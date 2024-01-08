La revanche d'Evenepoel ++ Embolo marque encore

Manchester City toujours en vie malgré... Donnarumma Erling Haaland a délivré tout un stade avec son but pour le 2-1. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Malgré une bourde incroyable de Gianluigi Donnarumma, Manchester City est plus que jamais en vie dans la course au titre. Les Mancuniens ont battu Arsenal 2-1 dans un match capital.

Acquis sur des réussites de Rayan Cherki (16e) et d'Erling Haaland (65e), ce succès permet à City de revenir à 3 points des Londoniens. Mais Manchester accuse un match de retard. Autant dire que la succession de Liverpool se jouera sur un rien, sur un point peut-être ou sur un but. Pour l’instant, la différence de buts est favorable à Arsenal (+37 contre +36).

Manchester City a eu l’immense mérite de se relever après l’erreur de Donnarumma. Quelques secondes après le bijou de Cherki pour le 1-0, le portier italien dégageait sur Kai Havert, venu au pressing. Même si son jeu au pied n’a jamais été sa force, commettre une telle bévue dans un tel match à quelque chose de tragique.

Même s’ils ont touché à deux reprises les poteaux de Donnarumma en seconde période, les Gunners ont été largement dominé par Manchester City emmené par un Cherki des grands jours. Au sommet de son art, le transfuge de Lyon s’impose vraiment comme le maitre à jouer de Pep Guardiola. Son but de la 16e a rappelé qu’il était bien un joueur d’exception.



Yverdon n'a pas cru au miracle face à Saint-Gall Yverdon Sport n'a pas fait le poids face à Saint-Gall. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Pas de nouveau miracle en Coupe de Suisse pour Yverdon Sport. Les Nord-Vaudois n'ont pu que constater la différence de niveau qui les sépare de Saint-Gall.

Contre une équipe invaincue depuis 14 matches, la tâche s'annonçait ardue pour la formation de Challenge League. Le club nord-vaudois a craqué après six minutes seulement face au rouleau compresseur saint-gallois.

Le technicien zougois d'YS a admis que la première période avait été particulièrement difficile: "L'équipe s'est bien adaptée en seconde mi-temps. Nous nous sommes même procurés une jolie occasion", a-t-il indiqué en faisant référence à l'occasion de Fabio Saiz peu avant l'heure de jeu. "Au final, il nous a manqué des buts", s'est désolé le coach, démuni.

Pas de regrets, mais de la déception pour Saiz

Sans solution en première période, les Yverdonnois ont relevé la tête en deuxième mi-temps, sans parvenir à faire basculer la rencontre. "Saint-Gall a pratiqué un jeu très vertical, a indiqué Andermatt en zone mixte. On a tout essayé durant 90 minutes, mais nous avons dû nous avouer vaincu."

Arrivé en provenance de Neuchâtel Xamax à la mi-février, Saiz a fait frémir le public du Stade Municipal peu avant l'heure de jeu, lorsqu'Antonio Marchesano lui a délivré un magnifique centre. "Je la voyais au fond, malheureusement mon tir a manqué le cadre de quelques centimètres. Sur l'ensemble de la rencontre, nous n'avons pas de regrets, mais il y a de la déception, forcément", a indiqué le milieu de terrain de 25 ans.

Vogt ne veut pas "sous-estimer" le SLO

Auteur du 2-0, Alessandro Vogt se réjouit déjà de disputer la finale avec ses coéquipiers. "Mon prochain objectif est de soulever la Coupe. Nous ne devons cependant pas sous-estimer Stade Lausanne-Ouchy et garder notre concentration", a tempéré celui qui rejoindra Hoffenheim et la Bundesliga au terme de la saison.

Dans le vestiaire attenant à la zone mixte, la qualification saint-galloise a été fêtée avec une trentaine de pizzas, livrées environ un quart d'heure après le coup de sifflet final. Une temporalité qui laisse songeur quant au moment choisi par le staff alémanique pour passer commande...



Force 8 pour Breel Embolo Breel Embolo: capitaine et buteur à Strasbourg. Image: KEYSTONE/EPA/CYRIL ZINGARO A nouveau titulaire dans un schéma avec deux attaquants, Breel Embolo a inscrit à Strasbourg son huitième but de la saison en Ligue 1. Le Bâlois a signé le 2-0 à Strasbourg où Rennes s’est imposé 3-0.

