifications. Multiple championne du monde, Janja Garnbret a dominé les débats tant en bloc qu'en difficulté vendredi. Sa 5e place obtenue en ouverture de ce combiné dans l'épreuve de vitesse fut donc sans conséquence pour la Slovène de 22 ans. L'escalade figurera toujours au programme olympique à Paris en 2024. Mais deux titres par genre y seront attribués: le premier en vitesse, le deuxième pour un combiné bloc/difficulté.

Sensationnels relayeurs italiens Lamont Marcell Jacobs, le leader d'un formidable relais italien. Image: KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL Les Italiens ont réalisé l'inimaginable exploit de remporter l'or olympique du 4x100 m à Tokyo. La Jamaïque, tout comme les Etats-Unis sortis en séries, n'est pas sur le podium. Avec le champion olympique du 100 m Marcell Jacobs, le magnifique Filippo Tortu comme dernier relayeur mais aussi deux quasi inconnus, Lorenzo Patta et Eseosa Desalu, l'Italie a bluffé le monde pour s'imposer en 37''50. Il s'agit du cinquième titre olympique pour les Transalpins à Tokyo, le troisième sur piste plus deux sur 20 km marche. Les Italiens ont devancé d'un centième les Britanniques, tandis que le Canada du champion olympique du 200 m Andre De Grasse a pris le bronze (37''70).

Les relayeuses suisses 4es Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les relayeuses suisses du 4x100 m quitteront Tokyo sur une déception. Elles ont terminé au pied du podium, à 2 dixièmes du bronze, après une course marquée par des imperfections. Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji et Salomé Kora ont couru en 42''08 (à 3 centièmes de leur record de Suisse), contre 41''88 aux Britanniques, médaillées de bronze. Devant, la Jamaïque de Shelly-Ann-Fraser-Pryce et Elaine Thomspon-Herah, médaillée d'or en 41''02, était intouchable, de même que les Etats-Unis, en argent (41''45). Cette 4e place des Suissesses correspond aux forces en présence. Les Suissesses ont été valeureuses. Mais avec le retour de la championne du monde du 200 m Dina Asher-Smith dans l'équipe britannique, les Anglaises étaient redoutables. Il est permis de se demander si les attentes dans le camp suisse n'étaient pas trop élevées. Pour monter sur la boîte, les Suissesses auraient dû être parfaites. Ce fut loin d'être le cas. Riccarda Dietsche n'a pas été foudroyante sur le premier relais. Et le dernier passage de témoin, entre Kambundji et Kora, s'est révélé très médiocre. La transmission a pris beaucoup de temps. Les larmes des Suissesses à l'arrivée, de Del Ponte et Kora en particulier, étaient amères. D'autant plus que le quatuor suisse termine pour la quatrième fois au pied du podium, après les Mondiaux de Londres en 2017 (5es), les Européens 2018 (4es) et les Mondiaux de Doha en 2019, les deux dernières fois pour une poignée de centièmes.

Faith Kipyegon barre la route à Sifan Hassan Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner La Kényane Faith Kipyegon a conservé sa couronne olympique du 1500 m, à Tokyo. Elle a brisé les rêves de la Néerlandaise Sifan Hassan (3e), qui tentait un triplé insensé 1500-5000-10'000 m. Déjà sacrée sur 5000 m à Tokyo, Sifan Hassan a dicté d'entrée l'allure vendredi, sur un rythme élevé, pour "essorer" au train sa rivale kényane. Mais Kipyegon, battue par Hassan aux Mondiaux 2019 à Doha, était bien plus forte cette fois. Au Qatar, elle revenait d'une pause maternité. A Tokyo, contrairement à Hassan qui avait déjà quatre courses dans les jambes, elle avait la fraîcheur pour elle. La Kényane a assorti sa victoire d'un record olympique, en 3'53''11. Médaillée d'argent, la rayonnante Laura Muir a perpétué la tradition britannique du demi-fond au terme d'une course pleine d'intelligence, en 3'54''50, plus d'une seconde devant Hassan. L'Ecossaise a effectué un tour d'honneur main dans la main avec Kipyegon.

