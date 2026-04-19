Les joueurs de Davos exultent, mais le but ne sera finalement pas accordé. Image: keystone

Colère à Davos: voici pourquoi l'égalisation a été refusée

Le HCD a cru égaliser contre Fribourg-Gottéron en fin de match, samedi, mais sa réussite a été annulée. Un ex-arbitre décrypte la scène.

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Mené 3-0 jusqu’à la 50e minute lors du premier acte de la finale des play-offs face à Fribourg, le HC Davos s'est soudain métamorphosé: il a inscrit deux buts en douze secondes pour revenir dans la partie et faire croire les fans à un improbable comeback.

À 91 secondes de la sirène finale, le puck a bel et bien fini au fond du but de Reto Berra. Cette égalisation a fait exploser de joie la patinoire, Davos et ses fans se voyant déjà en prolongation. Mais l’entraîneur de Fribourg, Roger Rönnberg, a demandé un «coach’s challenge» pour une possible gêne sur le gardien.



La scène litigieuse est à voir sur la vidéo ci-dessous après 4'22: Vidéo: YouTube/HC Fribourg-Gottéron

Les arbitres Mikko Kaukokari et Cédric Borga ont longuement revu la scène. Après mûre réflexion, ils ont décidé d'annuler le but, ce qui a suscité la stupeur puis la colère des supporters davosiens. Selon les arbitres, le gardien fribourgeois a été gêné par le leader davosien Matej Stransky.



Une décision que l'ancien arbitre Nadir Mandioni, consultant pour MySports, avait anticipé: selon lui, le but ne pouvait pas être accordé.

«Stransky percute le gardien à deux reprises. Berra se retrouve au sol, sans possibilité de se replacer. Pour moi, il n’y a donc pas but»

Le contact entre Stransky et Berra. Image: mysports

Au moment de l’annonce, Matej Stransky a protesté, affirmant avoir été poussé par le Fribourgeois Jacob de la Rose. Après la rencontre, Nadir Mandioni a réagi:

«Stransky atterrit sur Berra sans avoir été poussé au départ : c’est lui qui provoque le contact. Sur la deuxième action, on peut parler d’une poussée, mais la première est déjà déterminante.»

Bien que l’attaquant tchèque ait aussi été légèrement poussé par Jacob de la Rose lors du premier contact, cela était insuffisant pour valider la réussite aux yeux de l’ancien arbitre.

La série, au meilleur des sept matchs, se poursuit lundi. Fribourg-Gottéron reçoit Davos à 20h pour l'acte II, à suivre en direct sur «watson».

(niz/jcz)