Face au demi-finaliste de la Conference League, les Bretons ont cueilli un succès précieux qui leur permet de se hisser à la quatrième place du classement, à un point du troisième Lille tenu en échec la veille face à Nice 0-0.

Capitaine en raison de la suspension de Valentin Rongier, Breel Embolo a exploité une déviation de la tête de son compère Esteban Lepaul sur un corner pour marquer du torse à la 49e. La venue dimanche prochain de Nantes, promis à la relégation, doit permettre à Rennes de faire un pas de plus vers la qualification directe pour la Ligue des Champions.



La belle revanche de Remvo Evenepoel La joie de Remco Evenepoel Image: KEYSTONE/EPA/VINCENT JANNINK Remco Evenepoel a remporté à Valkenburg l'Amstel Gold Race. Le Belge s'est imposé dans un sprint à deux face à Mattias Skjelmose, vainqueur sortant.

Troisième l'an dernier, Remco Evenepoel a assumé son statut de grand favori en prenant sa revanche sur le Danois qui l'avait devancé il y a un an et en signant sa septième victoire cette saison, la 74e de sa carrière. Les absences de Tadej Pogacar, de Mathieu Van der Poel et de Wout Van Aert lui ouvraient pratiquement une voie royale.

"C'est une grande victoire sur une de mes épreuves préférées qui se classe juste en dessous des cinq "Monuments". J'ai bien mieux géré mon sprint que l'an passé", s'est félicité le double champion olympique de Paris-2024.

Dans l'avant-dernière ascension du Cauberg (900 m à 7%), véritable juge de paix de la course, Evenepoel et Sjkelmose ont lâché le dernier coureur encore dans leur roue, le Français Romain Grégoire, pour se disputer la victoire au sprint sans s'être attaqués au cours des 30 derniers kilomètres, malgré la présence de plusieurs difficultés.

Fortunes diverses pour les Suisses Le Champion de Suisse Mauro Schmid a pris la sixième place. Il a terminé dans le groupe de poursuivants qui a vainement chassé derrière les deux hommes de tête. Pour le sprint pour la troisième place, c'est le Français Benoît Cosnefroy qui s'est montré le plus rapide.

La journée fut moins heureuse pour Marc Hirschi. Le Bernois a été victime d'une chute à 40 km de l'arrivée et a été contraint à l'abandon. Quant à son coéquipier Julian Alaphilippe, il a mis la flèche à 72 km de la ligne. Selon son patron Fabian Cancellara, le Français était malade.

Chez les dames, la victoire est revenue à la surprise générale à l'Espagnole Paula Blasi qui s'est imposée en solitaire devant deux anciennes lauréates du Tour de France, la Polonaise Kasia Nieuwiadoma et la Néerlandaise Demi Vollering. La Genevoise Elise Chabbey a terminé au 20e rang.



Un cinquième but en Bundesliga pour Johan Manzambi Une saison magnifique pour Johan Manzambi et le SC Fribourg. Image: KEYSTONE/DPA/ACHIM KELLER Johan Manzambi tient la grande forme à l'approche de la Coupe du monde. Le Genevois a inscrit son 5e but de la saison en Bundesliga lors du succès 2-1 du SC Fribourg devant Heidenheim.

Face à la "lanterne rouge", Johan Manzambi a ouvert le score en première période sur une frappe deviée qu'il avait armée à l'orée de la surface. Brillant lors de la double confrontation contre le Celta Vigo en Europa League, il s'impose comme l'un des leaders de son équipe qui a arraché la victoire par Maximilian Eggestein à la 83e.



Pas de derby vaudois en finale le 24 mai Lukas Görtler (no 16) ouvre la marque pour Saint-Gall. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Yverdon-Sport ne rejoindra pas Stade Lausanne-Ouchy en finale de la Coupe de Suisse. Comme en 2022, le club nord-vaudois a subi la loi de Saint-Gall 2-0 devant son public.