Allyson Felix dans l'histoire, Miller-Uibo en or Shaunae Miller-Uibo, star du tour de piste. Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek A 35 ans, Allyson Felix est devenue l'athlète féminine la plus médaillée aux JO, après son dixième podium vendredi sur 400 m (bronze). Mais la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo était imbattable. Miller-Uibo, au sommet de sa forme, s'est envolée dans les 60 derniers mètres à Tokyo pour flirter avec le record olympique, en 48''36, et surtout gagner un deuxième titre olympique consécutif. L'épouse du décathlonien estonien Maicel Uibo a fait forte impression, avec son maillot turquoise des Bahamas, sa chevelure rose et sa magnifique foulée. Médaillée d'argent, la Dominicaine Marileidy Paulino a cueilli l'argent en 49''20. Pour ses cinquièmes Jeux consécutifs, Allyson Felix a arraché le bronze en 49''46. C'est sa dixième médaille aux JO, sa première en bronze (6 en or, 3 en argent). En attendant le 4 x 400 m. L'Américaine dépasse ainsi la Jamaïcaine Merlene Ottey, avec laquelle elle codétenait le record jusqu'à présent. Cette constance est d'autant plus impressionnante que Felix est devenue maman en 2018, au terme d'une grossesse très difficile. La Californienne était ensuite sortie de sa discrétion habituelle pour prendre publiquement la parole contre son équipementier, qui lui avait largement coupé les vivres à cause de sa maternité. Elle a réussi à faire plier Nike, ce qui a renforcé sa légende.

La Suisse 4e des qualifications Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Suisse a décroché sans trembler son ticket pour la finale du saut par équipe, programmée samedi dès 12h (heure suisse). Le trio dirigé par Michel Sorg a cumulé 10 points de pénalité, dont 9 pour Steve Guerdat, terminant 4e des qualifications remportées par la Suède. Martin Fuchs et Steve Guerdat ont donc su évacuer la déception de l'épreuve individuelle, dans laquelle ils n'ont pas pu lutter pour les médailles, même si le Jurassien a fait tomber deux perches vendredi. Et Bryan Balsiger s'est montré à la hauteur pour sa première apparition dans un grand événement. Sans doute mis un peu plus en confiance par le sans faute de Martin Fuchs (1 point de pénalité pour dépassement de temps), le Neuchâtelois de 24 ans et sa jument Twentytwo des Biches ont signé un parcours exempt de toute erreur pour placer l'équipe de Suisse sur les bons rails. Qui plus est dans les délais impartis. La Suisse était ainsi quasiment certaine de faire partie des 10 finalistes avant même le passage de son champion olympique 2012. Steve Guerdat et Venard de Cerisy n'ont peut-être pas rassuré leurs supporters avec leurs 9 points de pénalité, mais ils ont assuré l'essentiel en permettant à leur équipe de lutter pour les médailles.

Cheptegei gagne en patron Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Patron du demi-fond prolongé depuis deux ans, Joshua Cheptegei a décroché l'or olympique du 5000 m à Tokyo. L'Ougandais a pris une revanche une semaine après sa médaille d'argent sur 10'000 m. Double recordman du monde du 5000 et du 10'000 m, champion du monde en titre du 10'000 et en cross, Cheptegei (24 ans) a résisté aux assauts des nombreux prétendants. Il s'est imposé en 12'58''15, devant le Canadien Mohammed Ahmed (12'58''61) et l'Américain Paul Chelimo (12'59''05). Cheptegei a couru comme un chef, n'hésitant pas à payer de sa personne en menant l'allure plus souvent qu'à son tour, avec son compatriote Jacob Kiplimo.

Julien Wanders à l'arrêt Julien Wanders a mal depuis six mois. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Julien Wanders est blessé aux ischio-jambiers. Une IRM passée mercredi a révélé une forte inflammation, avec un risque de fracture de fatigue. "Je me suis entraîné et j'ai couru avec des douleurs ces six derniers mois, sans comprendre le problème", révèle vendredi sur Instagram le coureur genevois, 21e du 10'000m il y a une semaine aux JO de Tokyo. "J'ai craint de devoir stopper ma préparation olympique. Je vais maintenant suivre le traitement nécessaire pour ma jambe et arrêter de courir pendant quelques semaines, jusqu'à ce que je n'aie plus mal. Je vais revenir! De fait, le recordman d'Europe du semi-marathon, qui s'est essentiellement préparé au Kenya, est à la peine en compétition depuis plusieurs mois. Avant Tokyo, il avait dit se sentir bien. Mais ses résultats n'ont jamais été à la hauteur de son niveau habituel cette année.

