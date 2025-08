José Caballero a quitté Tampa en plein match. Image: keystone

Scène cocasse en baseball

Un joueur des Rays de Tampa Bay a vu son échauffement être interrompu pour une raison improbable, jeudi face aux Yankees de New York.

Scène inattendue en Major League Baseball, le prestigieux championnat nord-américain: alors qu’il s’apprêtait à s’échauffer avant un match contre les New York Yankees, José Caballero, joueur des Rays des Tampa Bay, a senti une main se poser sur son épaule. C’était celle de son manager, Kevin Cash, venu lui annoncer une nouvelle pour le moins surprenante: Caballero venait d’être transféré… aux Yankees, l’adversaire du jour.

Dans le cadre de cet échange, l’outfielder Everson Pereira fait le chemin inverse et rejoint les Rays.

«Tout s’est passé tellement vite», a confié José Caballero après le match, encore sous le coup de l’émotion. «J’ai dû rassembler mes affaires et passer de l’autre côté.» Sur les images télévisées, on le voit dire au revoir à ses anciens coéquipiers avec de longues accolades.

Dans d’autres circonstances, l’échange aurait sans doute été officialisé après la rencontre. Mais en raison des intempéries, le match disputé dans le Bronx, à New York, a été retardé de près de trois heures – laissant le temps au transfert de se concrétiser avant le premier lancer.

Le manager des New York Yankees, Aaron Boone, n’a pas été mieux informé que les autres. «Je savais qu’il y avait une possibilité que Caballero nous rejoigne. Et quand je l’ai vu soudain prendre ses coéquipiers dans les bras, je me suis dit qu’il venait peut-être chez nous. Mais je n’en étais pas certain», a expliqué le technicien de 52 ans.

Arrivé aux Tampa Bay Rays en 2024, José Caballero a décrit un mélange d’émotions après son transfert surprise: «Je suis à la fois heureux et triste», a-t-il confié.

Très attaché à son passage à Tampa, le joueur a tout de même exprimé sa joie de porter désormais les couleurs des Yankees. Et il a su garder le sourire, malgré les circonstances inhabituelles. «Aujourd’hui, j’ai gagné quoi qu’il arrive», a-t-il lancé en riant. Effectivement: ses nouveaux coéquipiers des Yankees l’ont emporté face aux Rays, son ancienne équipe, sur le score de 7 à 4. (abu)