Dans un Stade Municipal à guichets fermés, les pensionnaires de Challenge League ont été mis sous pression d'entrée par le dauphin de Thoune en Super League. Menés au score dès la 6e minute, Anthony Sauthier et ses coéquipiers ont manqué d'égaliser en fin de rencontre face aux Brodeurs, qui ont doublé la mise à la 88e par leur buteur Alessandro Vogt et disputeront leur 6e finale de Coupe de Suisse face aux surprenants Stadistes le 24 mai prochain.

Bien décidé à ne pas subir le même sort que Grasshopper la veille, Saint-Gall a démarré pied au plancher dans cette demi-finale dominicale. Les hommes d'Enrico Maassen ont trouvé l'ouverture par Lukas Görtler, qui a profité d'un rebond devant la cage de Simon Enzler pour ouvrir la marque. Le portier vaudois a encore été sauvé par sa transversale à la 17e, avant de se montrer intransigeant sur une frappe de Carlo Boukhalfa (19e).

Tombeurs de Servette en 16e, de Lausanne-Sport en 8e et de Neuchâtel Xamax en quart, les Vaudois ont dû attendre la 58e pour obtenir une occasion tranchante. Nouvel arrivant dans l'effectif d'Andermatt, Fabio Saiz a alors vu son tir finir dans les tribunes.

Malmené, Saint-Gall a su écarter le danger en fin de rencontre lorsque Colin Kleine-Bekel a remis en corner un bon centre yverdonnois à la 80e, avant que Vogt ne parvienne à se défaire du marquage de Mohamed Tijani pour inscrire le 2-0. Pour son sixième match sur le banc, Martin Andermatt n'a ainsi pas réussi à emmener Yverdon disputer la deuxième finale de son histoire, 25 ans après la première.



Un cinquième Challenger pour Leandro Riedi Leandro Riedi: 40 places de gagner en une semaine. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Après un début d’année bien laborieux, Leandro Riedi (ATP 169) revoit la lumière. Le Zurichois a enlevé le Challenger de Busan sur dur, son cinquième titre dans la catégorie.

En finale, Leandro Riedi s’est imposé 3-6 6-3 6-2 devant le Chinois Yunchaokete Bu (ATP 175). Il s’est imposé sur une balle de match lunaire, avec une volée amortie qui a heurté la bande du filet. A la faveur de ce succès, Leandro Riedi va gagner quarante places dans le prochain classement ATP.

Freiné une fois de plus par les blessures, Leandro Riedi n’a pas été en mesure de surfer sur son magnifique huitième de finale de l’US Open en septembre dernier. Cette victoire à Busan devrait enfin lancer son année qu’il poursuivra d’ailleurs en Corée du Sud avec le Challenger de Gwangju avec un premier tour contre un qualifié.



Des Rockets trop maladroits Clint Capela (é droite) tente de s'interposer devant Steven Adams. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Privé de leur atout maitre, Kevin Durant touché au genou, Houston et Clint Capela ont calé. A Los Angeles, ils ont été battus 107-98 par les Lakers qui évoluaient sans Luka Doncic et Austin Reaves.

Avec Luke Kennard, auteur de 27 points grâce notamment à son 5 sur 5 derrière la ligne des 3 points, les Lakers ont conservé toutefois suffisamment de ressources pour forcer la décision dans un troisième quarter remporté 25-18. Crédité de 19 points et de 13 assists, LeBron James a également été l'un des grands artisans de ce succès. Il a eu la fierté d'évoluer aux côtés de son fils Bronny lors du deuxième quarter pour lancer parfaitement sa... 19e campagne de play-off.

Aligné durant 11 minutes, Clint Capela a, quant à lui, accusé un déficit de -7. Le Genevois a inscrit 2 points et a capté 1 rebond. Une réussite trop faible en attaque – 38 % pour un 35 sur 93 – explique en partie cette défaite des Texans. Lundi lors de l’acte II, le retour espéré aux affaires de Kevin Durant pourrait toutefois permettre à Houston de reprendre la main.





C'est très mal parti pour Dallas Lian Bichsel (à droite) se frotte à Vladimir Tarasenko (91) dans une rencontre à oublier au plus vite. Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Les séries finales ont débuté de la pire des manières pour le Dallas de Lian Bichsel : une défaite 6-1 à domicile devant Minnesota.