Lionel Messi a des propositions, selon le président du Barca Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Lionel Messi a reçu des offres d'autres clubs, a confirmé le président du FC Barcelone. Il était pourtant prêt à rester pour cinq saisons de plus en divisant son salaire par deux, selon la presse. Messi, qui quitte le Barça après plus de vingt ans de vie commune, a "d'autres propositions", a déclaré M. Laporta, sans révéler quels clubs courtisaient le joueur, qui "voulait rester" au Barça. Selon la presse, Manchester City et le PSG sont sur les rangs pour faire venir le sextuple Ballon d'Or. Revenant vendredi en conférence de presse sur les raisons financières qui ont empêché le Barca de conserver sa vedette, son président a expliqué qu'une prolongation du contrat de Lionel Messi aurait représenté un "risque" financier pour le FC Barcelone, actuellement en grandes difficultés. "Un investissement du volume représenté par Leo Messi comportait certains risques que nous étions prêts à assumer", mais "lorsque nous avons compris en détail la situation du club" après un audit, "nous n'avons pas voulu mettre plus en péril l'institution", a déclaré le président du club blaugrana lors d'une conférence de presse très attendue. M. Laporta, élu en mars sur la promesse de garder Messi au Barça, a, par ailleurs, accusé le fair-play financier mis en place par la Liga espagnole de l'avoir empêché d'atteindre ce but. "Je suis triste, mais je pense que nous avons fait ce qui était le mieux pour les intérêts" du club, a-t-il encore dit. Jeudi, le club catalan a annoncé que l'Argentin de 34 ans ne signera pas de prolongation de contrat au FC Barcelone, où il a effectué toute sa carrière professionnelle chez les blaugrana. Un accord avait pourtant été trouvé entre le club et le joueur, ce dernier ayant accepté de diviser par deux son salaire pour cinq saisons supplémentaires, selon la presse espagnole.

Le plus beau des cadeaux pour Palmisano au 20 km marche Image: KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Antonella Palmisano est devenue championne olympique du 20 km marche, à Sapporo. C'est la quatrième médaille d'or pour l'Italie à ces JO en athlétisme, la deuxième sur le 20 km marche après le titre de Massimo Stano. Le jour de ses trente ans, après avoir terminé au pied du podium à Rio en 2016, Palmisano a gagné en 1h29'12, devant la Colombienne Sandra Lorena Arenas, à 25 secondes, et la Chinoise Liu Hong (à 45'').

"Un travail d'équipe", relève Jürg Stahl Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Davantage de fonds publics pour le sport d'élite, le soutien de l'armée, l'aide à la relève, le travail des fédérations: les succès des Suisses à Tokyo ne sont pas le fruit du hasard. Le président de Swiss Olympic Jürg Stahl apporte son éclairage. Le dirigeant zurichois est évidemment très content de la moisson de médailles (treize jusqu'à vendredi matin, dont trois d'or). "Mais attention à ne pas déjà dire que les prochains JO devront être mesurés à cette aune-là. Ce total ne constitue pas encore la norme", prévient l'ex-président du Conseil national dans une interview à Keystone-ATS Les progrès n'en restent pas moins sensibles. Les conditions cadres pour les athlètes se sont améliorées, des programmes sport-études permettent de mieux concilier les carrières et l'engagement de l'armée pour le sport d'élite a été grandement renforcé. Exemple parmi d'autres, la tireuse Nina Christen bénéficie d'un statut de soldate contractuelle. Programme étendu Depuis juin 2010, pas moins de 18 sportifs et sportives sont engagés comme soldat(e)s à 50% lors de chaque cycle olympique. L'école de recrues pour sportifs d'élite offre en outre toujours davantage de places. Celles-ci passeront progressivement à 70 d'ici 2023, contre 35 avant 2020. Après l'école de recrues, les heureux élus peuvent par exemple recevoir une solde équivalant à 130 jours de services chaque année, par exemple pour des stages d'entraînement. Un coup de pouce bienvenu en particulier pour les sports peu médiatisés. De plus, depuis 2018, l'enveloppe allouée au sport d'élite par les collectivités publiques, Confédérations et cantons, a été augmentée de 30 millions de francs par an après l'intervention du chef de mission Ralph Stöckli. L'ancien champion de curling avait demandé plus de moyens après les JO 2016 à Rio (7 médailles) mais un important "lobbying" en amont avait déjà été fait. La manne, souligne Jürg Stahl, est répartie dans toutes les fédérations sportives et ne représente pas un plan de soutien spécifique pour les Jeux. Esprit d'équipe Mais l'argent ne fait pas tout. "Les succès sont d'abord le résultat d'un travail d'équipe", estime le président de Swiss Olympic. Les fédérations effectuent un travail de fond efficace depuis plusieurs années, avec l'aide de Swiss Olympic. Le soutien à la relève paie." Pour un projet comme celui du relais 4x100 m féminin en athlétisme, il est clair cependant que l'aspect financier s'avère essentiel. Une grande banque, Swiss Athletics, les grands meetings de Lausanne et Zurich jouent un rôle-clé. Jürg Stahl se félicite de la tenue de ces Jeux, en dépit du contexte délicat. "Les jeunes ont besoin de modèles. Les émotions positives contribuent aussi à encore mieux ancrer le sport dans l'espace social, politique, économique. "Le sport permet l'expression de la joie de vivre, en sachant qu'il y a aussi beaucoup de déceptions", conclut le président.

