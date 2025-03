Hakan Yakin coach de Schaffhouse ++ La Nati tient son assistant

Face à un adversaire privé de son atout no 1 Ja Morant blessé, Atlanta a inscrit les 7 derniers points de la rencontre. La contribution de Clint Capela dans ce succès fut toutefois assez modeste avec un temps de jeu limité à 16 minutes, 11 points, 4 rebonds et un différentiel de -9 qui fait tache. En revanche, le no 1 de la draft Zaccharie Risacher a brillé en attaque avec ses 27 points, soit son troisième meilleur total de la saison.

Le regain de forme de Mbappé pourrait cependant faire la différence. Quant à l'Atlético, il joue avec sa rigueur défensive coutumière et mise sur Alvarez et Griezmann pour aller gratter un but.

Ambri-Piotta veut mettre fin à une attente de six ans

Dominik Kubalik bat le gardien du CP Berne Philip Wüthrich. Image: KEYSTONE/POSTFINANCE

Ambri défie Rapperswil au premier tour du play-in mardi (20h00). Dominik Lubalik, le meilleur buteur de la saison régulière, veut aider le club léventin à retrouver les play-off.

L'attaquant tchèque était sur la glace la dernière fois qu'Ambri a pris part aux séries éliminatoires. C'était en 2019, lors de sa deuxième saison au Tessin. A l'issue d'un quart de finale perdu 4-1 face à Bienne, le natif de Plzen avait pris son envol pour la NHL, où il a évolué cinq saisons au sein de trois franchises différentes (Chicago, Detroit, Ottawa), avant de faire son retour en Léventine l'été dernier.

Interrogé par Keystone-ATS en marge de la cérémonie des top-scorers - ils et elles ont récolté un total de 331'200 francs en faveur de la relève -, lundi à Berne, Dominik Kubalik fourmillait d'excitation à l'idée d'être encore dans la course. "Retrouver les play-off est le grand objectif de notre saison. J'aime ce genre de challenge et les attentes qui vont avec. J'espère qu'on va y parvenir, ce serait énorme pour le club et les fans", a-t-il déclaré.

L'homme aux 27 buts cette saison (auxquels s'ajoutent 22 assists), a largement participé au beau final d'Ambri, qui a remporté 9 de ses 13 derniers matches. "On savait que le moment le plus important de la saison commençait il y a quelques semaines. On a très bien joué à la maison (réd: 5 succès de rang) et on aurait même pu terminer plus haut. On doit se contenter de cette 10e place, mais on a hâte d'y être", a-t-il ajouté.

Un trio en feu

Un 10e rang qui force Dominik Kubalik et ses coéquipiers à devoir remporter les deux tours du play-in pour obtenir leur billet. Le premier les oppose à Rapperswil: "Ce sera une belle bataille, mais je suis content de commencer à domicile. On aura les fans avec nous pour mettre un maximum de pression".

Face aux Lakers, les Léventins pourront compter sur un trio en grande forme, formé par le Tchèque et les Canadiens Philippe Maillet et Chris DiDomenico. "On a commencé à jouer dans la même ligne peu après l'arrivée de DiDo (réd: dans un échange avec Fribourg en cours de saison), et ça a très vite fonctionné. On a développé une bonne alchimie et en plus on est devenus amis en dehors de la glace. Mais c'est maintenant qu'on va voir de quoi on est capables", a lancé Kubalik, bien conscient de l'importance des quatre matches qui séparent Ambri de la terre promise.