Le défenseur soleurois n’endosse toutefois pas une très grande responsabilité dans cet échec cinglant. Aligné durant 15’21’, il a rendu un bilan neutre au sein d’une formation qui a concédé trois buts à quatre contre cinq. Le Wild a mené 4-0 avant la mi-match grâce à des réussites de Joel Eriksson Ek, Kirill Kaprizov, Ryan Hartman et Matt Boldy.

L’acte 2 aura lieu lundi soir toujours au Texas. Il n’offrira aucun droit à l’erreur à Dallas qui n’a gagné qu’un seul des huit derniers matches de play-off disputés à domicile...

Absent des play-off depuis... 2020, Philadelphia a, pour sa part, déjoué les pronostics. Les Flyers se sont imposés 3-2 à Pittsburgh grâce au but décisif du rookie de 19 ans Travis Sanheim.



Manchester City-Arsenal, la grande explication "finale" La Premier League s'offre une affiche suprême en forme de finale pour le titre, dimanche (17h30) entre le chasseur Manchester City et le leader Arsenal.

Ce choc, une bataille tactique et une guerre des nerfs, fait saliver l'Angleterre. "Je n'ai pas le souvenir ces trois, quatre, cinq dernières années d'un match plus important que celui-ci en Premier League", a posé Michael Owen, l'ancienne gâchette de Liverpool, au micro de la ligue anglaise.

Le déplacement des Londoniens dans le nord de l'Angleterre ne pouvait pas tomber au meilleur moment, à plus d'un mois de la fin du championnat et alors que les positions se sont rapprochées brutalement. Les six points d'avance d'Arsenal ne tiennent plus qu'à un fil.

En effet, le dauphin mancunien reviendra à hauteur des Gunners s'il remporte le sommet de dimanche et le match en retard qu'il conserve dans sa manche, contre Crystal Palace à une date encore non fixée. Arsenal avait l'occasion samedi dernier de mettre City à 12 points en cas de victoire contre Bournemouth. Mais ce sont les Cherries qui l'ont emporté à l'Emirates, avant que les Mancuniens ne viennent balayer Chelsea (3-0) dimanche avec un excellent Rayan Cherki.

La bascule d'avril ? En un week-end, "tout a changé psychologiquement", a résumé l'ancien défenseur des Cityzens, Micah Richards, sur Sky Sports. Le vent du printemps semble porter City vers les sommets, à une période où son rival apparaît à court de souffle et d'idées.

Arsenal n'a gagné qu'un seul de ses cinq derniers matches (1-0 contre le Sporting en quart de finale aller de Ligue des champions), contre trois défaites sur le plan domestique (Coupe de la Ligue, Coupe d'Angleterre et championnat) et un match nul, face aux Lisboètes (0-0) mercredi à Londres.

Historiquement en Premier League, le mois d'avril est le pire pour l'entraîneur Mikel Arteta (42,3% de victoires), et le meilleur pour son concurrent Pep Guardiola (79,8%). La petite musique décrivant Arsenal comme une équipe incapable de résister à la pression en fin de saison se fait de plus en plus assourdissante. Et son jeu devenu poussif accentue les critiques.

"Peu importe ce que les gens pensent. Tout ce qui compte, c'est ce que ce groupe pense, ce que l'entraîneur pense, et nous sommes à nouveau en demi-finale (de Ligue des champions)", a balayé le milieu défensif Declan Rice après la qualification face au Sporting.

Question de "perspective" Le club au canon reste aussi maître de son destin en championnat, ce que le bruit médiatique et sa forme du moment pourraient faire oublier. "Arsenal peut gagner le titre le week-end prochain à l'Etihad", a d'ailleurs relevé Gary Neville, octuple vainqueur du championnat avec Manchester United.

"J'ai peut-être plus confiance en Arsenal qu'Arsenal n'en a en lui-même, mais quand vous jouez le titre, qu'il reste six matches et que vous venez d'en perdre un, il faut remettre les choses en perspective", a-t-il insisté dans son podcast.

Pour son ancien coéquipier chez les Red Devils, Roy Keane, cela ressemble à un moment de vérité. "On va voir quel genre de caractère ont ces mecs d'Arsenal au cours des trois, quatre, cinq prochaines semaines, de quel bois ils sont faits", a-t-il dit sur Sky Sports. En tout cas, "s'ils se ratent maintenant, ils ne se le pardonneront jamais".