50 km marche: le Polonais Dawid Tomala dernier champion olympique Image: KEYSTONE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Le Polonais Dawid Tomala a été sacré champion olympique du 50 km marche vendredi matin, une des cinq épreuves délocalisées à Sapporo à un millier de kilomètres au nord de Tokyo. A 31 ans, Tomala devient ainsi le dernier champion olympique du 50 km marche puisque la course va disparaître du programme olympique à partir des JO 2024 pour laisser la place à une épreuve de marche par équipe mixte. Le Polonais, venu du 20 km marche, s'est imposé en 3h50'08'' après s'être échappé après le passage du trentième kilomètre. Il a devancé l'Allemand Jonathan Hilbert, de 36'', et le Canadien Evan Dunfee, de 51''. Le recordman du monde et champion du monde 2017, le Français Yohann Diniz, a abandonné peu après la mi-course, pour la dernière course de sa carrière, à 43 ans. "C'était la compétition de trop, l'olympiade de trop", a estimé le marcheur français.

Beau 3e tour d'Albane Valenzuela Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Albane Valenzuela a effectué une superbe remontée à l'issue du 3e tour du tournoi olympique de Tokyo. La Genevoise de 23 ans est passée du 27e au 16e rang après avoir rendu une carte de 67. Auteure de cinq birdies vendredi, Albane Valenzuela a rendu l'une des meilleures cartes de la journée malgré un bogey commis sur le 18e et dernier trou du parcours. La 21e des JO de Rio 2016, qui était déjà restée en dessous du par la veille (-2), affiche un prometteur -6 avant le 4e et dernier tour. La Genevoise n'accuse ainsi plus que quatre coups de retard sur la troisième marche du podium, partagée par quatre joueuses. Elle se retrouve à neuf longueurs de la leader provisoire, l'Américaine Nelly Korda, dont la marge sur sa poursuivante indienne Aditi Ashok est de trois coups. Deuxième Suissesse en lice dans ces joutes, l'invitée de dernière minute Kim Métraux a en revanche souffert vendredi pour rendre une carte de 74 (+3). La Vaudoise (+5 au total) a perdu quatre places au classement pour se retrouver en 48e position.

L'émotion de Heidrich/Vergé-Dépré Image: KEYSTONE/EPA/WU HONG L'émotion était grande pour Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré, qui ont cueilli le bronze aux JO de Tokyo. "Nous avons su nous relever" après la lourde défaite subie en demi-finale. "Nous nous sommes toujours battues et avons cru en nous", a lâché Joana Heidrich. "C'est incroyable. Cette médaille récompense le travail accompli au cours des trois dernières semaines. Nous avons vécu tellement de choses ensemble, et pas seulement des moments agréables", a souligné la Zurichoise au micro de SRF. "Ce n'était pas notre jour en demi-finale. Mais nous avons tenu parole", a-t-elle expliqué. "Ces derniers jours ont été un défi sur le plan mental pour une personne aussi émotive que moi. J'ai dû traverser pas mal d'épreuves, ça me touche. Sur le terrain, je peux en mettre plein la vue, mais je peux aussi en prendre plein la gueule", a glissé Joana Heidrich, 5e des JO de Rio 2016 au côté de Nadine Zumkehr. Un rêve devenu réalité "Cette médaille est un rêve d'enfant devenu réalité", a pour sa part lâché Anouk Vergé-Dépré, qui avait quant à elle terminé 9e à Rio en compagnie d'Isabelle Forrer. "C'est dommage que toutes les personnes impliquées ne puissent pas être ici. J'espère qu'elles fêteront ce succès comme il se doit chez elles", a-t-elle glissé. "Le fait que nous ayons perdu la demi-finale contre les Américaines de façon nette (réd: 21-12 21-11 face aux Américaines April Ross/Alix Klineman) et non par une marge étroite nous a permis d'oublier rapidement cette déception", a encore relevé la Bernoise.