L'actuel leader, moins brillant actuellement dans le football proposé et les résultats récoltés, possède néanmoins un avantage énorme sur son dauphin avant le sommet de dimanche: il doit se contenter d'éviter la défaite, là où Manchester City doit absolument gagner.



Evenepoel grand favori en l'absence de Pogacar Remco Evenepoel s'avance comme le grand favori de l'Amstel Gold Race dimanche en l'absence de Tadej Pogacar. Il avait terminé 3e l'année dernière, derrière Mattias Skjelmose et Pogacar.

Il y a douze mois, retardé par une chute dans le peloton, le Belge avait réussi l'exploit de revenir in extremis sur "Pogi" parti seul à une quarantaine de kilomètres de la ligne mais avait fini, épuisé, par être battu dans un sprint à trois.

"Je serai motivé, non pas par un sentiment de revanche, mais simplement parce que je veux gagner cette course qui est unique en son genre et souvent faite de multiples rebondissements", a déclaré le petit cannibale vendredi à la télévision belge VRT à propos de la seule classique néerlandaise du calendrier qui doit son nom à une marque de bière.

Les 257 kilomètres du tourniquet limbourgeois - au départ de Maastricht, les coureurs effectuent des boucles avant d'arriver à Valkenburg - sont parsemés de 27 côtes courtes mais sèches pour approcher un dénivelé positif de plus de 3000 mètres. Les relances sont nombreuses et les routes étroites nécessitent un placement optimal afin de ne pas être piégé au moment des accélérations. Spectacle garanti !

"Le course est longue et rythmée. Cela me convient parfaitement. Elle ressemble à Liège-Bastogne-Liège, bien que les côtes soient plus courtes", analyse le double champion olympique de Paris 2024, qui retrouvera le champion du monde slovène le 26 avril sur la Doyenne des classiques.

"J'ai acquis la conviction l'an passé que je peux gagner l'Amstel", appuie le leader de la formation RedBull-BORA-Hansgrohe qui a rejoint les Pays-Bas jeudi en provenance de Calpe. "En Espagne, j'ai alterné les longues séances avec les sorties plus courtes mais très intensives. Je me sens très bien", a poursuivi le troisième du récent Tour des Flandres, remporté par Tadej Pogacar.

Skjelmose peut refaire le coup En l'absence de l'ogre de la formation UAE mais aussi de Tom Pidckock et Ben Healy, blessés, le vainqueur sortant Mattias Skjelmose sera un autre prétendant logique à la victoire.

Le Danois avait surpris tout le monde en 2025 pour se retrouver sur la plus haute marche du podium, entouré d'Evenepoel et Pogacar, une incongruité qu'il est le seul coureur à avoir réussi à ce jour.

"C'est vrai que se retrouver au milieu de ces deux phénomènes, c'est plutôt cool", s'était pincé le coureur de la Lidl-Trek dont il sera le leader unique en l'absence de l'Espagnol Juan Ayuso, malade.



Une demi-finale de Coupe entre Yverdon et Saint-Gall Taylor Fritz sera à nouveau de la partie cette année à Genève Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Yverdon-Sport accueille Saint-Gall en demi-finale de la Coupe de Suisse dimanche (15h00). Le club nord-vaudois fait office d'outsider dans ce duel des "Verts".

Saint-Gall, actuel deuxième de Super League, est le favori naturel face aux pensionnaires de Challenge League. Après avoir écarté au Bâle en quart de finale, la troupe d'Enrico Maassen vise une sixième finale, la première depuis 2022.

Secoué par le licenciement de l'entraîneur Adrian Ursea début mars, Yverdon, finaliste de la Coupe en 2001, reste toutefois sur un succès probant face à Vaduz, leader de Challenge League (2-1).

Pour son 6e match sur le banc, l'intérimaire Martin Andermatt peut capitaliser sur le beau parcours de ses protégés, qui ont éliminé Lausanne-Sport en huitièmes avant de l'emporter face à Neuchâtel Xamax en quarts. Le technicien zougois doit cependant gérer la forte pression qui pèse sur l'effectif yverdonnois en cette fin de saison.

Non content de cette place dans le dernier carré, l'ambitieux président australien d'YS Jamie Welch ne dissimule pas sa volonté de retourner en Super League au plus vite, précipitant ainsi le départ d'Ursea en guise de "signal d'alarme pour les joueurs". Avec dix points de retard sur le barragiste Aarau, les joueurs de la Cité thermale enchaînent les matches où la contre-performance est interdite.



Le coup de poker gagnant de Roger Rönnberg Roger Rönnberg a pris un gros risque samedi soir à Davos. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Roger Rönnberg a réussi un coup de poker samedi à Davos, lors de l'acte I de la finale des play-off. Son coach challenge gagnant sur l'égalisation grisonne a permis à Fribourg de s'imposer 3-2.

On jouait la 59e minute de ce premier match quand Brendan Lemieux s'est à nouveau mué en héros - il avait déjà inscrit le but décisif en demi-finale contre Zurich, dans les prolongations de l'acte V. Un but d'abord jugé illicite, puis validé après un premier visionnage de la vidéo... et finalement annulé suite au "coach challenge" de Roger Rönnberg.

Le technicien suédois a pris un sacré risque, car si les arbitres confirmaient leur décision, Fribourg se serait retrouvé à 4 contre 5, alors qu'il restait encore 1'31 à jouer. Et avec le vent en poupe, Davos aurait sans doute pu parachever sa "remontada".

Mais voilà, "RR" a tenté un coup de poker qui s'est avéré salutaire. En zone mixte, une fois le calme revenu dans la patinoire grisonne, il a expliqué ce qu'il s'était passé lors de cette interminable 59e minute.

"Comme quand tu passes le permis" "David Aebischer (réd: l'entraîneur des gardiens) a bien réagi, en analysant calmement les images. Il y avait deux situations où Reto (Berra) était clairement gêné. J'ai alors demandé aux arbitres s'ils avaient regardé une éventuelle obstruction, et ils m'ont dit non", a expliqué l'entraîneur.

Lors de leur première vérification, les zèbres ont apparemment uniquement vérifié si le puck avait bien franchi la ligne, ce qui explique pourquoi ils sont revenus sur leur décision après le challenge de Roger Rönnberg.

"Les interférences, c'est toujours difficile, car parfois les arbitres estiment ce sont nos propres joueurs qui poussent l'adversaire (réd: Matej Stransky en l'occurence) contre notre gardien. Mais pour être honnête, je pense que celle-ci était assez évidente", a-t-il estimé.

Evidente, peut-être, mais cela n'a pas empêché le mentor des Dragons de retenir son souffle durant la longue délibération des arbitres. "C'était exactement comme quand tu passes ton permis et que tu attends la décision de l'expert", a-t-il plaisanté, le sourire aux lèvres une fois la pression retombée.

Une fin de match houleuse Roger Rönnberg s'est également exprimé sur la réaction des fans grisons à la fin du match. L'un d'entre eux, placé au-dessus du banc fribourgeois, a invectivé le staff et les joueurs. Un petit groupe d'ultras du HCD a également tenté de pénétrer dans l'espace réservé aux Dragons, sans succès.

"Il y a là des adultes qui rentreront chez eux après ce match et regretteront leur comportement", a lâché le coach suédois. "Quand on vient à un match de hockey avec des enfants, on devrait être un modèle pour eux, non ? On ne peut pas se comporter comme ça. J'espère que Davos s'excusera et que ces gars-là n'auront pas l'occasion de voir le match trois."



La Real Sociedad remporte la Coupe du Roi au bout du suspense Les joueurs de la Real Sociedad exultent après leur sacre. Image: KEYSTONE/EPA/JOSE MANUEL VIDAL La Real Sociedad a remporté la Coupe du Roi en battant l'Atlético Madrid aux tirs au but (2-2, 4-3) samedi à Séville. C'est la quatrième de son histoire, six ans après son dernier titre.

Ander Barrenetxea a inscrit le but le plus rapide de l'histoire d'une finale de Coupe du Roi après 14 secondes de jeu sur un centre de Gonçalo Guedes, avant que Mikel Oyarzabal ne transforme un pénalty pour une faute de Joan Musso sur Guedes (45+1).

L'Atlético Madrid a égalisé par deux fois grâce à une frappe croisée à l'entrée de la surface d'Ademola Lookman (19e) puis par Julian Alvarez (83e). Unai Marrero a repoussé les tirs au but d'Alexander Sorloth et Julian Alvarez.

